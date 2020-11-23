Turist sayısında düşüş sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Ekim'de yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 geriledi.

Turizmde salgının etkileri Ekim ayı verilerine de yansıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Ekim'de turist sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 geriledi ve 1,7 milyon olarak kaydedildi.

Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ise yıllık gerileme yüzde 72,5 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ekim 2020 dönemi verilerine göre Türkiye’ye toplam 13 milyon 652 bin 641 ziyaretçi geldi. İlk 10 ayda ağırlanan toplam rakam içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı 11 milyon 200 bin 892 oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 40,7 milyon olmuştu.