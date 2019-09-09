TURQUALITY alan ilk otel Elite World oldu

Türkiye’nin yerel otel zinciri olan Elite World, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünya markası olacak Türk markalar oluşturmayı hedefleyen TURQUALITY Marka Destek Programı’na alınan ilk otel markası olarak, sektöründe bir ilke imza attı.

Uluslararası bir otel zinciri olma hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu “Otelcilik sektöründe Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücünü ayrıcalıklı ve kaliteli hizmetleriyle pekiştiren Elite World, TURQUALITY Marka Destek Programı’nda yer alan ilk otel zinciri olarak da kendi sektöründeki lider konumunu ortaya koymuştur. Dünya markası olabilecek Türk markaları oluşturmayı hedefleyen TURQUALITY’nin onayı ile marka başarımızı da tescillemiş olduk. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve markamızın mevcut konumunu üst seviyelere taşımak için yatırımlarımızı artırarak, hizmet yelpazemizi genişletmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren TURQUALITY programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaştı. TURQUALITY bugün; firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılıyor.