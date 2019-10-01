Yerli turiste uygun tatil paketi geliyor

Global bir krize dönüşen koronavirüs salgınının Türkiye turizm sektörüne etkileri ve sektörün beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, koronavirüs salgınından en çok etkilenenlerin seyahat ve turizm sektörleri olduğuna dikkat çekti.

Rezervasyonların bıçak gibi kesildiğini ve ardından iptallerin başladığını söyleyen Bağlıkaya, “Sektör şu anda kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan tüm ön rezervasyonlarını kaybediyor. İptaller ardı ardına gelirken, yeni rezervasyon hiç gelmiyor" dedi.

"REZERVASYONLARI ERTELEYİN"

Türkiye'ye seyahate gelmek isteyenlere 'rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin, ileri bir tarihe öteleyin' yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirten Bağlıkaya, "Ancak yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok. Yurt içinde de seyahat acenteleri çok zor durumda. Şu anda rezervasyon yapmış, tatil satın almış insanların paralarını geri talep ettiği yerler seyahat acenteleri. Acente, parayı alıp cebine koymuyor. Otel, uçak ve diğer servis hizmetleri ödeniyor. Para adreslere dağıtılmış durumda. Seyahat acentesi parayı ödemiyor gibi görünüyor ama para nasıl ödenecek? Tüketici hakları düzenlenirken aslında acentenin ve diğer paydaşların ilişkilerinin de düzenlenmiş olması lazım" diye konuştu.

REZERVASYON KAYIPLARI YÜZDE 35- 40'A ÇIKTI

Bu süreçte kimsenin gemisini tek başına kurtaramayacağının çok açık olduğuna işaret eden Bağlıkaya, krizin el birliğiyle atlatılabileceğini dile getirdi.

Yurt dışı rezervasyonlarında kayıpların yüzde 35-40 oranına ulaştığını kaydeden Bağlıkaya, "Önümüzdeki dönemde sektörde kartlar yeniden dağılacak, oyuncular değişecek gibi görünüyor. Türk turizmciler olarak yerimizde sapasağlam olmamız lazım ki bu arayı mümkün olduğunca telafi edebilelim. Krizin ne zaman biteceği öngörülememesinden dolayı şubat, mart, nisan ayları gitti. Şu anda sektör sıfıra doğru gidiyor. Yaşadığımız şey çoklu organ yetmezliği gibi. Uçak seferleri iptal olduğundan yabancı turistin gelmesi mümkün değil" dedi.

YERLİ TURİSTE UYGUN PAKET

İç turizmde vatandaşa 'tatilini iptal etme, ertele çağrısı' yaptıklarını dile getiren TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, TİK ile birlikte koronavirüs salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalıştıklarını anlattı.

Yaz aylarında yerli turistin tatil yapabilmesi için mümkün olduğunca standart ve uygun tatil paket hazırlıkları olduğunu belirten Bağlıkaya, "Hava yollarının belli destinasyonlara ve otellerinse belli bir kapasiteye kadar sabit fiyat uygulaması yapabileceğini, acentelerin da bunu paket haline getirerek, minimum giderleri kadar bir masraf ekleyerek satma konusunda bir çalışma var" diye konuştu.

HER ŞEY DAHİL DEĞİŞEBİLİR

Bu konuda ilgili görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Bağlıkaya, “Önümüzdeki haftaya kadar tamamlayıp açıklamayı planlıyoruz. Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerektiriyor. Açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği de belirsiz. Salgın devam ederse her şey dahil model değiştirebilir, aksi halde insanlar o ortamda olmak istemeyecektir" dedi.