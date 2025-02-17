ebebek İngiltere'de ikinci mağazasını açtı

Türkiye’nin anne ve bebek sektöründeki önde gelen perakende markalarından ebebek, Birleşik Krallık'taki ilk mağazasını 2024 yılının sonunda açmıştı. İkinci mağazasını ise Greenwich’te açtı. Bu yeni mağaza, ebebek’in Birleşik Krallık'taki en büyük mağazası olma özelliğini taşıyor. Greenwich mağazasının içerisinde yer alan kafe, oyun alanı ve özel bebek bakım odası; ebeveynler için konforlu ve keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Yurt dışına yönelik büyüme yolculuklarına devam ettiklerini belirten ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş; “Peninsular Retail Park’ta açtığımız ikinci mağazamız, anne-bebek sektöründe globalleşme hedefimize yönelik attığımız önemli bir adım. Bebeklerin ve bebeveynlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan geniş ürün yelpazemizle, Birleşik Krallık’taki bebeveynleri, bebeği anlama ve anlatabilme bilimi olarak tanımladığımız ‘Bebekoloji Felsefesi’mizle buluşturmaya devam ediyoruz”.

“Çevrimiçi deneyimi fiziksele taşıyoruz”

Birleşik Krallık’ta çevrimiçi kanallarda elde ettikleri deneyimi fiziksel mağazalara taşıdıklarını belirten Erdoğmuş, “ebebek olarak, anne-bebek sektöründeki öncü konumumuzu korumaya ve güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Fiziksel mağazalarımızla Birleşik Krallık’ta yaşayan bebeveynlere sadece ürün sunmayı değil, aynı zamanda onların hayatlarına dokunan bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Peninsular Retail Park’taki mağazamız bu hedefin önemli bir adımını oluşturuyor” diye konuştu.