Autodesk, 2B ve 3B tasarım yazılımlarıyla imalattan mimariye, mühendislikten medya ve eğlence sektörüne uzanan geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Şirket, sektörel ihtiyaçlara göre geliştirilmiş özel yazılım ve çözümlerle dünyada tasarımda standartları belirliyor. Autodesk, 1982 yılında AutoCAD yazılımını piyasaya sürdüğünden bu yana en son teknoloji yazılım ürünlerinden oluşan portföyünü geliştirmeye ve pazarı yönlendirmeye devam ediyor. İmalat, mimarlık, inşaat, yapı, medya ve eğlence sektörlerindeki şirketler fikirlerini daha tasarım süreçlerinin başında gerçek dünya ölçülerine ve özelliklerine göre tasarlamak, görselleştirmek, canlandırmak ve analiz etmek için Autodesk yazılımlarını kullanıyor. Kullanıcılar tasarımlarını hayata geçirmeden önce sadece görmekle kalmayıp aynı zamanda deneyimleyerek, zamandan ve maliyetten tasarruf ediyor, kalitesini artırıyor ve geliştiriyorlar. Farklı disiplinlerde ve farklı lokasyonlarda çalışan proje ekipleri Autodesk’in iPhone, iPad, iPod ve Android uygulamaları sayesinde daha verimli ve koordine çalışabiliyorlar. Gişe rekorları kıran görsel efektlerden kendi enerjisini üreten binalara, elektrikli otomobillerden bunlara güç veren pillere kadar pek çok şirket, tasarımlarında Autodesk yazılımları kullanıyor. Autodesk Ülke Lideri Murat Tüzüm, kullanıcılarına en iyi abonelik deneyimini sağlamanın ajandasının en önemli maddesi olduğunu söylüyor ve “Bu kapsamda kısa bir zaman önce Autodesk Türkiye online mağazamızı açtık. Böylelikle hem yetkili satıcılarımız hem de e-mağazadan ürünlerimize erişilmesini sağladık” diyor.

Autodesk Ülke Lideri Murat Tüzüm’ün sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Öncelikle şirketinizden bahseder misiniz?

Autodesk olarak 3 boyutlu tasarım, mühendislik ve eğlence yazılımları üzerine faaliyet gösteriyor ve tasarlayan, üreten, inşa eden insanlara yazılım sağlıyoruz. Tasarım harikası bir otomobil ya da son model bir akıllı telefon kullanırken, bir gökdelene hayranlık duyduğunuzda veya etkileyici görsel efektler içeren bir film seyrederken, kullanıcılarımızın Autodesk yazılımları ile hayata geçirdiklerini deneyimliyorsunuz.

Bilişim sektöründe devrimci değişimler getiren en büyük yenilikler, değişimler neler?

Yazılım lisanslama modelleri değişiyor. 20 yıl önce kalıcı lisanslama modeli yazılım satın alabileceğiniz tek yöntemdi. Günümüzde ise abonelik (süre bazlı) modeli daha geçerli hale geliyor. Gartner’a göre 2020 yılına kadar yüzde 80’in üzerinde yazılım şirketi, iş modelini kalıcı lisanslama modelinden abonelik modeline dönüştürecek. Öncelikle iki lisanslama modelini de açıklamak istiyorum. Kalıcı lisanslama modeli, yüksek bir sahip olma maliyeti sonrasında lisansa sahip olmayı ifade ediyor. Satın alma sonrasında yıllık yaklaşık yüzde 20 mertebelerinde bir yenileme bedeli ödeyerek yeni sürüm kullanma, teknik destek benzeri hakları da ayrıca satın almanız gerekiyor. Abonelik modeli ise genellikle 1 yıl olacak şekilde yazılımı belirlenen süre için kullanım hakkı elde ettiğiniz model. Sürenin bitiminde yazılımın kullanımı sonra erer. İhtiyaç ve kullanımınız devam ettiği sürece her yıl yeniden aboneliğinizi yenilemeniz gerekir fakat bu modelde yeni sürüm, güncelleme, teknik destek gibi ek hizmetleri bir bedel ödemeden düzenli olarak alırsınız.

Gündeminizde neler var? Ajandanızın en önemli maddeleri neler?

Kullanıcılarımıza en iyi abonelik deneyimini sağlamak gündemimizin ilk sırasında. Bu kapsamda kısa bir zaman önce Autodesk Türkiye online mağazımızı açtık. Böylelikle hem yetkili satıcılarımız hem de e-mağazadan ürünlerimize erişilmesini sağladık. Katma değerli hizmetler gerektiren ürünlerimiz için yetkili satıcılarımız eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile beraber çözüm sağlarken, giriş seviye ürünlerimize e-mağazadan hızlı bir şekilde abone olunabilir.

“ABONELİK: EN AZ RİSKLİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ MODEL”

ABONELİK FARKI Abonelik modelinde, kullanıcılar sürekli güncel sürüm kullanarak, en son uygulamalara ve teknik desteğe erişirken, işletmeler ise en düşük başlangıç yatırımı ve en az riskle bu modelden fayda görüyorlar. Kalıcı lisanslama modelinde yüksek bir sahip olma maliyeti ödeyerek, seçtiğiniz teknolojiye de daha bağımlı duruma geliyorsunuz.

ESNEKLİK SAĞLIYOR Abonelik modeli gerek iş ihtiyaçlarınız gerekse teknolojideki gelişmelere paralel olarak yatırımlarınızı yeniden planlayabilme esnekliği sağlıyor. İhtiyacınız olan ürünü ve lisans adedini dönemsel olarak artırıp, azaltmanıza imkan sağlayan model lisans yönetiminizi kolaylaştırıyor.

BEKLENMEDİK MALİYETLER YOK Kalıcı lisanslama modeli yüklü bir başlangıç sermaye gideri (CapEx) gerektirirken, abonelik modeli öngörülebilir ödeme takvimi ile operasyonel giderlerinizin (OpEx) bir parçası olacaktır. Böylelikle beklenmedik maliyetlerle karşılaşmaz ve BT harcamalarınızı daha iyi planlayabilirsiniz.