Getir ve İstanbulkart’tan işbirliği

Getir ve BELBİM AŞ, İstanbulluların hayatlarını kolaylaştırmak için bir araya geldi. Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bulunan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak İstanbulkart, Getir’e ödeme yöntemi olarak eklendi. Bu yenilikle Getir, iPhone telefonlarda NFC teknolojisini dünyada Apple Pay dışında kullanan ilk mobil uygulama oldu. Ayrıca İstanbulkart, Türkiye’de Getir’le ilk kez dijital bir platforma mobil ödeme yöntemi olarak eklendi.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek: “İlklerin girişimi olmaktan gurur duyuyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ iş birliğinde hayata geçirilen bu yenilik kapsamında, Getir, bir ilke daha imza attı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; “Getir’i, ‘10 dakikada tüketiciye ürün götürme’ modeliyle dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk. DNA’mız itibarıyla bir teknoloji şirketiyiz. Geride bıraktığımız 5 yılda pek çok ilke imza atmayı başardık. Bu defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız iş birliği ile hem dünyada hem de ülkemizde ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hem iPhone telefonlarda Apple Pay dışında NFC teknolojisi ile online ödeme alan dünyadaki ilk mobil uygulama unvanını aldık hem de İstanbulkart ile mobil ödeme yapılabilen ilk dijital platform olduk” dedi.

“İstanbulkart mobil ödemeler dünyasına yeni bir soluk getirdi”

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz şunları söyledi: “İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak çözümleri geliştiren teknoloji vizyoneri BELBİM AŞ olarak dijitalleşme vizyonumuz ve finansal teknolojimizle İstanbulkart’ı geleceğe taşıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız iş birlikleriyle İstanbulkart’ın geçerli olduğu alanları artırarak hızlı, konforlu ve pratik ödeme alternatifleri sunuyoruz. Şimdi de Getir ile yaptığımız iş birliği ile İstanbulkart’ı yalnızca telefona dokundurarak saniyeler içinde ödeme yapabilmek mümkün hale geldi. Bu teknolojiyle ödemeler dünyasına yeni bir soluk getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Üstelik dünyada ilk kez Iphone telefonlarda Apple Pay dışında NFC teknolojisi ile online ödemeyi gerçekleştiriyoruz.”

İstanbulkart Getir’de nasıl kullanılacak?

Getir kullanıcıları sepetlerini oluşturduktan sonra ödeme yöntemleri arasından şehrin yaşam kartı İstanbulkart’ı seçerek ‘sipariş ver’e tıklayacak. Ardından İstanbulkartlarını telefonlarının arka kısmına dokundurarak kolaylıkla ödeme yapabilecek. İstanbulkart ile ödeme Android telefonlarda NFC ayarlarını açarak kullanılırken iPhone’larda ise iPhone 7 ve sonrası telefon modellerinde kullanılabilecek. Böylece İstanbulkart, Getir alışverişlerinde kredi kartı ya da banka kartına ihtiyaç duymadan ödeme yapabilme imkânıyla birlikte daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Üstelik sağlık çalışanlarına özel %10 indirim kampanyasını da getiren bu iş birliğiyle sağlık çalışanları, kartına kayıtlı telefon numarasının olduğu hesap ile günde bir kere, ayda sekiz kere olmak üzere kampanyadan yaralanabiliyor.