Siz ve aile şirketiniz günümüzdeki duruma göre neredesiniz? Herkesin bir “durumu” vardır. Örneğin ben belirli bir yaştayım, yetişkin çocuklarım var. Colorado’nun Rocky Mountains bölgesinde seçkin bir topluluk içinde yaşıyorum. Yaşıma göre zindeliğimin zirvesindeyim, çok sık bisiklete binerim ve eğlenceli bir hayatım var. 50 yıl boyunca 500’den fazla aile şirketine hizmet ettim ve etmeye devam ediyorum. İşte benim durumum bu. Şimdi siz, kendi durumunuzu düşünün; ya sıfırdan bir aile şirketi kurdunuz ve şimdi çabalarınızın meyvelerini topluyorsunuz ya da bir halefsiniz, diğer aile üyeleriyle birlikte şirkette çalışıyorsunuz. Muhtemelen şirkette çok başarılı oldunuz, başarılarınıza başarı katıyorsunuz, şirket de çok ciddi ve dikkate değer boyutta büyüyordur. İdari seviyede de pek çok değişiklikler olmuştur herhalde. Siz ve sizinle birlikte yaşayan vatandaşlarınız daha seçimden yeni çıktınız ve TL’nin değeri düşüyor. Çoğunuz bunların ve diğer değişikliklerin şirketinizin üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını merak ediyorsunuzdur. Şirketinizde ailevi meseleler olabilir, ancak siz zaten aile şirketlerinin karman çorman olabileceği gerçeğinin farkındasınız. Asıl olan şu ki şirketinizde her şey sizin tam olmasını istediğiniz gibi değil ve ortada çok fazla değişken var. Çeşitli Türk müşterilerimle 25 yıldır çalışmış biri olarak en azından benim bakış açımdan sizin durumunuzun kısa bir özeti de bu.

KARMAŞIK BİR YAPBOZ

İş hayatında olmak karmaşık bir yapbozu bitirmeye benzer. Her gün parçaları doğru yerlerine yerleştirmeye ve ortaya büyük resmi çıkarmaya çalışırsınız. Her zor günün ve bir parça başarının ardından evinize belirli bir tatmin hissiyle gidersiniz. Ertesi gün yataktan kalkarsınız ve yapboz üzerinde çalışmaya devam edersiniz. İşe gidersiniz ve gece boyunca birilerinin parçaların yerini değiştirdiğini veya yapbozun kendisinin bile değiştiğini görürsünüz! Şimdi size düşen durumu tekrar değerlendirmek, sonra parçaların nerelerde olduğuna bakmaktır. Kalan tüm gününüzü elinizden geldiğince onları doğru bir şekilde yerleştirmeye harcarsınız. Eğer bu süreci seviyorsanız, parçaları hemen tanır ve bugünün düne kıyasla biraz daha kolay geçeceğini düşünürsünüz. Çok kısa bir sürede bu sürece tam anlamıyla hakim olursunuz, farkına bile varmadan gün sona erer ve eve gitme zamanı gelmiştir. Eğer bu süreci sevmiyorsanız durumunuzu uzun uzadıya ve ciddi bir şekilde gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Her ne kadar şirketlerin tümünde çeşitli değişkenler olsa da bizim bildiğimiz birtakım sabitler de vardır. Şirketlerde daima arz, talep, rekabet, personel, yenilikler gibi işle ilgili meydan okumalar olacaktır. Aile şirketlerinde de her zaman çeşitli seviyelerde inişler ve çıkışlar olacaktır. Pazaryeri ve hükümet değişiklikleri birer gerçekliktir ve bu gerçekler daima uyum gösterilmesini ve esnek olunmasını gerektirir.

4 ÖNEMLİ DESTEK

Ailelere iş hayatlarındaki servetlerini sağlama almalarına yardımcı olmakla ilgili son projelerimden biri de bu alanda edindiğim yılların birikimini çevrimiçinden bir derse dönüştürmekti. Bu öğrenme aracının adı; “İş Hayatındaki Aileler İçin İlişkilerin Yeniden Şekillendirilmesi: Mucizeler Yaratan Kavramlar, Yöntemler ve Teknikler.” Burada başarılı bir aile şirketini kalıcı yapmak için gerekli 4 desteğin ayrıntılarını veriyorum: İletişim, uyum, sınırlar ve yeterlilik... Bu ders, önümüzdeki birkaç hafta içinde çevrimiçinde erişilebilir olacak. Eğer daha fazla bilgi isterseniz lütfen info@theborkprocess. com bağlantısına gidin. İşimi etkileyen pek çok şeyin kontrol dışındaymış gibi göründüğü gergin zamanlarda bir günün genel görünümüne bakmak için kendime bir dakika ayırmak çok faydalı olmuştur. Bu anlık gerginlikleri değerlendirmek, sonrasında onları uzun vadeye bırakmak için geçici bir geri çekilmedir. Bir aile şirketinde nesiller bazında düşünülür ve bu yüzden her bir gün en uygun şekilde ele alınır.