BARAN DEMİR / İBRAHİM POLAT HOLDİNG CEO’SU

“ENDÜSTRİ 4.0 VİTRİFİYEDE”

Türkiye’de vitrifiye üretimi yüzde 83 ile yerli üretim katkı endeksi en yüksek sektörlerin başında geliyor. Kısa süre önce sektörde önemli bir dijitalleşme yatırımı hayata geçirildi. Ege Vitrifiye için gerçekleştirdikleri yatırımı İbrahim Polat Holding CEO’su Baran Demir ile görüştüm. Demir, yeni yatırımı ve teknolojik üstünlüklerini şöyle anlattı:

İHRACAT ATAĞI “Ege Vitrifiye’nin toplam üretim kapasitesi yılda 1,4 milyon adet. Vitrifiye üretimimizin yüzde 85’i yüksek basınçlı döküm, yüzde 15’i ise klasik yöntemlerle yapılıyor. Üretimimizin yüzde 68’i ihraç ediliyor. Basınçlı üretim, klasik yöntemlerle karşılaştırıldığında pürüzsüz yüzeyi garanti ederken, birim zamanda daha fazla üretim yapılmasını sağlıyor. Son yıllarda hem iç piyasa hem ihracatta atağa kalktık. Orta-üst segmentte büyüdük. Türkiye içinde 120 satış noktasına, ihracatta ise 72 farklı ülkede 110 müşteriye seramik sağlık gereçleri sağlıyoruz.

KLOZETLER ROBOTLARA TESLİM Yakın zamanda 40 milyon TL değerinde, klozet üretim kapasitemizi 150 bin adet artıracak robot destekli yeni basınçlı klozet yatırımını hayata geçirdik. Ege Vitrifiye profesyonel ekibinin 5 ay gibi kısa bir sürede devreye aldığı yatırım, dünyanın bu alanda ulaştığı son teknolojilerden oluşuyor. Endüstri 4.0 kapsamında yeni robot destekli üretim makineleri sayesinde elde edilecek yüzey kalitesi yüksek, homojen ürünleri, ağırlıklı ihracat pazarları için üretmeyi hedefliyoruz. Bu sayede yüzde 68 olan ihracat hacmimizi yüzde 75’lere ulaştırmayı hedefliyoruz.”

NE BAŞLATTIM?

SİNAN DUMLU / DELL EMC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“TÜRKİYE’DE DİJİTAL LİDERLERİN ORANI YÜZDE 4”

Türkiye’nin de dahil olduğu 42 ülkede 4 bin 600 işletme üzerinde gerçekleştirilen Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksi sonuçları Dell Technologies Forum 2018’de açıklandı. Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu ile bu araştırmanın sonuçlarını ve Türkiye’de dijital dönüşümü konuştuk:

TALEPLERİ KARŞILAMAKTA ZORLANACAKLAR “Türkiye’deki işletmeler arasında kendisini ‘Dijital Lider’ olarak tanımlayanların oranı yalnızca yüzde 4. Şirketlerin yüzde 4’ü dijital dönüşümü tam anlamıyla şirket içinde yaygınlaştırmış durumda. Türkiye’deki her 10 işletmeden 9’u önümüzdeki 5 yıl içinde değişen müşteri taleplerini karşılamakta zorlanacak. Zorlanacaklarını ifade eden yöneticilerin yüzde 26’sı işletmelerinin geride kalmasından endişe ediyor.

DİJİTALE ADAPTASYON Bununla birlikte işletmelerin yüzde 28’i ya dijital dönüşüm konusunda oldukça yavaş hareket ediyor ya da hiçbir dijitalleşme planları bulunmuyor. Sevindirici gelişme ise Türkiye’deki üst düzey işletmelerin yaklaşık 3’te 1’inin olgunlaşmış bir dijital dönüşüm planı bulunuyor ve yatırımlarını, inovasyon çalışmalarını bu doğrultuda sürdürerek ‘dijitale adapte olan’ sınıfında yer alıyorlar.

ENGELLER Araştırmaya göre işletmelerin yüzde 92’si dijital dönüşümde büyük engellerle karşı karşıya. Dijital dönüşümün önündeki 5 önemli bariyerden biri veri mahremiyeti ve siber güvenlik endişeleri. Onu bütçe ve kaynak eksikliği, üst düzey destek ve sponsorluk, yasal değişiklikler ve henüz olgunlaşmamış dijital kültür izliyor. Bu engeller dijital dönüşüm için harcanan çabaların sonuçsuz kalmasına ya da yavaşlamasına sebep oluyor. Yöneticilerin yalnızca yüzde 27’si, 5 yıl içinde bu dönüşümden başarıyla çıkabileceğini düşünüyor.”

TRENDLER

OZAN İNAN / VEEAM TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

“YERLİ-MİLLİ YAZILIMDA DİKKATİMİ ÇEKENLER”

Ülkemizde çok yetenekli bilişimciler yerli-milli yazılımlar için ciddi emek harcıyor. Ayrıca teknoloji alanında start-up’lara yatırımların da artmasıyla bu konuda ciddi yol kat edildi. Veeam Türkiye Ülke Müdürü Ozan İnan, yerli yazılım tarafında son dönemde önemli çözümleri şöyle paylaşıyor:

BON AIR DEVRİMİ Lokasyon bazlı öngörüsel tahminleme yapan BonAir, müşteri davranışlarına, beklentilerine ve deneyimine yönelik geliştirilmiş ileri düzey bir analitik çözüm. Şu an mevcut lokasyon bazlı vericiler 100 metre içinde sizin konumunuzu veriyor. Bir grup Türk yazılımcının geliştirdiği bu yeni yazılım ise sapma mesafesini 30 cm’ye indiriyor. Kısacası minimum sapmayla en yakın lokasyon bilgisini veriyor. Bu birçok sektörde markaların yardımına koşacak bir teknoloji. Tüm bu çözümler sunulurken yazılım, markanın verilerini kendi tarafına almadan yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun hareket ediyor. Marka yazılımı kendisi sistemine yükleyerek kullanıyor. Böylede dijital verinin analizi edilmesiyle en iyi sonuca ulaşabiliyor.

DIVVY DRIVE İkinci önemli yazılım ise yerli milli haberleşme yazılımı Divvy Drive… Blockchain teknolojisi üzerinden gerçekleşen bu yazılımla dosyalar özel kripto algoritmalarıyla şifrelenerek saklanıyor. Aynı zamanda bu çözüm tüm verileri parçalayarak depoladığı için herhangi bir virüsün aktif halde kalmasını imkansız hale getiriyor. Yazılımın erişilebilir ve sürekli olması için biz de Veeam olarak destek oluyoruz. Bir milletin lider olabilmesi için haberleşme ağının ülkenin kendi yönetiminde ve özgür olması gerekir.

HABERLEŞME AĞI KRİTİK Diyelim ki sağlık alanında dünyayı değiştirecek bir buluşunuz var. Tüm yazışmaları, formülleri, stratejiyi ülke sınırları dışındaki sunucu ve uygulamalar üzerinden paylaşıyorsunuz. Tam patent için başvurduğunuz sırada sizden önce birinin bu patenti tam da sizin formülünüzle aldığını görüyorsunuz. Baktığınızda ortada ne siber güvenlik ihlali gözüküyor ne de içeriden bilgi sızıntısı... İşte bu tarz kritik bilgilerin korunması için haberleşme ağının güvenliği çok önemli.

ÖNERİ PANOSU

İSMAİL UZELLİ / SENSORMATIC CEO’SU

“2019’DA YATIRIMLAR VERİMLİLİK ODAKLI OLACAK”

“Türkiye’nin önde gelen 200 perakendecisinin yaklaşık 60’ına hizmet veriyoruz. Her sektör için önemli olan dijital dönüşüm uygulamaları artık perakende için daha da önemli. İşletmeler, dijital dönüşümü iş süreçlerini iyileştirmek ve verimliliklerini artırmak için tercih ediyor. Fiziksel mağazalarıyla sektörde kendine yer edinen işletmelerin mevcut mağazalarını daha etkin bir şekilde yönetmesi, birer müşteri memnuniyet kanalı olarak kullanması gerekiyor. Bu durum yalnızca perakende sektöründeki işletmeler için değil, AVM yönetimleri için de geçerli. RFID temelli çözümlerle işletmeler çok sayıda avantaj elde ediyor. Örneğin yüzde 99,8’e varan stok doğruluğuyla istenilen ürünlerin istenilen zamanda müşteriyle buluşması sağlayan RFID envanter yönetim çözümüyle satışları yüzde 21’e varan oranda artırmak mümkün. Mağazadaki ürünler normalde mağaza personeli tarafından saatler içinde sayılırken bu çözüm sayesinde 30 bin adet ürün yalnızca 30 dakika içinde, üstelik periyodik değil ne zaman istenirse sayılabiliyor. Bu iş yükünü mağaza personelinin üzerinden aldığınızda ise aynı personelin müşterilerle daha fazla ilgilenmesini sağlıyor, müşteri memnuniyetini iyileştirebiliyorsunuz.”

YILMAZ ÖZCAN / EATON ELEKTRİK TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

“MİKRO VERİ MERKEZLERİNE DÖNÜN”

“Klasik veri merkezleri kurulum ve işletim maliyetleri açısından cazibesini kaybediyor. Özellikle bulut bilişim için mega veri merkezleri açılıyor. Bu veri merkezleri maliyet açısından daha uygun görünse de lokalde kalan servislerin daha uygun, küçük ve taşınabilir mikro veri merkezlerine dönmesi gerekiyor. Eaton Veri Merkezleri konusunda lider bir şirket. Facebook gibi dünya devi şirketler mikro veri merkezi çözümünü kullanıyor. Mikro veri merkezlerinin en güçlü özellikleri arasında güç dağıtım panosu (kabin içi), standart 42U kabinet olması ve tüm bileşenlerinin standart kabinet içine yerleşmesi yer alıyor.

Bir müşterimiz CCTV izleme merkezi için kabinini değiştirmek ve kontrol edilebilir bir rack ortamına ihtiyaç duyuyordu. Ses izolasyonu nedeniyle tercih edilen mikro veri merkezimiz, insanların çalıştığı alanın yakınına kuruldu. Klima dış ünite borusu uzunluğu 20 metreye yakındı. Mikro veri merkezi birkaç aydır çalışıyor ve müşterimiz ses izolasyonundan oldukça memnun.”