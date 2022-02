MURAT YILMAZ / HITACHI EUROPE TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

TOPLUM 5.0 NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren yeniliklerin topluma olan etkileri nedeniyle Japonya tarafından dünyaya sunulan Toplum 5.0, 2016 yılında düzenlenen Hannover Fuarı’nda Japonya Başbakanı Abe tarafından telaffuz edilen bir konsept. Günümüzde akıllı toplum, Toplum 5.0 diye adlandırılıyor. Hitachi Europe Türkiye Ülke Müdürü Murat Yılmaz, Toplum 5.0 ile neler hedeflendiğini şöyle anlattı:

BÜYÜK VERİ VE YAPAY ZEKA “Toplum 5.0 ile farklı veri kaynaklarından elde edilen verinin büyük veri ve yapay zekayla işlenerek katma değeri olan bilgiye dönüşüp toplumun faydası için kullanılması amaçlanıyor. Endüstri 4.0 üretimdeki dijital devrime odaklanırken Toplum 5.0 ekonomik kalkınmayı ilerletmek ve sosyal sorunları ele almak için tasarlanmış, çok akıllı bir toplum yaratmaya odaklanıyor.

17 HEDEF GERÇEKLEŞECEK Toplum 5.0 Japonya merkezli bir girişim gibi görünse de Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu 17 sürdürülebilir kalkınma hedefiyle paralellik gösteriyor.Toplum 5.0’ın hayata geçmesiyle bu hedeflerin birçoğu coğrafya gözetmeksizin gerçekleşecek. Sağlık, ulaştırma, üretim, finans ve daha birçok alan Toplum 5.0 ile entegre olup insanlara fayda sağlamaya başladı.

FÜZYON SAĞLANMALI Siber (sanal) alanla toplumun varlığını sürdürdüğü gerçek alan arasında füzyonun sağlanması önem arz ediyor. Çok büyük ve kullanılabilir veri havuzu oluşacak. Bu sayede tüm hizmetlerin birbirine bağlanması ve bu verinin paydaşlarca paylaşımı hatta ortaklaşa kullanımı söz konusu olacak. Nihayetinde bağlı bir toplum oluşacak.

NE BAŞLATTIM?

CAN YURDAKUL / STANDBY AJANS BAŞKANI

“DÜNYADA METAVERSE’TEKİ İLK AJANSI KURDUK”

Metaverse gündemden hiç düşmüyor. Bu konuda çok yenilikçi girişimcilere sahibiz. Bu girişimcilerden biri de Standby Ajans Başkanı Can Yurdakul. Yurdakul, dünyayı ilk Metaverse ajansıyla buluşturdu. Yurdakul, ne başlattıklarını şöyle anlattı:

BLOCKCHAIN VE META Son iki yıldır odağımızı blockchain teknolojileri ve meta yapılar üstüne Ar-Ge çalışmaları yapmaya çevirdik. Metaverse’ün sadece pazarlamanın değil yaratıcı ekonominin de dönüşümü olacağına inanıyorduk. Bu nedenle ‘Meta Agency’ kavramını oluşturan ve tüm altyapılarda geçerliliğini sağlayan Türkiye ve dünyadaki ilk ajans olduk. Global partnerimiz Illusorr ile de güçlerimizi birleştirdik.

WE ÇAĞI BİTTİ SIRADA ME VAR Yaklaşım olarak web dünyasının yarattığı we çağının kapanıp metaverse ve blockchain teknolojileriyle ‘me’ çağının yani tekil kullanıcı etkileşimi, üretimi ve tüketiminin başlayacağını merkeze alan bir konumlandırmayla Standby Me’yi yarattık. Günümüzde hikaye anlatıcılığı ve deneyim yaratıcılığı arasında sıkışan reklam sektörü için Metaverse öncelikle bir devrime sonra da evrime neden olacak.

BİREYSEL ETKİLEŞİM Pazarlama dünyasının blockchain ve web 3.0 tabanlı dönüşümüne somut katkıda bulunacağız. İlk olarak markaların metaverse evrenine geçişlerini sağlayacak makro projelerle sektörü büyüteceğiz. İkinci etapta ise markalar ve yaratıcıların buluştuğu büyük lansmanlar aracılığıyla ekosistemi dönüştüreceğiz.

TRENDLER

ERDEM ERİŞ / CYBERARTS CEO’SU

“SİBER GÜVENLİK CEO AJANDALARINDA İLK 3’TE”

Siber güvenlik bundan 5 yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinin bir alt kümesiyken şu anda kendisi 44 alt kümeye sahip evrensel bir niteliğe kavuşmuş durumda. CyberArts CEO’su Erdem Eriş, bu alanda 2022’ye yön verecek trendleri şöyle açıkladı:

DEĞİŞİM HIZLI “Küresel siber tehdit, CEO’ların ajandalarında ilk 3 başlık arasına girmiş durumda. Bir yıl önce geçerli olan yaklaşım ve teknolojiler bir yıl sonra çöp haline gelebiliyor. Olay müdahale ve kanıt toplama 1 yıl öncesine kadar reaktif bir siber güvenlik başlığıyken bu kadar yoğun saldırılara hızlı müdahale şansı sunan Enterprise Forensics artık proaktif olarak kullanılan önemli bir teknoloji haline geldi.

VPN DEĞİL ZTA 30 yıl öncesinde güvenli uzaktan bağlantı amaçlı geliştirilen VPN, birçok siber saldırının önünü açarken, sıfır güven üzerine kurgulanmış ZTA ve ZTNA kendine yer buluyor. Düzenli sızma testlerine ek olarak yapay zekayla BAS teknolojilerinin devreye alınması gerektiğini görüyoruz. Hem fiziksel hem dijital girişlerde MFA olmazsa olmaz. Yetki erişim kontrolde IAM/PAM artık bir opsiyon değil. DNS firewall, WAF’a ek olarak web güvenliğinde yükselen trend. SOC’lerde yenilikçi SIEM teknolojilerinin yanında SOAR kendine haklı bir yer edindi.

OLTALAMA SİMÜLASYONLARI Bir şekilde basitçe halledilebilir denilen oltalama saldırılarının hala en büyük yıkımlara yol açtığı görülünce, oltalama simülasyon teknolojileri daha da önem kazandı. Ağ trafiğini izleyen NDR; kişisel veri tespiti ve koruması yapabilen yeni nesil DLP çözümleri, KVKK/GDPR uyumluluk için önemi yeni keşfedilen veri imhası teknolojileri, marka koruması sağlayan tehdit istihbarat platformları, atak yüzeyinizi takip etmenizi sağlayan ASM son dönemdeki en önemli teknolojik trendler içinde yer alıyor.

ÖNERİ PANOSU

AYHAN BAMYACI / PLATİN BİLİŞİM CEO’SU

“VERİ YEDEKLEMEYE YATIRIM YAPIN”

“2021’in ilk yarısında neredeyse her üç bilgisayardan biri kötü amaçlı saldırılara maruz kaldı. Dünya üzerinde her 15 milisaniyede bir zararlı üretiliyor ve her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Bu sayı, her yıl iki katından fazla büyüyerek artmaya devam ediyor. Siber saldırıların ekonomilere maliyeti 6 trilyon dolara ulaşıyor. 2019'da 42 milyar dolar olan uzaktan çalışmaya bağlı güvenlik yazılımı harcamaları, 2020'de 45,8 milyar dolara çıktı. 2022 yılında ise bu rakamın 53,1 milyar dolar olması bekleniyor. BDDK’nın yönetmeliğine göre bankalar, herhangi bir sorun nedeniyle birincil sistemlerin tamamen devre dışı kaldığı felaket senaryolarında dahi en geç 24 saat içinde faaliyetlerini yeniden sürdürebilmeli. Bu noktada siber saldırıyla müdahale ve tespit dışında bankaların veri yedekleme çözümlerine ciddi anlamda yatırım yapması gerekiyor.”

PELİN YELKENCİOĞLU / SENSORMATIC CMO’SU

“DEPOLARIN GÜVENLİĞİ KRİTİK”

“E-ticaretteki hızlı büyüme, depo ve lojistik merkezlerinde tarihi bir trafik yaşanmasına neden oluyor. Şirketler için kritik olan bu operasyonu daha güvenli bir şekilde yürütmek ise akıllı teknolojilerle mümkün. E-ticaret sektörü 2020 yılında yüzde 45 büyüdü. Önümüzdeki 4 yıl içinde de pazarın 2,3 kat büyümesi bekleniyor. Bu olağanüstü büyümeyle birlikte şirketlerin depo, lojistik ve transfer merkezlerinden kargo gönderimleri de hiç olmadığı kadar yoğun bir trafik yaşıyor. Hem her kategoride perakende şirketinin hem üretim tesislerinin depolarındaki iş süreçleri yönetimini, verimliliğini ve güvenliğini sağlamak da bu noktada önemli... Akıllı teknolojilerle istenmeyen kayıplar önlenebiliyor. Operasyonel verimlilik ve kârlılık böylece artıyor. Bu akıllı teknolojiler arasında video izleme ve video analiz çözümleri, geçiş kontrol teknolojileri, uzaktan yangın algılama hizmetleri, yeni nesil temassız görüntüleme teknolojileri, çevre koruma çözümü ve Sanal Devriye çok etkili oluyor.”