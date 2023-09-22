DİJİTAL CEO

MİNE TAŞKAYA / GTECH CEO’SU

“DİJİTALLEŞMEDE ALTIN ANAHTAR VERİ”

Yazılımda 10-15 yıl önceye kadar veri toplamak önemliydi. Bugünse veriden değer yaratmak, yani analiz ön planda. GTech CEO’su Mine Taşkaya, “Bankacılık, finans, perakende, enerji, sağlık gibi hemen her sektörde farklı kanallardan toplanan veriler geçmişi okumaya, geleceğiyse bugünden görerek adım atmayı sağlıyor” diyor ve şöyle devam ediyor:

ANALİZ ÖNEMLİ “Dijitalleşme sürecinin altın anahtarı veridir. Değişen müşteri alışkanlıklarını takip etmek, operasyonel maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için ileri analitik ve yapay zeka çalışmalarından yararlanmak son derece önemli hale geldi. Bunun için kurumların sağlıklı veri altyapısına sahip olması gerekiyor. Verilerin doğru şekilde toplanması, iyi şekilde analiz edilerek içgörü yaratılması ve bu içgörülerin karar alma süreçlerine dahil edilmesi şirketlerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip.

YAPAY ZEKA Hep olduğu gibi bundan sonra da veriye yatırım yapan, veriyi merkezine alan kurumların fark yaratacağını söyleyebiliriz. Bugün hepimizin en çok konuştuğu konu yapay zeka. Yapay zekanın hızla hayatımıza girdiğini görüyoruz. Avantajları ve dezavantajları tartışılsa da gelecekteki kritik gücün yapay zeka uygulamalarından geleceğini görebiliyoruz. Burada en kritik konulardan biri yine veri. Toplanan verilerden neler olabileceğini tahmin etmek, bunlar konusunda doğru önerme ve yol göstermeyi yapacak sistemler iş dünyasının yanı sıra hayatlarımızı da şekillendirecek.”

NE BAŞLATTIM?

CEM ERİÇ / ESAS GAYRİMENKUL CEO’SU

“SHOPLA İLE DİJİTALLEŞMENİN GÜCÜNDEN YARARLANIYORUZ”

Esas Gayrimenkul, Shopla mobil uygulamasıyla Stevie Uluslararası İş Ödülleri ve MarCom Awards kapsamında önemli ödüllere layık görüldü. Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, “Shopla uygulamamız, DX Burda platformumuzun en önemli dijital varlıklarından biri” diyor ve şöyle anlatıyor:

YÜKSEK DEĞERLİ VERİ AKIŞI “Shopla, müşteriyi tanıyan, analiz eden ve ona uygun avantajlar sunan bir mobil uygulama. Ziyaretçiler, shopla ile alışverişlerini, ziyaretlerini ve AVM’de geçirdikleri süreyi uygulama içindeki cüzdanında ShopPara’ya dönüştürüyor. Kazandığı ShopPara’ları biriktirebiliyor ya da AVM’deki mağazalarda, eğlence noktalarında, restoranlarda, vale hizmetinde ve etkinlik bileti gibi farklı seçeneklerde harcayabiliyor. Shopla uygulaması ayrıca markalara da daha önce sahip olmadıkları yüksek değerli veri akışını sağlıyor. Bu verileri kendi içinde işleyip anlamlandıran markalar; mağaza trafiğini/cirosunu, müşteri bağlılığını ve sepet ortalamasını artırmaya yönelik önemli katkılar elde edebiliyor.

AVANTAJLAR DÜNYASI Ziyaretçilerimize dair aldığımız her bilgi, dünya lideri SAS’ın analitik platformuyla birleşerek işleniyor ve bizim için sonuç üreten algoritmalara dönüşerek ziyaretçilerimizle anlık iletişim kurmamızı sağlıyor. Kısacası hem ziyaretçilerimiz hem markalarımız için dijital ve kapsamlı bir avantajlar dünyası yarattık ve Shopla çok kısa süre içerisinde 300 bin indirme sayısına ulaştı, markalarımızın yüzde 65’ini program ortağı haline getirdik. Dijitalleşmenin gücünden yararlanarak, ziyaretçilerimiz ve markalarımızla aramızdaki bağı kuvvetlendiriyoruz.”

TRENDLER

ÖMER ÇITAK / TÜV AUSTRIA SYBERCODE UYGULAMA GÜVENLİĞİ ÇÖZÜM MİMARI

“YAPAY ZEKA SİBER GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ”

TÜV Austria Sybercode Uygulama Güvenliği Çözüm Mimarı Ömer Çıtak, yapay zekanın, siber güvenlik çalışanları için önemli bir araç haline geldiğini söylüyor ve trendleri şöyle açıklıyor:

“GÜÇLENDİRİYOR” “Tehdit tespiti, kötü amaçlı yazılım tespiti, kimlik doğrulama ve saldırı önleme gibi alanlarda yapay zeka kullanımı güvenlik sistemlerini güçlendirirken hızlı tepki verme kabiliyetini de artırır. Ancak insan denetimi ve doğru eğitim verileriyle desteklenen yapay zeka yaklaşımları önemli. Bu şekilde, güvenlik açıklarının önlenmesi ve güvenilir bir siber savunma sağlanması mümkün olur.

KULLANIM ALANLARI Siber güvenlik dünyasında yapay zeka en çok tehdit tespiti, kötü amaçlı yazılım tespiti, kimlik doğrulama ve saldırı önlemede kullanılıyor. Gerek defansif gerek ofansif tarafta alınacak aksiyonların yapay zeka destekli siber güvenlik ürünlerine bırakılması, yakın gelecekte kaçınılmaz hale gelecek. Bu durumun potansiyel ilk sonuçları şöyle olacak: Yapay zeka, büyük veri analizi ve algoritmalar aracılığıyla hızlı ve otomatik tepkiler verebilir. Siber güvenlik operasyonlarını daha verimli ve ölçeklenebilir hale getirebilir. Daha keskin bir tehdit tespiti ve önleme yeteneği sağlayabilir. Gelecekteki tehditleri tahmin etmeyi kolaylaştırabilir.”

ÖNERİ PANOSU

AHMET BAĞDAT/

PEGASUS HAVA YOLLARI PAZARLAMA VE E-TİCARET DİREKTÖRÜ

“2018’DEN BERİ DİJİTALLEŞİYORUZ”

“Dijital dönüşümümüzü 2018 yılında başlattık. Bu çerçevede sadece internet sitemizi ve mobil kanallarımızı baştan aşağı yenilemekle kalmadık aynı zamanda havaalanı ve uçak içi seyahat deneyiminde de birçok yeniliği hayata geçirmeye başladık. Express Bagaj, Çipli Kimlik Kartı ile Seyahat Teknolojisi bunlardan sadece birkaçı. Bugün Türkiye’nin dijital hava yolu olarak, A’dan Z’ye bütün süreçlerimizde dijital teknolojiler kullanıyoruz. Teknolojiyi en iyi kullanan havayolları arasında olmak hedefiyle çalışıyoruz. Havacılık tam bir optimizasyon ve verimlilik işi. Misafire kolay bir seyahat deneyimi sunabilmek adına, işin arka tarafında her şeyin tam bir harmoni içerisinde çalışması gerekiyor. Havayolu operasyonu dediğimiz bu alanda yer işletme, teknik, kabin, kokpit gibi pek çok bileşen bulunuyor. Tüm bu birimlerle kusursuz bir operasyon işletmede de teknolojinin pek çok katkısından faydalanıyoruz. Örneğin, yer işletme personelinin tam zamanında uygun görevlerde bulunabilmesi için akıllı algoritmalarla desteklenen ve mobil uygulama kullanımı sağlanan bir operasyon yürütülüyor. Tüm bunlar misafire kolay bir seyahat deneyimi sağlanmasında etkin rol oynuyor.”

GÖKHAN GENÇTÜRK / BULUTİSTAN TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“VERİYE HAKİM OLMAK HER ŞEY DEMEK”

“Globalde 600 milyar dolara ulaşan bulut pazarının ülkemizde 500 milyon dolara ulaştığını ve 1-2 yıl içinde pazarın 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Bulutistan olarak 3 farklı bölgede 6 farklı veri merkezi üzerinden ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ mottosuyla bulut hizmetlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Özellikle tüketici, verileri açısından değerlendirdiğimizde bu perakende sektörü adına önemli unsurlardan biri. Dijitalleşmede en önemli unsurlarından biri tüketiciye ait nitelikli veri. Bu verinin Türkiye’de kalması çok kıymetli. Sektör bağımsız müşteri velinimettir ve bu derece veri bağımlı çalışan perakende sektörü için artık verinin kendisi bir nimet haline geldi. Bu nedenle veriye hakim olmak her şey demek. Sektörler artık kendi ihtiyaçlarına özel altyapılardan hizmet almak istiyorlar. Görüyoruz ki, tek bir çözüm artık herkese uymuyor. Bu nedenle sektörlere özel çözümler üretmek gerekiyor. Topluluk bulutu ihtiyacı buradan çıkıyor. Bu bakış açısıyla yakın zamanda finans topluluk bulutunun lansmanını yapmıştık, şimdi de perakende ve e-ticaret sektörlerine yönelik topluluk bulutunu hayata geçirdik. Topluluk bulutu vizyonumuzu sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.”