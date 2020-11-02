CENK ALPER / SABANCI HOLDİNG CEO’SU

“DİJİTALLEŞMENİN GÜCÜ BİLANÇOMUZA YANSIDI”

Sabancı Holding, dijital dönüşüm yolculuğunu başarıyla sürdürüyor. Özellikle pandemi döneminde aldığı başarılı sonuçlar, grupta dijitalleşmenin etkisini güçlü şekilde gösteriyor. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bu etkileri şöyle açıklıyor:

GÜÇLÜ BİLANÇO “Bu yılın ilk 6 ayı itibarıyla net kârımızı yüzde 15 artırdık. Sabancı Topluluğu, bu dönemde 2,2 milyar TL kâr elde etti. Topluluğun konsolide satışları ise yine aynı dönemde 27,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin etkilerinin en sert hissedildiği bir dönemde bu sonuçları almamızda dijitalleşmenin etkisi önemli.

GERİ DÖNÜŞLER Başta enerji, bankacılık, sanayi ve perakende olmak üzere faaliyet gösterilen tüm sektörlerde önemli adımlar attık. Finansal hizmetler ve perakendede özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini aldık. Pandemi süreci, iş yapış şekillerindeki tüm ezberleri bozduğu gibi başlı başına bir kırılma noktası da oluşturuyor. Dijital iş modellerinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı bu dönemi, son derece başarılı bir şekilde yönetiyoruz.

200 MİLYONLUK FON Şirketlerimiz, uzun zamandır teknolojik altyapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmaların bir eseri olarak, işlerini geliştirme ve büyütme konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geleceğe dair planlarımızı da ertelemedik. Kurumsal girişim sermayesi fonumuz SPK tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız.”

NE BAŞLATTIM?

EMRE HANTALOĞLU / LENOVO TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

100 DİJİTAL CEO’NUN ORTAK AKLI

Tüm dünyada akıllı dönüşüme liderlik etme vizyonuyla hareket eden Lenovo, Türkiye’de Vizyon 100 iş birliğiyle Dijital 100 CEO sanal toplantı serilerini gerçekleştirdi. Bu toplantıların sonunda 100’den fazla CEO’nun dijitalleşmeye bakış açısı ortaya çıktı. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, modere ettiği bu toplantılardan çıkan sonuçları şöyle paylaşıyor:

SONBAHARDA DEVAM “Liderlerin birbirlerinin farklı sektörlerdeki tecrübelerinden de faydalanabildiği toplantılarımızın değerlendirme sonuçlarının da iş dünyasına faydalı öngörüler kazandıracağına inanıyorum. Özellikle normalleşme süreci ve sonrasında bizleri nelerin beklediğine dair çok değerli öngörülerle bu toplantıların hepimize rehberlik edebileceğini düşünüyorum.

BELİRSİZLİK ZORLADI 100 CEO ile gerçekleştirilen anket değerlendirmelerinde ‘Pandemi sırasında sizce şirketleri en çok hangi konular zorladı?’ sorusuna; katılımcıların yüzde 30’undan fazlası ‘Pandemi sırasında şirket çalışma şekillerinin tam olarak belirlenememesi’ yanıtını verdi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 20’si ise pandemi sürecinde şirketleri en çok zorlayan konulardan biri olarak ‘Çalışanlarda oluşan endişe nedeniyle süreçlerin aksaması’ değerlendirmesinde bulundu.

HIZLI DEĞİŞİM Gerçekleştirilen anketlerde ‘Yeni normalde CEO'nun en önemli ana gündem maddeleri sizce neler olacak?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 30’undan fazlasının cevabı, ‘Yeni normalin oluşturduğu tehdit ve fırsatlara göre şirket için yeni iş alanlarını belirlemek’ cevabı oldu. Ayrıca esnek ve hızlı yönetim anlayışıyla birlikte organizasyon değişimlerinin çok daha hızlı yaşanacağını öngörüyoruz. Tüm ülkelerin sağlık yatırımlarını artıracakları da tahmin ediliyor. Güçlü lojistik sektörüyle Türkiye’nin Avrupa ve Asya’da önemli bir kesişim noktası ve tedarik zincir merkezi olması öngörülüyor.”

TRENDLER

ZEKAİ GÜLER / VERTIV TÜRKİYE VE ORTA ASYA ÜLKE MÜDÜRÜ

“21’İNCİ YÜZYILIN EN ÖNEMLİ TRENDİ”

Pandemi, pek çok alanda olduğu gibi 5G yatırımlarında da yavaşlamaya sebep oldu. Ancak uzun vadede 5G yatırımlarının süreceği şüphesiz. Öte yandan son dönemin en çok konuşulan konularından birsi de edge computing, yani sınır bilişim. Vertiv Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Zekai Güler, bu alandaki gelişmeleri ve trendleri şöyle değerlendiriyor:

FIRSATLARLA GELİYOR “Verilerin 5G hücre kuleleri ve önceden üretilmiş küçük veri merkezleri gibi yerlerde ağın ‘uç noktasındaki’ son kullanıcıya veya cihaza daha yakın olarak işlendiği yer olan ‘sınır bilişim’, telekomünikasyon ve bilişim endüstrileri için 21’inci yüzyılın en önemli teknoloji trendlerinden biri. Özellikle 5G ile sınır bilişim alanındaki yatırımların daha da artması bekleniyor.

VERİ YOĞUN Sınır bilişimi 4 ana kategoride inceleyebiliriz: Akıllı şehirler, akıllı fabrikalar ve yüksek çözünürlüklü içerik dağıtımını bu grupta değerlendirebiliriz. 2025 yılında toplam sınır bilişim uygulamalarının yüzde 42’sinin bu alanda olması bekleniyor. Artırılmış gerçeklik, akıllı alışveriş ve online tercüme bu alanda değerlendirilebilir. 2025 yılında toplam sınır bilişim uygulamalarının yüzde 20’sinin bu alanda olması bekleniyor.

GECİKME HASSASİYETİ Akıllı şebekeler, akıllı güvenlik ve arbitraj işlemleri bu grupta yer alıyor. 2025 yılında toplam sınır bilişim uygulamalarının yüzde 22’sinin bu alanda olacağı tahmin ediliyor. Otonom araçlar ve dijital sağlık hizmetleri bu grupta değerlendirilebilir. 2025 yılında toplam sınır bilişim uygulamalarının yüzde 17’sinin bu alanda olması beklentiler içinde.”

ÖNERİ PANOSU

KORAY YİTMEN / YAZILIM, TEST VE KALİTE DERNEĞİ BAŞKANI

“BÖLGENİN TEKNOLOJİ MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK”

“Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish Testing Board-TTB), Türkiye’de yazılım testlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi ve yazılım test alanının gelişerek bilişim sektörü ve ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir oluşum. Şimdi 8 Ekim’de Güney Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük yazılım test etkinliği Uluslararası TestIstanbul Konferansı’nı, bu yıl 11’inci kez ‘Test ve Test Otomasyonunda Robotik Süreç Otomasyonu’ ana temasıyla gerçekleştireceğiz. Bir ilki gerçekleştirerek hibrit bir formatta hem sanal hem fiziksel platformlarda konferansı yapacağız. Toplam 34 konuşmacının 25’inden fazlası oturumda katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye’nin son dönemde bölgenin teknoloji merkezi olması konusunda bu çok önemli bir adım. Continuous Delivery, DevOps ve yazılım geliştirme konularında dünyanın önde gelen isimlerinden Dave Farley, yazılım mühendisliği dinamiklerini masaya yatıracak. Test.ai’nin baş bilimcisi Tariq King de yapay zekanın yazılım testinde nasıl kullanılabileceğini anlatacak. Ayrıca Farley, konferanstan 1 hafta sonra da yazılım geliştirmede stratejik bir kaynak olan Deployment Pipeline konusunda İleri Seviye Deployment Pipeline Teknikleri Eğitimini sanal ortamda vererek bu alanda yetkinliğini artırmak isteyen BT profesyonellerine önemli bir fırsat sunacak .”

HAFİZE ÖZDİLEK / IDENTECH CEO’SU

“KİMLİK HIRSIZLIĞINA SON VERECEK”

“Dünyada özellikle kimliksiz mültecilerin kimliğe kavuşturulması ve insani yardımlardan, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin sağlanması ve takibi için yapılan ID2020 projesi ile tanınmaya başlayan dijital kimlikle, artık insanlar birbirinden farklı formatlarda kimlikler taşımak zorunda kalmayacak. Birbirinden farklı çeşitli platformlarda örneğin bankalar, tapu daireleri, nikah daireleri, sigorta şirketleri, hastaneler gibi yerlerde tek bir dijital kimlikle tanınacaklar. Dijital kimlik entegrasyonu olan herhangi bir platformda bir kez kayıt olmakla sonraki tüm platformlarda ek bir işleme gerek kalmadan işlerini halledebilecekler. Ancak tüm bunları yaparken de kimlik verileri tamamen kendilerinin kontrolünde olacak. Dijital kimlik artık kişisel verileri daha fazla güvene alma ve kişilerin verilerini kendilerinin yönetmesine imkan sağlarken diğer yandan kimlik hırsızlıklarından kaynaklı dolandırıcılık vakalarını da ortadan kaldıracak. Biz de bu süreçte blok zinciri teknolojisini kullanarak kimlik verisinin hiçbir yerde değiştirilmediğini garanti altına alıyoruz.”