İyi haber: Dijitalleşmenin yaygınlaşması

DR. VOLKMAR DENNER / BOSCH GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“İYİ HABER: DİJİTALLEŞMENİN YAYGINLAŞMASI”

Dünyada Endüstri 4.0’ın doğduğu ülke Almanya. Bosch Group da bu konunun liderlerinden biri. Pandemi sürecinde herkesin hayatı aynı anda değişti. İş dünyası dijital teknolojiler sayesinde kayıpları azaltmaya çalışıyor. Bosch Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner ile bu kapsamda online bir görüşme yaptım. Denner, dev grubun gündemini şöyle anlatıyor:

SOSYAL MESAFEYE DESTEK DİJİTALDEN “Dijital teknoloji kullanımının yaygınlaşması iyi bir haber. Bosch'ta günlük Skype konferanslarına katılan kişi sayısı pandeminin başlangıcından itibaren neredeyse üçe katlandı. 100 binden fazla çalışanımız, zaman zaman evden çalışıyor. İnternet, enfeksiyona karşı bir koruma olarak geliştirilmiş olmasa da sosyal mesafe döneminde çalışmaları sürdürmeye olanak tanıyor.

YENİ DİJİTAL ÜRETİM HATLARI Her şeyden önce virüse karşı mücadele kapsamında teknolojik çözümler geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Kısa sürede yüz maskesi üretimine başladık. 9 ülkede 13 Bosch fabrikası maske üretimine başladı. Ayrıca, özel makine üretim ünitemiz, sadece birkaç hafta içinde yeni bir üretim hattı tasarladı. Stuttgart-Feuerbach tesisimizde tamamen dijital 2 üretim hattı kuruyoruz. Almanya, Erbach; Hindistan ve Meksika’da da yeni hatlar kuracağız. Böylece günde yarım milyon maske üreteceğiz.

HIZLI COVID-19 TESTİ Anderson tesisimizde haftada 1.000 litre civarı, Almanya'nın Renningen kentinde bulunan araştırma kampüsümüzde ise haftada yaklaşık 4.000 litre el dezenfektanı üretiyoruz. Hızlı COVID-19 testimizi başlattık. Sonucun çıkması yalnızca iki buçuk saat sürüyor. Vivalytic analiz cihazımızla ticari laboratuvarların işine engel olmayı değil ilave destek sağlamayı amaçlıyoruz. 2020'de 1 milyondan fazla hızlı test üretmeyi ve bu sayıyı önümüzdeki yıl 3 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca 45 dakikadan daha kısa sürede güvenilir sonuçlar sunan ekstra hızlı bir testin geliştirme aşamasını da tamamlamak üzereyiz.”

NE BAŞLATTIM?

ZEYNEP TANDOĞAN

HÜRRİYET EMLAK YKB YRD VE TİCARİ İŞLERDEN SOR. EŞ GENEL MÜDÜR

“GAYRİMENKULE DİJİTAL İMZASI”

Bugün, gayrimenkul müşterisi sokağa çıkıp dolaşamadığı için ilanların içerik kalitesi her zamankinden daha önemli. Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdür Zeynep Tandoğan, pandemi sürecinde gayrimenkul arayışını nasıl hızlandırmaya çalıştıklarını şöyle anlattı:

TALEP VE ARAŞTIRMA “Üyelerimize öncelikle portföylerini tüm detaylarıyla, özenle çekilmiş fotoğraflarla listelemelerini öneriyoruz. 360 sanal turlarla ilanlarını daha detaylı hale getirmelerini vurguluyoruz. Bu dönemde yayınlanan ilanlar hemen satışla sonuçlanmayabilir. Talep ve araştırma süreci bir süre daha dijitalden devam edecek.

EN İYİ PAZARLAYAN KAZANACAK Yaşadığımız bu olağanüstü günlerin sonunda, sektörün pratiklerinin iyi yönde değişebileceğine inanıyoruz. Burada en büyük faydayı evlerini ya da projelerini internetten en iyi pazarlayanlar görebilecek. Özellikle son zamanlarda Zoom, Teams gibi video görüşme imkanı veren programların öneminin farkına vardık. Bunun yanında dijital imza da büyük önem kazanacak. Emlak ofisi ve ev sahibi arasındaki yetki belgesinde dijital imza kullanılması büyük önem taşıyacak.

WEB TAPU ÖNE ÇIKACAK Web Tapu’nun önümüzdeki dönemde daha da çok kullanılacağını düşünüyoruz. Öte yandan emlak ofisleri için dijitalleşmenin bir diğer önemi de müşteri dataları. Emlak ofislerine en büyük tavsiyelerimizden biri tüm kontaklarını, tüm detaylarıyla dijital ortamda tutmaları.

TRENDLER

HANDE ÖZAY YAĞCI / INNOUT ŞIRKET ORTAĞI

“ŞİRKETLERİN RÖNESANSI BAŞLADI”

Dijital pazarlama özellikle son dönemde sosyal medyanın çok yoğun kullanılmasıyla markaların iletişim açısından ön planda tuttuğu bir kavram oldu. Dijital pazarlamanın önemli isimlerinden InnOut Şirket Ortağı Hande Özay Yağcı, pandemiyle artan dijital pazarlama trendlerini şöyle anlatıyor:

INFLUENCER GRP’Sİ TV’YLE YARIŞIYOR “Dijitalleşen dünyada özellikle influencer pazarlama iletişimi, TV ile yarışan GRP rakamlarına ulaşıyor. Geleneksel yöntemleri de iç içe kullanmak markalarda ve iletişimde fark yaratmak isteyen herkesin ortak kaygısı haline geldi. Birbiriyle entegre şekilde çalışan dijital kampanyaları web sitelerinden başlayan bir son tüketici yolculuğu ile dizayn etmek gerekiyor. Pandemi sonrasında başka bir dünyaya çıkacağız ve teknoloji artık şirket içi tüm uygulamalar dahil şekilde uzaktan yönetilecek.

DİJİTALLE GELENEKSELİN BİRLEŞMESİ Dijital dönüşümün çok konuşulduğu bu dönemde departmanlar arası iletişim de dahil pek çok iş süreci pazarlamanın teknolojiyle entegrasyonuyla başarıyla yönetilebilecek. Bu, aslında şirketlere maliyet avantajı da sağlayan bir yöntem. Dijitalleşmenin ve pazarlama iletişiminin tam olarak rönesansını yaşadığımız bir dönemdeyiz.

ÖNERİ PANOSU

M. MURAT ERTEM / SOFTTECH GENEL MÜDÜRÜ

“KURUMİÇİ GİRİŞİMCİLİK DAHA DA ÖNEMLİ OLACAK”

“Önümüzdeki dönemde yükselişte olacağını öngördüğümüz trendleri ‘2020 Teknoloji Raporu”nda bir araya getirdik. Bu süreçte kurumiçi girişimcilik çok önemli. Özellikle son 10 yılda finansal sektördeki en önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilen finteklerin dünyada finansman erişiminin artırılmasında büyük rol oynayacağını düşünüyoruz. Biz kurumiçi girişim olarak hayata başlayan bir şirketiz. İçimizden yeni girişimler çıkarmaya devam ediyoruz. Avrupa’da yeni fırsatlar elde etme vizyonuyla, fintek iştirakimiz olan Maxi Digital’in ilk ürünü olan ParaGönder uygulaması ile Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımızın para gönderme süreçlerini konforlu ve hızlı hale getirebildik. Dünyadaki teknoloji trendlerini yerinde takip ediyoruz.”

DİLEK TELKEŞ / VIDEOMITE CEO’SU

“MOBİL VİDEO PAZARLAMASI NORM HALİNE GELECEK”

“Dijital tüketimin arttığı COVID-19 izolasyon döneminde video izleme alışkanlıkları Netflix, YouTube, BluTV, Amazon Prime gibi video on demand (VOD) dijital platformlarda yoğunlaştı. Bu platformlara erişim en çok mobil telefonlardan sağlanırken akıllı televizyonlardan büyük ekranda seyretme alışkanlıklarında bir artış görülüyor. Haber sitelerinin video izlenme erişimlerinin TV kanallarının dijital platformlarını geçtiği görülüyor. YouTube’da COVID-19 öncesine göre özellikle haber, kişisel gelişim ve sağlık kanallarının trafiğinde ve bu kanallardan yapılan canlı yayınların izlenmelerinde ciddi artış görüyoruz. Bu değişen video izleme davranışları karşısında şirketler reklam ve pazarlama stratejilerini de değiştirmek durumunda. Mobil video pazarlaması norm haline gelecek. Video prodüksiyonun yeni uygulamalarla daha kolay hale gelmesi online video platformlarındaki içerik çeşitliliğini artıracak ve farklı alanlarda yeni influencer’ların doğmasını sağlayacak.”