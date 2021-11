ÖZGÜR GÜNAYDIN / BORUSAN CAT İCRA KURULU BAŞKANI

“KARTOPU ETKİSİ YAŞADIK”

Borusan CAT, 2017’de bir dönüşüm hareketi başlattı. Dijitalleşmeyi merkezde yer alan bir araç olarak gördüklerini ve öncelikle kendi içlerinde bir yeniden yapılanmaya gittiklerini söyleyen Borusan CAT İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, şöyle devam ediyor:

MÜNECCİM “Dönüşüm yolculuğumuzun kilit noktalarından birini oluşturan, proaktif iş modelimizi destekleyen ve revizyon merkezlerimizin verimliliğini artıran dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında öncelikle Ar-Ge ve veri analizi bölümlerini kurduk. Bu noktadan itibaren dönüşümde kartopu etkisi yaşadık. Dijitalleşmenin bir sonucu olarak iş makinelerinde arızayı gerçekleşmeden tespit eden yapay zeka uygulamamız Müneccim’i hayata geçirdik. Sistem sayesinde arıza olasılığını yüzde 97’lere varan bir hassasiyetle yakalayabiliyoruz.

150 ROBOT Finans ve muhasebe, pazarlama, operasyon, servis, planlama ve yedek parça gibi farklı alanlarda çalışan 150’nin üzerinde robotumuz, süreç otomasyonunda fark yaratıyor. WeKing uygulamamız, tek bir platformda teknisyen planlama, takip ve raporlamayla kapsamlı bir operasyon yönetimi sunuyor. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yedek parça teminiyle ilgili hem onları bilgilendirip hem online sipariş yapabildikleri Parts.cat.com (PCC) online satış kanalımızla da 7/24 hizmet veriyoruz.

DİJİTAL KONSEY Caterpillar içerisinde dijital dönüşümü başlatan ilk şirket ve Caterpillar’ın Dijital Konseyi’nin kurucu üyesi olarak son olarak Boom 360 uygulamamızı hayata geçirdik. Dijitalleşmenin tüm olanaklarını kullanarak müşteri deneyimini mükemmel seviyede tutmak en büyük önceliğimiz.”

NE BAŞLATTIM?

HAKAN ÖZAT / UPT GENEL MÜDÜRÜ

“DÜNYADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLACAĞIZ”

Finansı demokratikleştiren dijital çözümlere her gün yenisi ekleniyor. Aktif Bank iştiraki UPT’nin yeni mobil para transferi uygulaması Uption, dünya genelinde 176 ülkede, 400 bin işlem noktasıyla hizmet veriyor. UPT Genel Müdürü Hakan Özat, Uption uygulamasıyla fiziki noktalarda gerçekleştirilen tüm işlemlerin dijital dünyada da gerçekleşmesine olanak tanıdıklarını söylüyor ve şöyle anlatıyor:

“RAKİBİMİZ YOK” “Uption ile kullanıcılar yurt içi ve yurt dışı hesaba, karta veya isme gönderim işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Uption uygulamamız ayrıca ‘Mesajla Para İste’, ‘QR ile Para Transferi’ gibi günlük hayatı oldukça kolaylaştıracak pratik çözümler de sunuyor. Uygulama sayesinde örneğin Özbekistan’a yapacağınız 200 dolarlık bir para transferini sadece 1 dolarlık bir işlem ücretiyle gönderebiliyorsunuz ve para transferi anlık olarak gerçekleşiyor. Bu noktada rakibimiz ve alternatifimiz yok.

HEDEFLER Türkiye dışında Kosova, Arnavutluk, KKTC, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Cibuti, Somali ve Ürdün’de UPT markasıyla hizmet veriyoruz. Özellikle Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Afrika’da büyümeye devam edeceğiz. 2020’yi 1,9 milyon işlem adedi ve 1 milyar dolar işlem hacmiyle kapattık, 2021 için de 1,3 milyar dolar hedefliyoruz. Sadece Türkiye koridoru olarak değil tüm dünyada para trafiğinde önemli bir yere sahip olacağız.”

TRENDLER

HASAN KOÇYİĞİT

VIEWSONIC TÜRKİYE ORTA VE DOĞU AVRUPA DİREKTÖRÜ

“EĞİTİM İNSAN ODAKLI DİJİTALLEŞMELİ”

Pandemi hemen her sektörde eğitim teknolojisi (EdTech) araçlarının benimsenmesini ciddi anlamda hızlandırdı ve bu EdTech sektörünün büyümesini olumlu yönde etkiledi. “Eğitimin demokratikleşmesini teşvik etmemiz gerekir” diyen ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Direktörü Hasan Koçyiğit, eğitimde dijitalleşmede yeni trendleri şöyle anlattı:

HER YERDE “COVID-19 öğrenmenin her yerde, her zaman ve her yaşta gerçekleşebileceğini gösterdi. Öğretim yöntemlerinin ‘yeni normali’ karşılayacak şekilde uyarlanması gerekiyor. ViewSonic sadece bir ekran üreticisi değil aynı zamanda eğitim, sunum ve birlikte çalışma için optimize edilmiş çeşitli servisleri bünyesinde barındıran bir ekosistem. Dijital alanda bir sınıf ortamı yaratmaya yardımcı bir öğretme-öğrenme yazılım aracı olan myViewBoard Classroom, güvenli bir sanal öğrenme alanı sunuyor.

ÖĞRETMENİN ROLÜ Eğitimde yeni teknolojilerin insan odaklı olması gerekiyor. Gelişen sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri insan-insana olan iletişimi zayıflatıyor. Biz geliştirdiğimiz her teknolojiyle öğretmenin rolünün güçlenmesini destekliyoruz. Hızlı bir değişim dönemindeyiz ve bu süreçte öğrenciler yeni araçlara iyi adapte olurken öğretmenler yepyeni bir dizi zorluğun olduğu yeni bir ortama atıldı. Şimdi, teknoloji şirketlerinin karşılaştığı zorluk, yüz yüze ve uzaktan modelleri eğitmenlerin öğretme yöntemlerini önemli ölçüde değiştirmek zorunda kalmayacakları şekilde bir araya getirmek.”

ÖNERİ PANOSU

CEM EROĞLU / ADFORM TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ

“ALTERNATİF KANALLAR GÜÇLENİYOR”

“Dijital reklamcılık alanındaki güncel gelişmelere baktığımızda, videonun hayatımızda kapladığı yerin arttığını, gizlilik konusunun hayati bir öneme sahip olduğunu, reklam kalitesinin ve deneyimin de tüketici tarafından daha çok önemsendiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni iletişim kanalları, mecralar karşımıza çıkacak ve alternatifler artacak. Bugüne baktığımızda ise kullanıcılar, sevdikleri TV içeriklerini artık istedikleri zaman istedikleri cihazdan izleyebiliyor. Adreslenebilir TV reklamcılığı, aynı programı izlemekte olan farklı hanelere farklı reklamlar gösterebilme anlamına geliyor. Ayrıca dijital platformun avantajı olarak dijitalden ulaşması güç olan kitlelere ulaşmanın yanı sıra daha önce bir reklamı görmüş kişilere bu reklamı göstermeyerek kampanya bütçelerinde tasarruf sağlıyor. Adreslenebilir TV ile birlikte, benzer yetenekleri dijital açık hava (DOOH) kanallarında da görmek mümkün. Artık açık hava mecraları, teknolojik yetenekleri sayesinde raporlayabildikleri kitleleri hedeflemeye kadar ve reklamın etkileşime geçmesinden tutun anlık etkileşime göre reklam görselinin değişmesine kadar birçok katma değerli servis sağlıyor. Aynı platform üzerinden, kanal bağımsız reklam dağılımı ve bütçe dağılımının sağlanması reklamverenleri teknoloji şirketleriyle birebir iletişim için daha çok motive ediyor.”

GÖKHAN KARAHAN / HELOROBO GENEL MÜDÜRÜ

“GÜCÜ YARATTIĞI ETKİDE”

“Sosyal medyanın gerçek gücü yarattığı etkidir. Sosyal medya ticaretiyse şirketlerin pazarlamasını dönüştürmede ve müşterilerine yeni değerler sunmada en büyük yardımcıları olacak. Sosyal medya ticareti sayesinde, yalnızca müşterilerle etkileşim kurmazsınız, aynı zamanda karar vermelerine yardımcı olacak doğru içerikle onları etkileyebilirsiniz. Hem de bunu yaparken yüz yüze ticaretle kıyasladığınızda, aynı anda tek post’la milyonlara ulaşabilirsiniz. Sosyal medya, ticaret platformları üzerinden satış yapmak dışında şirketlerin müşterileriyle sosyal medya aracılığıyla kurdukları bağın sayısının artmasını, etkileşimin çoğalmasını ve operasyonun azalmasını sağlar. Böylece sosyal medyadaki etkileşimin kolayca satışa dönmesi arasındaki köprü de kurulur. Sosyal medya ticareti sayesinde, şirketler marka bilinirliğini artırabilir, müşterilerinin markaları hakkında düşünmelerini sağlar, yeni teklifler sunar ve sonuçta müşteri sadakati artar. Markalarının müşterileriyle yıllar sürecek yolculuğu boyunca iletişimde kalabilirler. Bu şekilde müşteri aidiyeti sağlanırken görüşmeler diğer yöntemlerle kıyaslayınca 4 kattan fazla satışa dönüş getirebilir.”