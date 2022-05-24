EREN ÇAMURDAN / BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK CEO’SU

“1,5 MİLYON MÜŞTERİ KAZANDIK”

İnternet okuryazarlığının artması ve pandeminin etkisiyle online alışverişe yönelim artıyor. Türkiye önümüzdeki 5 yılda e-ticaretin hacminin sürekli büyüyeceği bir ülke olacak. Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, mağaza ile online alışverişi bir bütün olarak ele alan, zengin bir müşteri deneyimi sunan All-line stratesiyle elde edilen kazanımları şöyle anlattı:

YÜZDE 35 “2021 yılında online kanallarımızın tüm operasyonumuz içerisindeki payı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyona yakın yeni müşteri internet sitemize kaydoldu. Tüm çalışmalarımızı All-line olarak adlandırdığımız, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda şekillendiriyoruz. 37 ilimizdeki 99 mağazamız, tüm Türkiye’ye ulaşan boyner.com.tr ve mobil uygulamalarımızla müşterilerimize ulaşıyoruz.

500 MİLYON Önceliğimiz deneyim yaşatmak olduğu için ziyaretçilerimizin satın alma eylemini tamamlamasından öte kanal bağımsız deneyimi iyileştirmeye odaklanıyoruz. Online kanallarımız, 2021 yılında toplam 500 milyonun üzerinde trafik aldı. Mobil uygulamalarımız 7 milyonun üzerinde indirildi. Mağazalarımız ise toplamda 60 milyonun üstünde yakın ziyaretçi tarafından deneyimlendi.

5 KİŞİDEN 4’Ü Alternatiflerin çokluğu ve erişimin kolaylığı, fiyat bazlı ayrışmanın güçleşmesi ve tüketicilerin farkındalığının artmasıyla müşteri sadakatini sağlamak daha da zorlaştı. Her 5 tüketiciden 4’ü, hayatlarındaki markaların yarın yok olmasına aldırış etmeyeceklerini belirtiyor. McKinsey’in yaptığı bir araştırmaysa tüketicilerin yüzde 75’inin pandemi sırasında marka veya mağaza değiştirdiğine işaret ediyor. Müşteri sadakati sağlamanın yolu, bizi seçen müşterilerimizin güvenini boşa çıkarmamaktan ve yaşanan deneyimi sürekli iyileştirmekten geçiyor.”

NE BAŞLATTIM?

SERKAN ÇELİK / PAYNET CEO’SU

YENİLİKÇİ VE ESNEK ÇÖZÜMLER DEVREDE

Pandemi öncesinde 50 bin civarında e-ticaret yapan işletme varken bugün rakam 320 bine ulaştı. Bu süreçte daha önce online alışverişte kullanılmayan 5 milyon kredi kartı da online alışverişte kullanılmaya başlandı. Paynet CEO’su Serkan Çelik, ödeme sistemlerinde ne başlattıklarını şöyle anlattı:

YENİ İHTİYAÇLAR “E-ticarette hem tüketim hem işletme tarafında yaşanan gelişmeler, online ödemeler pazarında yeni ihtiyaçları karşılayacak, yenilikçi ve esnek çözümlerin hayata geçmesine neden oldu. Tüm kartlarla ödeme alınmasını sağlayan Paynet sanal POS ve Paylink çözümlerimizle hızla büyüyen e-ticaret pazarında işletmelerin ve tüketicilerin yeni nesil ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz.

SANAL POS Paynet Sanal POS çözümümüzle işletmeler fiziksel POS’a ihtiyaç duymadan tüm ödemeleri kolayca alabiliyor. Tüm banka ve kredi kartlarıyla uyumlu olan Paynet Sanal POS sayesinde regülasyonların izin verdiği ölçüde taksitli satış yapabiliyorlar. Ayrıca müşteriler, Paynet üye iş yerlerinde bankaların sunduğu puan gibi avantajlardan da yararlanabiliyor.

KOLAY TAHSİLAT Online ödemelerde en önemli çözümlerden biri de link aracılığıyla ödeme. E-ticaret siteniz olmasa dahi size gelen bir siparişe ait ödemeyi kart bilgisi istemeden güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğiniz Paynet, Paylink çözümüyle işletmeler, müşterileri nerede olursa olsun SMS veya e-posta yoluyla link gönderip ödeme alabilmelerini sağlıyor. Müşteriler, linkten ulaştıkları ödeme sayfasında bilgilerini doldurup onayladıktan sonra da tahsilat kolayca gerçekleşiyor.”

TRENDLER

EMRAH PAMUK / DIGITAL EXCHANGE CEO’SU

“ACİL DİJİTAL PLANA GEÇİLMELİ”

Türkiye’ye en çok turist gönderen Rusya ile üçüncü sırasındaki Ukrayna arasındaki savaş Türk turizmini derinden etkileyecek. Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, sektöre hayat verecek önerileri şöyle sıraladı:

INFLUENCER KAMPANYALARI “Rusya ve Ukrayna, Türkiye için turizmde çok önemli bir noktada bulunuyor, fakat savaş her şeyi değiştiriyor. Bu ortamda yapılması gereken alternatif pazarlara hızlı bir şekilde yöneliş olmalı. Bugün Türk turizm şirketleri Avrupa’da yaygın kullanılan Instagram, TikTok, Facebook ve LinkedIn üzerinden yapacakları ‘Arkadaşını Getir’ kampanyalarıyla muhtemel turist açığını kapatabilir. Türkiye’de tatil yapmanın Euro ve sterlin karşısında Türk Lirası’nın rekabetçi kur pozisyonu nedeniyle daha avantajlı olduğunu vurgulayacak influencer kampanyaları hayli etkili olacak. Avrupa’da yaşayan 5 milyon Türk de bu kampanyaya destek verirse büyük bir başarı elde edilir.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE Rus ve Ukraynalı turistin alternatifi olarak Türk Cumhuriyetleri, Avrupa, Balkanlar ve Arap coğrafyasına da hızlı bir şekilde dijital pazarlama yaparak ulaşmak gerekiyor. Türkiye bu noktalarda hedef kitleyi belirleyip isteklerinin karşılanacağını anlatan, ekonomik avantaj yaratacağı vurgusu yapılan, yeniden gelmek isteyeceklerinin altı çizilen kampanyalara imza atarsa 2022 yılında turizm hedeflerini de yukarı yönlü revize etme fırsatı yakalar.”

ÖNERİ PANOSU

LARA LESMES / SPACE POPULAR KURUCU ORTAĞI

MİMARLIKTA 3. BOYUT

“Metaverse, mimarlık alanında yeni bir uzmanlaşma biçimi doğurabilir. Metaverse yalnızca internetin bir evrimi. Metaverse kelimesini sanki tüm bunlar yeni bir şeymiş gibi gösterildiği için kullanmaktan kaçınıyoruz. Bunun yerine sürükleyici internet veya sürükleyici web kelimesini kullanıyoruz. İnsanların web 3.0 dedikleri şeyle şu anda olanın bu olduğunu düşünüyoruz, üçüncü bir boyut ekliyoruz. Artık yeni donanım biçimleri aracılığıyla üç boyutlu mekanı deneyimleme yani dijital araçlar aracılığıyla üç boyutlu mekanda çalışmamıza izin veren yeni olanaklara sahibiz. Aslında birçok insan için olan şey bu. Bu araştırma ve sanal gerçekliğin kendisi, onlarca yıldır var ama bu şimdi herkesin kullanımına açık hale geldi ve metaverse olarak adlandırılıyor. Fakat biz bunun sadece internetin bir evrimi olduğunu düşünüyoruz. Yani internete üç boyutlu olarak girebiliyoruz. Belki VR chat gibi sosyal VR platformları gerekli donanıma sahip kişilerin bir araya gelip birlikte dünyayı deneyimlemeleri için tasarlanmış platformlar sunabilir. İşte o zaman insanlar birlikte mekan yaratma motivasyonuyla hareket edebilirler. Bu noktada çok daha ilginç mimarlık örnekleri görebiliriz.”

SEYHUN ÖZKARA / IDEASOFT CEO’SU

METAVERSE’LE YENİ ÇAĞ

“İnternet üzerinden ürün satın alma teknolojisi ilk tanıtıldığından beri, gerçek dünyayla dijital dünya arasında bir ayrım vardı. Geleneksel fiziksel mağazalardan ürün satın almak, alışveriş yapanlara satın almadan önce ürünlere fiziksel olarak dokunma veya ürünleri deneme olanağı verirken e-ticaret geleneksel ticaretin aksine herhangi bir fiziksel temas olmadan tamamlanıyor. Metaverse, önceden ayrı olan bu iki ticaret dünyasının, e-ticareti sonsuza dek yeniden tanımlayacak bir deneyim yaratmak için birleştiği yer olacak. Metaverse fiziki ve sanal alışverişi birleştirip yeni bir düzen yaratacak. Metaverse dünyasında Türkiye’de şu ana kadar 30 bin, İstanbul’da ise 15 bin parsel satıldı. Bundan sonra önümüzde, Low, earth, orbit uydular (Starlink), bitki tabanlı et, quantum, robotik, otonom araçlar ve uçan araçlar var. Cryptocurrency ile başlayan trend web 3.0’a evriliyor. Web 3.0 özelliğinde veri kullanıcıya ait kalıyor ve bundan veri sahibi para kazanıyor. Metaverse dünyasında yazılımsal yani teknoloji geliştirme anlamında bir problem yok, hızlı gelişebilmesinin önü açık. Ancak cihazlar anlamında bir miktar daha maliyetlerin düşmesi, herkes için erişilebilir olması ve bir miktar daha gelişmesine zaman var.”