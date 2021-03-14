AYHAN BAMYACI / PLATİN BİLİŞİM GENEL MÜDÜRÜ

“KUANTUM BİLGİSAYARLAR HAYATIMIZI DEĞİŞTİRECEK”

Foton kuantum bilgisayarların gelecekte hack’leme amacıyla kullanılmasına yönelik kaygılar, teknoloji geliştikçe artıyor. Peki kuantum bilgisayarlar siber güvenliği nasıl değiştirecek? Yeni jenerasyon kuantum bilişimi, siber güvenliği değiştirme potansiyeline sahip. Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, kuantumla hayatımızın nasıl değişeceğini şöyle anlattı:

HIZ “Kuantum bilgisayarlar, karmaşık matematik problemlerini çözmek için geliştirilen, hızından ötürü siber güvenlik için oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji oldu. Bu bilgisayarlar, güvenlik sağlama alanında gelişip asıl kapasitelerine kavuşunca büyük ve çok uzun süren işlemler ışık hızıyla yapılabilecek.

KORUMA Süper-pozisyonlamanın bilgi işlemede, kripto-şifrelemede ve mesela rastgele sayı üretmede yeni yararlar sunması bekleniyor. Peki bunca hız ve şifreleme yeteneği gelirse kuantum bilgisayarlar yüzünden şimdiye kadarki kripto sistemler çöpe mi atılmış olacak? IBM’e göre kuantum güvenliğinde şifreleme konusuna kafa yormalı ve mevcut sistemlerin avantajlarını kullanmaya devam etmeliyiz.

RİSKLER Foton kuantum bilgisayarların çalıştığı Shor’un Algoritması olarak bilinen sistem de aslında mevcut şifreleme sistemlerinde yeni riskler ortaya çıkarıyor. Kuantum bilgisayarlar siber suçluların kolayca erişebileceği bilgisayarlar olmayacak. Düzenli ve stabil çalışabilme ortamı olabilmesi için sıfır derece sıcaklığa ihtiyaç duyuluyor.

GÜVENLİK Peki yakın gelecekte bir kuantum kıyameti yaşanacak ve kripto paralar da hedefte mi olacak? Kripto dünyasını daha ‘kırılamaz’ hale getirmek için çalışmalar hızla sürüyor. Kuantum gücünden yararlanmak da bu çalışmalara dahil.

DAYANIKLILIK İnsanoğlu kuantum bilgisayarları kullanarak gerçekten hack’lenemez bir sistem kurabilecek mi? İsveç hükümeti ve bankaları, kuantum bilgi işlemcilerinin ilk prototiplerini kullanıyor. Bunun sebebi kuantum bilgisayarların rastgele sayı üretimindeki başarısı ki bu sayede sanki tek kullanımlık banknot üretmiş gibi oluyorsunuz. Bu da özel bir şifreleme yöntemiyle hacklenemez kabul ediliyor.”

NE BAŞLATTIM?

KORAY GÜLTEKİN BAHAR / FİGOPARA KURUCU ORTAĞI VE CEO

“FİNANSMANA ERİŞİMİ HIZLANDIRDIK”

Pandemi döneminde KOBİ’lerin ve şirketlerin finansmana erişimi en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıktı. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, bunun çözümü için hayata geçirdikleri çözümleri şöyle anlattı:

FİGOSKOR “Bu dönemde Figopara kullanıcılarından gelen çözüm talepleri doğrultusunda Figoskor’u hayata geçirdik. Figoskor, firmaların ticari performanslarını skorlayarak finansmana kolay ve hızlı ulaşabilecekleri bir teknolojiye sahip. Bu çözümümüzde şirketlerin elektronik fatura ve elektronik defter verileriyle ticari performanslarını skorlayan bir model uyguluyoruz. Böylelikle bankalardan finansman desteğinin çok hızlı bir şekilde sağlanmasına aracılık ediyoruz.

“CANLIYA GEÇTİK” Figoskor hizmetinden faydalanmak için şirketlerin Figopara’ya giriş yaptıktan sonra özel entegratör vasıtasıyla e-fatura ve e-defter bilgilerini Figopara’ya aktarmaları yeterli. Figoskor hizmetimizi ağustos ayında teste açtık. Kasım ayında ise canlıya geçtik. Bu süreçte 100’ün üzerinde KOBİ ve şirketin 1,4 milyar TL’lik finansmanına aracılık ettik. 2020 sonunda ulaşacağımız şirket sayısı 200’ün üzerinde olacak. 2021, bankalardan ya da konvansiyonel finans şirketlerinden çok daha detaylı olarak şirketleri analiz edeceğimiz bir teknolojiyi sunduğumuz yıl olacak.

YAKIN TAKİP 2021 yılında tüm üyelerimizi Figoskor sistemine entegre ederek KOBİ’lerin finansmanına destek olmak için yurt dışında KOBİ’lere sunulan 75 milyon Euro’luk desteği Türkiye’ye getirmek istiyoruz. 2021 yılında Figoskor hizmetiyle KOBİ ve işletmelere aracılık ettiğimiz finansman tutarının 3 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Radarımızda olan açık bankacılık alanında potansiyel satın alma fırsatlarına da bakıyoruz. Avrupa’da e-fatura zorunluluğunda pilot ülke konumunda olan İtalya’ya açılmayı planlıyoruz.”

TRENDLER

EOFİS KURUCU ORTAĞI / ÖZKAN KALİÇ

VERİYE DAYALI OFİS DÖNEMİ

eOfis kuruluşundan bu yana bilgi, varlık ve süreçlerini dijital ortama aktaran ve bu sayede hem müşterilerine verdiği hizmette yenilikçi olan hem verilere dayalı yönetim şeklini benimsemiş bir şirket. eOfis Kurucu Ortağı Özkan Kaliç, sohbetimizde ofis sektöründeki dijitalleşmeyi şöyle anlattı:

ONLINE CRM “Kendi bünyemizde kurguladığımız online CRM sistemi sayesinde yeni müşteri taleplerini ve satış süreçlerini hızlı ve verimli şekilde takip edebiliyoruz. Mevcut müşterilerimizin talep ve şikayetleri de aynı hız ve hassasiyetle karşılık buluyor.

WEB TABANLI PANEL Yine kurduğumuz web tabanlı panel üzerinden müşterilerimiz kendi hesaplarına girerek tüm kullanımlarını görebiliyor, posta, kargo ve kendilerine gelen çağrıları görüp detaylarını inceleyebiliyorlar. Ayrıca tek tıkla istedikleri lokasyonda toplantı odası rezervasyonu ve ödeme yapabiliyor, çevrimiçi etkinlik takvimine bakıp network bölümünde iş yapmak istediği şirketlerle buluşabiliyorlar.

MOBİL OFİS Yine eOfis mobil aplikasyon üzerinden toplantı odası rezervasyonu çok pratik. Santral sistemimizle hiçbir kesinti olmadan şu an aylık 50 bin çağrı karşılayabiliyoruz. Çağrı sayımızın veya santral personeli sayımızın artması durumunda da aynı sistemle devam edebileceğiz. Altyapımız buna uygun. 2021’de de eOfis gibi hem fiziki prestiji yüksek hem dijital altyapısı güçlü şirketlerin artacağını öngörüyoruz.”

ÖNERİ PANOSU

RUDİ DÖKMECİOĞLU / TMOB CEO’SU

“KÂRLILIK MOBİLLE ARTIYOR”

“Yeni nesil bir bankacılık geliyor. TMOB olarak İngiltere’de açık bankacılığın ilk örneklerinden biri olan VIVE’ı sıfırdan kurduk. Üçüncü parti kurumların, müşterilerin finansal bilgilerine erişebildiği açık bankacılık modeli, geleceğin bankacılık sistemini oluşturacak. VIVE projesinde yüzde 100 yerli teknoloji ihracatı gerçekleştirerek cari açığa yüzde 100 katkıda bulunduk. Önümüzdeki yıllarda tamamen dijital bankacılığı benimseyen banka sayısı artacak ve şubelere veda edilecek. Öte yandan perakende sektörü müşterileri kendilerini özel hissetmek ve en önemlisi de siparişlerinin derhal ulaştırılmasını istiyor. Bu değişime ayak uydurup yeni nesil e-ticarete yatırım yapan şirketler kârlılıklarını 2’ye katladı. Değişen tüketici alışkanlıkları ve beklentilerine cevap verecek yeni ürünümüz Ubimecs Express, teknoloji altyapısı anında teslimat, gerçek zamanlı stok takibi ve çoklu mağaza takibi gibi imkanlar sağlıyor. Altyapımız temassız teslimat ve online bahşiş uygulamasını da içeriyor. Thinks mobility yaklaşımıyla şirketlerin mobilleşme ve dijitalleşme ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz. Mobil finansal servisler platformu, e-bankacılık, ubimecs e-ticaret platformu gibi hizmetleriyle birçok sektöre katma değer sağlıyoruz.”

EMRAH AYDIN / ZOOM GELİŞEN PAZARLAR MÜDÜRÜ

“VİDEO SESLİ İLETİŞİMİN ÖNÜNE GEÇTİ”

“Zoom olarak videonun sesli iletişimin önüne geçtiğine inanıyoruz. Video öncelikli tasarımımız ve müşteri mutluluğuna adanmışlığımızla geniş bir kapsamdaki sanal toplantı senaryolarını karşılama yeteneğine sahibiz. Bu kabiliyetimizin Gartner’ın son raporunda da Magic Quadrant liderliğine layık görülmesi ve takdir edilmesi bizim için memnuniyet verici bir gelişme.

Ocak-Nisan 2020 arasında Türkiye’deki Zoom ücretsiz kullanıcı kayıt sayısı, Nisan 2020’de Ocak ayına göre 139 kat arttı. Aynı dönemde kurumsal tarafta ise 10 ve üstü çalışana sahip şirketlerdeki ücretli Zoom kullanıcı sayısı 10 kat artış gösterdi. EBA ile canlı eğitime katılan bütün öğrencileri kapsıyoruz. AÇEV’in pandemide ebeveynlere, gönüllülere ve eğitimcilere yönelik çevrimiçi eğitim ve destek uygulamalarının da verimliliğini artırdık.

OnZoom adlı yeni platformumuzla artık Zoom kullanıcıları ücretli, ücretsiz ve bağış toplama etkinlikleri düzenleyebilecek. Bu özellikle etkinlik sahipleri işlerini büyütürken yeni kitlelere erişebilecek ve sisteme gelecek bağış entegrasyonuyla topluma katkıda bulunabilecek. Markalar da Zoom üzerinde etkinlik düzenleyebilecek ve tüketicilerle iletişim kanallarını Zoom platformundaki özellikler ile zenginleştirebilecekler.”