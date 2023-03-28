CEM ÇELEBİLER / TURKNET CEO’SU

“TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA İLK 20’Yİ HAK EDİYOR”

Özellikle evden çalışan ve eğitimine uzaktan devam eden kullanıcı sayısının artmasıyla internetle ilgili konularda şikayetler de arttı. İnternet hızında Türkiye’nin lider şirketi TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, gündemi ve hedeflerini şöyle anlattı:

“100 KİŞİDEN 73’Ü SORUN YAŞIYOR” “Bağımsız marka araştırmaları gösteriyor ki Türkiye’de her 100 kişiden 73’ü düşük hızlı internet yüzünden problem yaşıyor. Türkiye’nin nitelikli teknoloji üretimi ve tüketiminde global ölçekleri yakalaması için internet hızında da dünya standartlarında olmak gerekiyor. Speedtest'in 2022’nin Kasım 2022 verilerine göre Türkiye 181 ülke arasında sabit internet hız sıralamasında 105’inci sırada. Oysa Türkiye, dünyada internet hızında ilk 20’de olmayı hak ediyor.

GİGAFİBER’LE ÖZGÜRLÜK TurkNet olarak bu tabloyu GigaFiber altyapımızla değiştirmek istiyoruz. Bilim ve teknolojide daha iyi bir yere gelmek için yüksek hızda internet şart. Bizim de en önemli projemiz: 1.000 Mbps eşit indirme ve yükleme hızında TurkNet GigaFiber teknolojisini bu ülkedeki herkes için ulaşabilir kılarak internetin demokratikleşmesine katkıda bulunmak.

“HIZDA ZİRVEDEYİZ” TurkNet'in hız konusundaki başarısı 2022 yılında bu alanda dünyada otorite olarak görülen platformlar tarafından da teyit edildi. Speedtest Intelligence® verilerine göre 2022’nin üçüncü çeyreğinde 50,94 Mbps medyan indirme hızıyla TurkNet’liler hız konusunda zirvede. Aynı platformun verilerine göre yüzde 75,5 tutarlılık oranıyla Türkiye'de en yüksek tutarlılığa sahip marka yine TurkNet oldu.

NE BAŞLATTIM?

CEM ÖNCE / INTERGEN CEO’SU

“TÜM GENETİK TEST SÜRECİNİ DİJİTALLEŞTİRİYORUZ”

Enerji sektörünün deneyimli ismi Cem Önce, kısa süre önce İntergen Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma Merkezi’nin CEO’luk görevini üstlendi. Önce, dünyanın en önemli merkelerinden biri olan İntergen’in dijitalleşme ve yenilik ajandasını şöyle anlattı:

TEST ÇEŞİTLİLİĞİNDE İLK 10 “İntergen, 1999 yılından bu yana insanı, yaşamı ve bilimi merkeze koyan, yaptığı testlerin yüzde 90'ını kendi tasarımlarıyla gerçekleştiren, birçok yeni hastalık türü bulan, çok nadir hastalıklara bile tanısal çalışmalar yapan ve çözüm önerileri getiren, nadir hastalık bilincini dünya genelinde yaygınlaştırmak için çalışan bir kurum. Test çeşitliliğinde dünyada en büyük ilk 10 merkez içinde yer alıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ Gelirlerimizin çoğunu araştırma için harcıyoruz ve yıllardır ülkemizin en çok Ar-Ge yatırımı yapan 500 büyük kurumu arasında yer alıyoruz. 2023 yılında en büyük hedeflerimizden bir tanesi dijital dönüşümümüz noktasında aşama kaydetmek. Bu noktada merkezimiz, laboratuvar yazılımının tüm genetik test süreçlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi ve genetik test analizlerinin yazılımla analiz edilebilmesi projelerimizi 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayacağız.

“KANSERLERİN TÜMÜ GENETİK” Yaklaşık 23 bin test çeşidimiz var. Ar-Ge birimimizin yürüttüğü 23 proje var. Toplumda sıklığı 2 binde 1’den fazla olan hastalıklar nadir hastalık olarak tanımlanıyor. Dünyada her 10 kişiden birinde nadir hastalık var. Herkeste en az bir genetik hastalık var. Türkiye’de yaklaşık 7-8 milyon nadir hasta olduğu tahmin ediliyor. Kanserlerin tümü genetik, yüzde 15’iyse aile geçişli. Dijital dönüşümle araştırmalarımızı geliştireceğiz.”

TRENDLER

ZEKAİ GÜLER / VERTİV TÜRKİYE VE ORTA ASYA GENEL MÜDÜRÜ

2023’TE VERİ MERKEZLERİNİ NELER BEKLİYOR?

Finanstan üretime, sağlıktan kamuya tüm sektörlerin lider şirketleriyle iş ortaklığı yapan Vertiv, veri merkezi sektöründe faaliyet gösteriyor. Vertiv Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Zekai Güler, 2023 trendlerini şöyle anlattı:

KAYNAK TÜKETİMİ “Veri merkezleri 2030 yılında küresel elektrik tüketiminin yüzde 4’ünü gerçekleştirecek. Tüketicilerin enerji ve su talebini karşılamaya yönelik artan baskılar, hükümetleri veri merkezlerine ve bu kaynakların aşırı tüketimine daha yakından bakmaya zorluyor.

DİZELİN YERİNE HİDROJEN Dizel jeneratör uzun süredir veri merkezi ekosisteminin kaçınılmaz bir parçası oldu. Sektör, genişletilmiş yedek güç için yeni akü teknolojileri de dahil olmak üzere farklı seçenekler arıyor. 2023’te hidrojen yakıt hücrelerinin yeni bir alternatif olacağı tahmin ediliyor. Sıvı soğutma yeni bir teknoloji olmasa da yüksek yoğunluklu ortamlarda başarılı, verimli ve sorunsuz kullanımı, önümüzdeki yıl bu teknolojinin daha da yaygınlaşacağının kanıtı.

5G VE METAVERSE Tüm mobil aboneliklerin neredeyse yarısının 2028 yılına kadar 5G olacağı öngörülüyor. Bu gelişme, bilgi işlemi kullanıcıya daha da yakınlaştırıyor. Metaverse; ultra yoğun, düşük gecikmeli bir bilgi işlem ağı. 2023’te uygulamanın talep ettiği ultra düşük gecikme özelliklerini sağlamak için 5G ağlarından yararlanan metaverse uygulamalarıyla bu iki etkinliğin kesiştiğini göreceğiz.

ÖNERİ PANOSU

HAKAN ERYAVUZ / BRANDEFENSE KURUCU ORTAĞI

“SİBER GÜVENLİK İSTİHBARATA DAYALI OLMALI”

“2022 IBM Veri Sızıntısı Raporu’na göre 2022’de gerçekleşen ortalama bir veri sızıntısının maliyeti 4,24 milyon dolar. Bu durumun tespiti için ortalama 212 gün harcanıyor, 286 gün cevap verme süresi olduğu görülüyor. Bu süreleri yıllardır aşağı seviyelere indiremedik. Bunun için çalışan belki binlerce siber güvenlik ürünü bulunuyor. Ancak dijital risk koruması ürünleri, kurum içinde var olan güvenlik teknolojileriyle entegre çalıştığında bu süreleri radikal bir şekilde düşürebiliyor. İstihbarata dayalı siber güvenlik anlayışı mükemmel sonuçlar doğuruyor. Sadece 2022 yılında birlikte çalıştığımız kamu ve özel sektör müşterilerimize yüzlerce kritik vakada destek olduk. Belki de milyarlarca dolar zararı önledik. Bugüne kadar şirket olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde 200’den farklı şirketle çalışma fırsatımız oldu. Bunların içinde Türkiye’nin sayılı büyük şirketleri de yer alıyor.”

MEHMET KEYVAN / KEYVAN HAVACILIK CEO’SU

“VERİ AĞI KURULMALI”

“Dünya çapındaki kapsama alanımızla havacılık ve seyrüsefer veri tabanı hizmetleri ve çözümleri sunan EASA onaylı tip 1 veri hizmeti sağlayıcısıyız. Sektörün risk marjını azaltmak, operasyonel maliyetleri düşürmek, daha güvenli gökyüzü yaratmak ve havacılıkta sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için dijital inovasyon çok önemli. Dijitalleşme, sektörün büyümesini desteklemek ve işletmelerin gelişen teknolojilerden ve yenilikçi çözümlerden tam olarak yararlanmasına yardımcı olmak için sektördeki tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi gereken kolektif bir çaba. Havayolları, havalimanları, rezervasyon acenteleri, veri sağlayıcılar ve havacılık arasında veri ağının kurulması çok önemli. Ayrıca Orta Doğu'nun drone ve İHA pazarlarında öngörülen büyümesini karşılamak için ileriye dönük bir çözüm geliştirdik. Drone ve İHA yeşil harekat bölgesi haritası sunuyoruz. İHA sayısı her geçen gün artıyor ve operasyon için yeşil bölge belirlemek için yeni araçlar gerekiyor. Mevcut çözümümüz, operatörler ve yetkililer arasında güvenli bir planlama köprüsü oluşturmaya yardımcı olacak.”