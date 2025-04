BENİ YARI YOLDA BIRAKMAYAN 9 İŞ PRENSİBİM

Yeni bir yılın başlangıcı, hedefler belirlemek ve büyük hayaller kurmak için her zaman harika bir zamandır. Virgin Hotels London-Shoreditch’te Simon Squibb ile Elevator of Dreams’i başlattıktan sonra kariyerimi şekillendiren temel unsurları düşünmeye başladım. Girişimim, hangi sektörde veya pazarda olursa olsun her zaman bu ilkelere göre çalışırım.

1 ÇALIŞANLARINIZA İYİ BAKIN, ONLAR DA İŞİNİZE İYİ BAKACAKTIR: Çalışanlarınızın yaptıkları işte özgün olmasına izin verin ve onların başarılı olmasını izleyin. Böylelikle işlerinden gurur duyacak, daha fazla tutkuyla çalışacaklar. Bu da yaratıcılığı ve üretkenliği artıracak, müşteriler için daha iyi deneyim yaratılmasını sağlayacak. Çalışanlarınızın sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayan politikalar uygulayın. En çok gurur duyduğum örnekler arasında Virgin Management’ın sınırsız yıllık izin politikası, Virgin Media’nın ücretli bakıcı izni, Virgin Atlantic’in cinsiyetten bağımsız üniforma politikası yer alıyor.

2 AMACINIZI BULUN VE KULLANIN: Virgin’in amacı “Şirketi iyiye doğru değiştirmek”. Bu da hangi sektörde çalışırsak çalışalım, o sektörü, müşteri deneyimini, çalışma koşullarını, toplumu ve çevreyi daha iyi hale getirmeye çalıştığımız anlamına gelir. İşletmeler gücünü dünyayı iyileştirmek için kullanmalı. Bu konuda beni gururlandıran örnekler arasında Virgin Media O2’nin dijital dışlanmayla karşı karşıya olan 1 milyon kişiye yardım etmek için yaptığı çalışma, Virgin Active’in “sağlıklı yaşam” kültürünün toksik yönlerine karşı cesur bir duruş sergilemesi, Virgin Management’ın hissedar üstünlüğünü ortadan kaldırmak için şirket tüzüğünü değiştirmesi, Virgin Atlantic’in sürdürülebilir havacılık yakıtı arayışı, Virgin Start Up’ın cinsiyet fonlama açığını kapatmadaki liderliği ve Virgin Unite’ın dünyanın en zor sorunlarından bazılarını ele alması yer alıyor.

3 İYİ BİR EKİPLE KENDİNİZİ ÇEVRELEYİN VE DELEGASYONDA İYİ OLUN: Kariyerimin ilk gününden itibaren iş birliği yapıyor ve görevlerimi devrediyorum. Zaten disleksik ve okulu terk etmek zorunda kalan biri olarak başka seçeneğim de yoktu! Her zaman iyi sezgilere sahip bir insan oldum, bu da doğru insanlara güvenmemi sağlıyor. Bunun iyi bir örneği Virgin Atlantic’in lansmanıydı. Havacılık sektöründe hiçbir deneyimim yoktu. Ancak uçmanın daha iyi bir yolu olduğunu biliyordum. Böylece Sir Freddie Laker ile harika bir ilişki kurdum ve havacılık sektörünü sarsmak için ihtiyacımız olan tüm farklı becerilere sahip bir ekip kurdum.

4 KONUŞMAKTAN ÇOK DİNLEYİN: Annem bunu bana küçükken öğretti ve o zamandan beri bende yer etti. Konuşmaktan çok dinlemek, yeni fikirleri kavramanın ve nabzı tutmanın en iyi yolu. Çalışanlarınızı ve müşterilerinizi dinlemezseniz gerçek geri bildirim alamazsınız. Bu hem iyiyi hem kötüyü dinlemek anlamına geliyor. Aynı zamanda insanlara güvendiğinizi ve değer verdiğinizi gösteren basit bir saygı göstergesidir. Ayrıca iyi bir lider ve iyi bir insan olmak için de çok önemli. Peki bunu nasıl mı yapıyorum? Yolculardan ve mürettebattan geri bildirim almak için Virgin Atlantic ve Virgin Australia uçuşlarında konuşulanlara dikkat kesiliyorum. Necker’da arka planda oturup her konuşmacıdan notlar alıyorum.

5HER BAŞARISIZLIĞI BİR ÖĞRENME FIRSATI OLARAK GÖRÜN: Her başarısızlıkla bu duygu daha da gerçek oluyor. Bunun güzel bir örneği, arabaların satış şeklini değiştirmeyi amaçlayan çevrimiçi bir girişim olan Virgin Cars olabilir. Sektörün sorununun arabaların satış şekli değil, çalıştırılma şekli olduğunu zor yoldan anladık. O zamandan beri Wayve adlı öncü, yapay zeka destekli, otonom araç şirketine yatırım yaptık. Her başarısızlık, işleri düzeltmeme yardımcı oldu ve olmam gereken yere beni daha da yaklaştırdı.

6 SADECE DÖNÜŞTÜRÜLMEYE HAZIR SEKTÖRLERE GİRİN: Virgin Cola, yalnızca dönüştürülmeye hazır sektörlere girmemiz gerektiğini bize gösteren mükemmel bir örnekti. Virgin Cola ile dönüştürülmeye hazır olmayan bir pazara, yeterince farklılık yaratamayacak bir ürünle girmeye çalıştık. Virgin Voyages ise daha olumlu bir örnek. Kruvaziyer turizm sektörü cazibesini yitiriyordu. İşleri dönüştürmenin zamanı gelmişti. Bu yüzden birçok farklı seçenek sunan bir gemi yolculuğu hattı yarattık. Sadece yetişkinlere özel yolculuklar, Michelin yıldızlı yemekler gibi uygulamalarla Virgin Voyages ödül üstüne ödül topladı.

7 DAİRE TEORİSİ: Etrafınıza bir daire çizerek başlayın. Dairenizin içindeki her şeyin yolunda gittiğinden emin olun. İş yaşam dengeniz uyumlu mu? Sağlıklı yaşıyor musunuz? Kendinize güvendiğinizde, daireyi sevdiklerinizi de içerecek şekilde genişletin. Onlar başarılı olduğunda, daha büyük resmi düşünmeye başlayın ve başkalarına yardım etmek için elinizden geleni yapın. Büyüdükçe, şehrinizin etrafına daha büyük bir daire çizin. Sonra ülkenizde, dünyada ve hatta belki de evrende olumlu bir etki yaratmaya çalışın. Çalıştığım her yeni iş veya proje için daire teorisini kullanıyorum. Bunun iyi bir örneği Virgin Limited Edition’ın yaptıkları. Her tesiste yerel ekipleri çalıştırıyorlar ve onlara gerçekten iyi bakıyorlar. Güney Afrika’da Pride & Purpose ve Fas’ta Eve Branson Vakfı gibi tabandan gelen topluluk girişimleri yaratıyorlar veya destekliyorlar. Daha sonra sürdürülebilirlik çabaları, tasarım tercihleri ve tedarikçileri aracılığıyla daha büyük resme bakıyorlar.

8 SAĞLIĞINIZA ÖNCELİK VERİN: Kendi sağlığınıza bakmazsanız sağlıklı bir işiniz olamaz. Aktif kalarak, iyi beslenerek ve beynimi formda tutarak her gün sağlığıma odaklanıyorum. Kitesurf yapmayı, tenis oynamayı, buz banyosu yapmayı, aralara bir egzersiz sıkıştırmayı, satranç oynamayı, masalarda dans etmeyi ve her gün ailemle kaliteli zaman geçirmeyi seviyorum. Havayolu güvenlik uyarısında dedikleri gibi “Başkalarına yardım etmeden önce kendi maskenizi takmalısınız”. İşiniz için de aynı şey geçerli.

9 BİR ŞEY SİZİ KORKUTTUĞUNDA, “BOŞVER, YAPALIM” DEYİN: Mümkün olduğunca “Boşver, hadi yapalım” diyorum. Bu yaklaşım hayatı çok daha heyecanlı hale getiriyor ve harika fırsatlara yol açıyor. Neredeyse her Virgin şirketi “Boşver, hadi yapalım” anından doğdu. En sevdiğim örneklerden biri Virgin Active South Africa’nın lansmanı. Nelson Mandela beni aradı ve sıkıntıda olan bir spor salonu zincirini devralarak Güney Afrika’da 4 bin işi kurtarmamı istedi. Büyük bir risk olmasına rağmen (O zamanlar İngiltere’de sadece üç Virgin Active kulübümüz vardı), Madiba’ya güvendim. İçimde de yatırımın karşılığını alacağına dair iyi bir his vardı. Bugün Virgin Active Güney Afrika’da 130’dan fazla kulüp işletiyor. Risk alınmadığında, kazanılmaz! Umarım bu temel iş prensipleri bu yıl sizin için faydalı olur. Eğer bana ve Simon Squibb’e sunmak istediğiniz büyük bir fikriniz varsa Virgin Hotels London-Shoreditch’e gidin ve Düşler Asansörü’ne adım atın. Bu adımın nereye ulaşacağını kim bilebilir…