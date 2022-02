KIYAFET KURALLARINDAN KURTULUN!

Uyum sağlamayı hiçbir zaman eğlenceli bulmadım. Kılık, kıyafet kuralları veya kurumsal kültürle hiçbir zaman ilgilenmedim. Virgin’de bizi diğerlerinden farklı kılanın muhteşem fikirlere sahip çalışanlarımız olduğunu ve markaya hayat veren, insanlara samimi deneyimler sunmamıza olanak sağlayan şeyin çalışanlarımızın benzersiz kişilikleri olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle Virgin Management olarak çalışanlarımıza hiçbir zaman kılık kıyafet konusunda kurallar dayatmadık ve yıllar önce esnek çalışma modelini uygulamaya koyduk. İnsan, çalıştığı yerde her zaman kendisi olabilmeli, fakat kişilere ne giymeleri ve nasıl davranmaları gerektiğini söylemek bunun gerçekleşmesini zorlaştır. Kravatlardan her zaman nefret ettim hatta bazen kravat keserek bu nefretimi göstermekten zevk alırım. Virgin Hotels Chicago’da sergilenen bir kesik kravat koleksiyonumuz bile var. Önemsiz gibi görünebilir ancak çalışırken rahat ve huzurlu olmak hafife alınmamalı. Kravat kesmekse bunu anlatmanın en iyi yollarından biri.



UYUM YARATICILIĞI TEŞVİK ETMEZ

Son iki yılda, dünyadaki tüm işletmeler, uzaktan ve hibrit çalışmanın faydalarını gördü ve takım elbise ve kravatların çalışan performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını fark ettiler. İnsanları kurumsal çizgiye uymaya zorlamak, samimi bir iş ortamı yaratmaz. En önemlisi uyum ve yaratıcılığı teşvik etmez. Gereksiz formaliteler ve hiyerarşiler konusunda endişelenmeleri gerekmediğinde insanlar yaptıkları işten daha çok zevk alır ve daha çok çalışır. Günün sonunda bir sunumda öne çıkan şey, sunumu yapan kişinin tavrı, yaratıcılığı ve tutkusudur.

İnsanlar ofise geri dönmüş ve kendilerini yepyeni bir iş dünyasında bulmuşken artık kılık kıyafet kurallarını tamamen kaldırmanın zamanı geldi. Ekip üyelerinizi, kendilerini en rahat hissettikleri ve kendileri olabildikleri kıyafetleri giymeye teşvik edin.

Umarım çalışanlarımız bizimle çalışmaktan memnundur çünkü çalışma şeklimiz hem daha rahat hem şirket olarak bizi birbirimizden benzersiz kılan özelliklere kucak açıyoruz. Virgin By Design olarak çalışanlarımızın kendi kararlarını verme yetkisine nasıl sahip olduklarına dair pek çok örnek paylaşıyoruz ve bunun işe yarar sağladığı tüm farklı yolları araştırıyoruz.



UPSIDE TAVUĞUNU TATMAK

Evet, tadı aynı tavuk gibi. Hatta hayatımda tattığım en iyi tavuk diyebilirim. Kültür eti, kümes hayvanları ve deniz ürünleri endüstrisinde lider şirket olan UPSIDE’ın gururlu bir yatırımcısı olarak, şirketin yeni ürününü ilk tadan kişilerden olma fırsatını yakaladım. Birkaç yıl önce Necker Adası’nda UPSIDE’ın kültür etini bir kez daha tatmıştım, ancak doğrudan hayvan hücrelerinden yetiştirilen lezzetli ve gerçek et o zamandan bu yana daha da lezzetli olmuş.

Uma ve ekibi, geçenlerde neler yaptıklarını göstermek için Virgin Voyages’in Scarlet Lady gemi turunda bize katıldı. Virgin Voyages, zaten dünyanın tüm denizlerinde yemek yenecek en iyi yer olma ününe sahip. The Test Kitchen ise sınırları en çok zorlayan yemeklerimizin hazırlandığı ve güvertede bulunan laboratuvar benzeri kafe restoranımızın adı. Bu yüzden, UPSIDE etlerinin yeni sunumunu denemek için mükemmel bir ortamdı diyebilirim. UPSIDE etlerini tatmak beni hayal kırıklığına uğratmadı. Ana yemek olan tavuk harikaydı ve ayrıca en sevdiğim yemeklerden biri olan "tikka masala"yı tatmak gerçekten büyük bir zevkti. Her şeyin tadına bakabilmek için dayanamayıp ekibimi de getirdim. Bu güzel yemekleri kendime saklarsam yazık olurdu.



İNSANLARA DA YATIRIM YAPIYORUZ

UPSIDE kısa süre önce Emeryville Kaliforniya’da dünyanın en gelişmiş kültür eti üretim tesisini açtı. Bu tesis her türlü et, kümes hayvanı ve deniz ürünlerini, hayvanları yetiştirip katletmek yerine, hem kıyma hem bütün olarak kesilmiş halde, doğrudan hayvan hücrelerinden üretmek amacıyla tasarlandı. Uma’yı gemide yakalayıp ondan kültür etinin çevre, hayvan refahı ve halk sağlığı üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olacağına dair daha fazla şey duymak harika oldu. Fikirlere olduğu kadar insanlara da yatırım yapıyoruz ve Uma ve UPSIDE ekibine baktığımızda gerçekten bir fark yaratmaya kararlı bir grup görüyoruz.

Kültür eti, dünyanın artan et talebini karşılamak için hızla geliştiriliyor. UPSIDE’ın böylesine cesur bir fikri gerçeğe nasıl dönüştürdüğünü görmek oldukça heyecan verici ve bu yüzden bir an önce daha çok insanın bu deneyimi yaşamasını sabırsızlıkla bekliyorum.

İŞİNİZ SAYESİNDE DÜNYA DAHA İYİ BİR YER Mİ?



Bu ay, Literati kitap kulübümün üyeleriyle Paul Polman ve Andrew Winston tarafından yazılan Net Positive’i yeniden okumaya başladım. Paul ile The B Team’de ve Ölüm Cezasına Karşı İş Lideri kampanyasında çalıştım ve onun amaca yönelik işlere olan bağlılığına hayran kaldım. Unilever’in eski CEO’su ve BM Küresel Hedefleri’nin geliştirilmesine yardımcı olan biri olarak Paul, bu alanda gerçekten uzman ve kitabı tüm dünyadaki liderler için çok önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Paul, Net Positive’i yazmak için sürdürülebilir iş konusunda dünyanın önde gelen düşünürlerinden biri olan Andrew ile birlikte çalıştı. Bu birliktelik kitaba hem amansız bir iyimserlik hem keskin bir gelecek vizyonu kattı.



İŞ LİDERLERİNE ÖNEMLİ ÇAĞRI

Kitap sorduğu şu soruyla da dikkat çekiyor: “Sizin işiniz sayesinde dünya daha iyi bir yer mi?” Aslında her liderin ve girişimcinin kendine sorması gereken bunun gibi basit sorular. Biz Virgin’de bu yüzden asıl görevimizin “İşi iyilik için değiştirmek” olduğuna inanıyoruz. İşletmeler her zaman çalışanlarının statükoya meydan okuyabileceği, doğru olanı savunabileceği ve fikir ve kaynaklarını dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye odaklayabileceği bir kültür yaratmalı.

Basit ve pratik çıkarımlardan yoksun, jargonla dolu iş kitaplarını pek sevmiyorum. Bu yüzden Net Positive’de çok somut tavsiyeler bulmak bana iyi geldi. Paul’ün Unilever’de yarattığı ve insanları ve gezegeni tüm organizasyonun merkezine başarıyla yerleştiren karar verme çerçevesinden özellikle ilham aldım. Ortaya konulan bu çerçeve, bir milyar insana dokundu, şirketin satışlarını ekstra karbon ayak izi yaratmadan ikiye katladı ve tüm dünyadaki tedarikçilerin yaşamlarını büyük ölçüde iyileştirdi. Bu inanılmaz bir sonuç! Net Positive, tüm dünyadaki iş liderlerine zamanımızın en büyük fırsatına ve sorumluluğuna odaklanmaları için önemli bir çağrı. Umarım okuyan herkes benim kadar ilham verici ve faydalı bulur.