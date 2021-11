Her zaman liderlerin ekipleriyle vakit geçirmesinin önemli olduğunu söylerim. Elbette bu, pandemi sırasında fiziksel olarak mümkün olmadı. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde ekiplerimizin değerli üyeleriyle şahsen görüşebilmek harika oldu. Las Vegas’taki Virgin Hotels’in açılışı Virgin ailesiyle yeniden bir araya gelme fırsatı verdi. Yeni oluşturulan Virgin yapımızdaki restoranları, mekanları ve plaj kulüplerini açarken ortamdaki heyecan gerçekten hissediliyordu. Sonrasında da Virgin Hyperloop ekibiyle görüşmek ve DevLoop’ta gerçekleştirdikleri yenilikçi çalışmalar hakkında bilgi almak ilham vericiydi. Otelden Hyperloop’a geçmek ve ortak bir yenilik ruhu ve enerjiyle böyle farklı projeler üstünde çalışan ekiplerle buluşmak, ailemizin ne kadar geniş olduğunu canlı canlı görebilmek için müthiş bir yol oldu. Bu buluşmaların üzerinden çok geçmeden, Virgin Orbit’in ikinci uzay uçuşunda, uçuş hattında bulunma şansına sahip oldum. Ekipler, fırlatma sistemimizi kullanarak yörüngeye uydular fırlatmaya hazırlanırken yanlarında olmak, görevleri hakkında söylediklerini dinlemek ve onları çalışırken yakından izleyebilmek gurur vericiydi. Ayrıca Virgin Galactic çalışanlarıyla da vakit geçirdim ve uzayda bulunan VSS Unity’deki ekibe katıldım. Birlikte çıktığımız bu maceradan çok şey öğrendim.

“EN ÖNDEN YOL GÖSTERİN” Virgin Limited Edition ekibini her gün Necker’da görebildiğim için şanslıyım, ayrıca Fas’taki Kasbah Tamadot’ta bulunan ekibi ziyaret etmekten de mutlu oldum. Çok kısa bir süre önce Virgin Voyages’ın açılışı için New York’a gittim ve Scarlet Lady’nin yönetim kurulunda sihirli birkaç gün geçirdim. İşletmenizin katları arasında gezinmek, çalışanlarınızla konuşmak ve nelerin iyi gittiği, nelerin geliştirilebileceği hakkındaki görüşlerini ve bir şeyleri iyileştirmek için ne gibi fikirleri olduğunu öğrenmek her lider için eşsiz fırsatlar sunar. İster sanal ister fiziksel bir şekilde olsun, çalışanlarınızın arasına katılın ve onlara önden yol gösterin.

MASTERS OF SCALE’İ OKUMAK

Reid Hoffman’ın yeni kitabı “Masters of Scale”i gelecek ay Literati kitap kulübümle birlikte okuyacağım için heyecanlıyım. Eğer iş dünyasıyla ilgili bir kitabı okumanın size göre olmadığını düşünüyorsanız, bunu bir deneyin derim. Bir girişimci gibi düşünmeyi öğrenmek, hayatınızın her alanında sorun çözmenize ve büyümenize yardımcı olabilir. Müşterilerimiz ve insanlar üzerinde pozitif bir etki yaratacak işler kurma konusunda her zaman meraklı ve azimli oldum. Ama bu her zaman kolay olmadı. İş dünyasında geçirdiğim 50 yıldan fazla sürede pek çok sorunla karşılaştım ve başarısızlıklarla nasıl yüzleşmek gerektiğini zor yoldan öğrendim. Üstesinden gelinen her sorun, bana değerli bir ders verdi ve birkaçından sonra her başarısızlığın aslında bir fırsat olduğunu fark etmeye başladım. Öğrenmek, büyümek, ilerlemek ve daha iyi bir şey yaratmak için bir fırsat. Virgin Cola’nın Coca- Cola’yla yarışma girişiminden Times Meydanı’na kurulan bir kola deposuyla dünya rekoru kırma girişimlerine kadar, Reid’le podcast’inde bu anlardan bazıları hakkında konuşmak ilginç oldu. SORUNLARA FARKLI BİR YAKLAŞIM Kitabının başarısızlıkların üstesinden gelme ve hangi fırsatların peşinden koşulacağını, hangilerini geride bırakmak gerektiğini öğretme konusunda pek çok ilgi çekici konuşmaya sebep olacağından şüphem yok. Kendi varsayımlarıma meydan okumak ve diğer kurucuların girişimcilik yolculukları hakkında hikayeler dinlemek için sabırsızlanıyorum. Eğer bir girişimci olarak öğrendiğim bir şey varsa o da hiçbir zaman öğrenmeyi bırakmamamız gerektiğidir. Literati kitap kulübünü açmamızın üstünden bir yıl geçti ve bu, ufuk genişletici ve fazlasıyla keyif verici bir yıl oldu. Çok değişik yazarlarla sohbet etme zevkini yaşadım ve okuyucularımızla zeka dolu tartışmalarda bulundum. Umarım “Masters of Scale” kitabı, hayatınızdaki sorunlara taze bir bakış açısıyla yaklaşmanıza yardımcı olur ve girişimcilik hayallerinizin peşinden koşmanız için sizi cesaretlendirir.