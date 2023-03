Kurucuların Cuması yeni iş fikirlerini destekliyor

Eğer siz de 2023’te kendi işini kurmak istediğini söyleyen genç yetişkinlerden biriyseniz, benim size tavsiyem bunu yapmanız yönünde olur. Fakat ben genel olarak “evet” demekle tanınıyorum!

Bu yolda size yardımcı olmak için, “Founder Friday” (Kurucuların Cuması) etkinliğinde Virgin Start Up iş danışmanlarıyla boş yerler açtık. Kurucuların Cuması, genellikle ocak ayının ilk cuması oluyor. Ekip yılın ilk dijital buluşması için kuruculardan oluşan bir panel hazırlıyor. Ücretsiz bir bilet alıp sonrasında tavsiye için Virgin Start Up ekibiyle sohbet edebiliyorsunuz. Noel’i aile ve arkadaşlarla geçirmek, birlikte iş fikirlerinden bahsetmek ve bu fikirlerin başarılı olma konusunda gerçekçi bir şansı olup olmadığı konusunda araştırma yapmak için harika bir yöntem. Yeni yıl başlarken, yeni fikirleri kağıda dökmek için mükemmel bir zaman. Fikrinizi hayata geçirmeye yardımcı olmak için Virgin Start Up’ın kendi internet sitesinde ücretsiz olarak indirilebilen bir iş planı taslağı da bulunuyor.

Monopoly etkisi

Kayıt olanlar, soruları cevaplayacak ve geleceğin kurucularına iş planlarından finansal öngörülere kadar bir işi ayağa kaldırmak için atılması gereken ilk adımları anlatacak olan bir Virgin Start Up danışmanıyla 30 dakikalık ücretsiz sanal bir görüşme yapabiliyor.

Uzun bir süre boyunca dünyada pek çok harika fikir olduğuna ve bunları harika işlere dönüştürmek için sadece biraz desteğe ihtiyaç duyduklarına inandım. Yeni kuruculara tavsiyeler, krediler ve kendi başlarına işe başlayabilmeleri için destek veren ve kâr amacı gütmeyen girişimcilik merkezimiz Virgin Start Up’ı bu nedenle kurduk.

Ayrıca Virgin Start Up’ın, İngiltere’deki yetişkinlerin üçte birinden fazlasının (yüzde 36) Monopoly gibi oyunlarda iyi olan çocukların büyüdüklerinde girişimci olmalarının daha muhtemel olduğuna inandıklarını gösteren yeni araştırmasını okumaktan da zevk aldım. Bu tarz oyunları oynamaya bayılan birisi olarak, problem çözme konusunda düşünmenin iş kurmaya nasıl yardımcı olabileceğini görebiliyorum.

Araştırma ayrıca İngiltere’deki her dört yetişkinden birinin (yüzde 26) 2023’te bir iş kurmayı planladığını ortaya koyuyor. 18 ila 24 yaş aralığındakilerin yüzde 46’sının 2023’te girişimci olmak için adım atacağını vurguluyor.





Dünyanın gözü İran’ın üzerinde olmalı

Geçen her günle birlikte, İran’daki cesur protestocuların durumu daha da tehlikeli hale geliyor. 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltı sırasında vahşice öldürülmesinden sonra neredeyse üç aydır genç İranlılar sokaklara çıkıp, kendilerini çok uzun süredir bastırmakta olan beceriksiz ve yozlaşmış rejime karşı öfkelerini ifade ediyorlar. Yıkılan hayalleri ve umutlarıyla, özgürce yaşama istekleri ve paramparça edilen gururlarıyla ve ülkelerinin çökmüş ekonomisiyle, İranlılar için artık bardak taştı. Siyasi iradeye veya anlamlı reformlar yapma kapasitesine neredeyse hiç güven kalmadı. Sistem düzeltilemeyecek şekilde bozuldu. İnsanlar, rejim değişikliği için savaşıyor.

İran’ın, genç neslin günlük hayatından tamamen kopmuş olan sözde din adamları grubundan oluşan liderleri ve onların yandaşları, hiç şüphesiz sokakların gücünün farkında ve bu güçten korkuyorlar. Statükoyu korumak için zalim, kaba bir acımasızlıkla karşılık veriyorlar. Eylül ayından beri polis ve protestocular arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişi ve yoldan geçen sayısız insan öldürüldü. Ülke içinde rejimin kirli işlerini yapan haydut milis grubu Besic, tüm gücüyle saldırarak protestocuları, ailelerini ve topluluklarını insafsızca hedef alıyor. Binlerce kişi mahkum edildi ve insanların rutin şekilde işkenceye maruz bırakıldıklarına dair güvenilir kaynaklardan gelen sayısız rapor bulunuyor.

Diplomatik baskı ambargolarla birleştirilmeli

Tutuklanmasından ve diktatörce adaletsizliğin tüm niteliklerini taşıyan göstermelik bir duruşmadan sadece 23 gün sonra, Meşhed şehrinde asılan Majidreza Rahnavard’ın ölümünü haber aldık. Sadece 23 yaşında olan Majidreza, beş gün içinde idam edilen ikinci protestocuydu. İnsan hakları organizasyonları, tutuklananlar İran’ın korkulan Devrim Mahkemelerine çıkarıldığı için, önümüzdeki gün ve haftalarda çok daha fazla kişinin risk altında olacağından korkuyor.

Baskılar tüm gücüyle devam ederken, uluslararası topluluklar İran’ın liderlerinin hesap vermesini sağlamalı ve daha fazla genç yaşam son bulmadan hükümetin uyguladığı şiddet ve baskıyı bitirmek için elinden geleni yapmalı. Tüm uluslar ve işletmeler, Rusya’nın Ukraynalı sivilleri öldürmek için kullandığı drone’ların en baş tedarikçilerinden biri haline de gelen bu rejimle (eminim ki İranlılar bu kötü ittifakı desteklemiyordur) olan ekonomik bağlarını yeniden düşünmeli.

Her seviyedeki diplomatik baskı, bu şiddetten sorumlu olan bireyler ve hükümet kurumlarına karşı kapsamlı ve katı bir şekilde uygulanan ambargolarla birleştirilmeli. İran’daki ve dışındaki insan hakları aktivistlerinin gayretleri sayesinde, bunların isimleri açık bir şekilde biliniyor. Şu anda yönetimde olanlar, adaletten kaçamayacaklarını bilmeli.

Politik ve ekonomik aksiyonlara ek olarak, platformları ve erişimi bulunan herkes bu protesto hareketine bir ses vermeli, rejimin suçlarına şahit olmalı ve İran’ın şehirlerinde ve kasabalarında olanları her gün paylaşmalı. Dünyanın gözü İran’ın üstünde olmalı.

Daha fazlası için İran Diaspora Kolektifi’ni https://www.iraniandiasporacollective.com/ ziyaret edin.