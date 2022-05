Gerçek değişimi ortaya çıkaran şey, iyi ortaklıklardır. Bu yüzden Jean Oelwang’ın ortaklığın gücünden bahseden yeni kitabı Partnering’in çıkması harika oldu. Jean, daha iyi bir dünya için fırsatlar yaratmak amacıyla insanları ve girişimci fikirleri birleştirmek için çalışan ve kâr amacı gütmeyen derneğimiz Virgin Unite’ın kurucu CEO’su ve başkanı. 18 yılımı Jean’a hayranlık duyarak ve onun Virgin Unite ile birlikte dünyanın en büyük sorunlarından bazılarını ele alıp bu sorunların çözümü için doğru kişileri bir araya getirmesini izleyerek geçirdim. Onunla Virgin Unite hakkındaki ilk konuşmamızı ve ikimizin de girişimci bir yaklaşımla bir dernek kurma vizyonundan ne kadar heyecan duyduğumuzu hatırlıyorum.

Jean, ortaklığın gücü hakkında büyük bir tutku duyuyor. Bu yüzden şimdi de Plus Wonder adında, insanları daha büyük bir amaca hizmet etmek için ortaklıklar kurma konusunda teşvik edecek bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir girişim başlattı. Üstelik yeni kitabından elde edilecek tüm gelir de Plus Wonder’a bağışlanacak.

Gurur duyduğum pek çok şey, birlikte oluşturduğumuz mükemmel ortaklıklar sayesinde ortaya çıktı. Barış ve insan haklarını savunmak için The Elders, iklim kriziyle mücadele etmek için RMI ile birleşen The Carbon War Room, insanlık ve iklim üzerine daha fazla yoğunlaşan işletmeleri savunmak için The B Team, okyanusların korunması için Okyanus Riskleri ve Direnci Birliği ile birleşen Ocean Unite ve BVI topluluklarını desteklemek için Unite BVI gibi yeni liderlik girişimleri oluşturmak üzere harika ortaklarla birlikte çalıştık.



HAYELLERİ PAYLAŞMAK

Sizin de görebileceğiniz gibi temelimizde güçlü ortaklıklar var. Bu ortaklıklar sıklıkla arkadaşlık ve ortak vizyonlar üzerine kuruluyor. Hayallerinizi paylaşınca yapabileceğiniz şeyler inanılmaz. Bu yeni kitap ortaklığın sihrini ve anlamlı bir etki yaratan ortaklıkları anlatıyor. Jean, güçlü ilişkiler kurmanın büyük liderler yaratmaya nasıl yardım edebileceğini ortaya çıkarmak için Archbishop Desmond ve Leah Tutu, Jimmy ve Rosalynn Carter, Ben ve Jerry dahil bazı inanılmaz kişilerle konunun derinlerine indi. Sevgili arkadaşım Peter Gabriel ve ben de kitap için görüşülen kişiler arasındaydık. The Elders’ın kuruluşundan ve bir ömürlük arkadaşlıktan aldığımız dersleri paylaştık.

Jean, bu örneklere bakarak güçlü bir ortaklığın arkasındaki 6 prensibi belirledi. Kitap, ayrıca bağlantıda kalmak için günlük ritüelleri, karşınızdakinin fikrine katılmadığınızı saygılı bir şekilde belirtmek için pratik araçları, ilişkinizi güçlendirecek değerleri ve küçük ortaklıkları büyük iş birliklerine çevirmenin yollarını da içeriyor. Jean ve Simon Sinek, bunların nasıl gerçekleştiğini çok güzel bir şekilde açıklıyor. Bu kitap, iletişimi kopmuş ve bölünmüş bir dünyaya güzel bir panzehir. En önemli ilişkilerimizin hepsinde derinliği ve anlamı nasıl artırabileceğimizin bir cevabı. Ayrıca bu ilişkileri insanlığın en acil sorunlarına karşılık vermek için iş birlikleri kurmak üzere nasıl kullanabileceğimizin de cevabını veriyor.

Al Clark’la Virgin’in ilk günlerini hatırlamak

Literati Yazara Sorular röportajı sırasında Al Clark’la arayı kapatmak çok zevkliydi. Al, harika bir film yönetmeni ve ilk günlerinde Virgin’in önemli bir parçasıydı. Virgin Records’ta tanıtım direktörlüğünden Virgin Films’de prodüksiyon başkanlığına kadar her görevde bulundu. Al’ın Time Flies adındaki biyografisinin ilk bölümü Literati Kitap Kulübü’nün bu ayki seçimi, çünkü bu beğenilmemesi imkansız bir kitap ve Al’ın da herkesin bilmesi gereken bir hayatı oldu. Al ile yaptığımız konuşma sırasında Sex Pistols’ın şöhreti ani şekilde yakalayışından Mike Oldfield’la ikonik bir konser düzenlemeye ve Virgin Films’le 1984’ü çekmeye kadar her şeyden bahsettik. Al’ın bunlardan sonuncusunu, yeni boyutları keşfetme isteğini temsil ettiği için süregiden zamanda nasıl çok önemli bir an olduğunu hatırlamasını dinlemek içimi ısıttı. Bu, Virgin’in popüler kültüre kattığı bir şeydi ve ikimiz de bundan gurur duyuyoruz.



İNANILAMAZ DENEYİM

Al, Virgin Records’la kontrat imzalayan Sex Pistols’ın Londra’daki Parlamento Binaları’nın önünden geçen bir botta Anarchy in the UK ve God Save the Queen’i söylediği riskli bir macerayı hatırlarken bunu şöyle tarif etti:

“İnanılmaz bir deneyim, çünkü bir daha asla olmaz ve başka bir zamanda da olamazdı. O anda olan şeyler değeri bilinmesi gereken anlardır.”

Ayrıca işletmelerin nasıl yaratıcı, kapsayıcı ve yenilikçi bir kültür oluşturabileceğinden de bahsettik. Al’ın Virgin’in insanların tam olarak kendileri olabilmeleri için işe alındığı bir yer olduğundan bahsetmesini dinlemek dokunaklıydı. Al’ın da kolay anlaşılır bir şekilde dile getirdiği gibi bu durum “insanların mizaçlarının değerini bilmek”le ilgili. Benim basitçe dile getirebileceğim şekildeyse kendine özgü ilginçlikleri kucaklamakla ilgili.

Al, ayrıca yaratıcı bir kariyeri kovalayan herkes için bazı basit, fakat güçlü tavsiyeler de paylaştı. “Dikkatinizi verin” dedi. “Dikkatinizi vermek kapılar açmanıza, sorgulamanıza, anlamanıza ve bir sonuca varmanıza izin verir. Ben dikkatimi verdiğimde işler vermediğim zamandakinden çok daha iyi yürüyor.”

Çok mükemmel bir tavsiye. Al zorluklara her zaman sonsuz bir iyimserlik, merak ve zekayla yaklaştı. Onun başarısı her şeyin mümkün olduğuna inanmanın ve imkansız fırsatlar ortaya çıktığında balıklama atlamanın gücüne bir kanıt.

Bilgeliğini bizimle paylaştığın ve benimle hatıralar arasında bir yolculuğa çıktığın için teşekkür ederim Al.