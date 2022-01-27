UEZ SONBAHAR 2021’İN ARDINDAN





Geçtiğimiz kasım ayında faiz indirimleri nedeniyle tüm iş dünyası piyasalardaki kur hareketlerine kilitlenmişti. Capital ve Ekonomist dergileri ekipleri olarak bizler o hareketli günlerde bir yandan kurun ve iş dünyasının nabzını tutarken diğer yandan tatlı bir heyecan içindeydik. Dünya ve Türkiye gündemindeki hızlı değişimler nedeniyle 2021’de Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni mart ve kasım aylarında olmak üzere iki kez düzenleme kararı aldık. Mart ayında düzenlediğimiz zirvenin teması çerçevesinde “Yeni dünyaya hazır mıyız” sorusunun yanıtını aramıştık.

Yeni dünyaya yani daha iyi, daha dijital ve daha sürdürülebilir bir dünyaya ve daha iyi bir geleceğe hazırlanabilmek için tüm insanlığın, kamu yönetimlerinin ve iş dünyasının daha yapması gereken pek çok ödev, alması gereken pek çok karar ve atması gereken pek çok adım olduğunu biliyorduk. 24-25 Mart tarihlerinde düzenlediğimiz zirvedeki konuşmalar ve tartışmalar sırasında bu gerçeği bir kez daha teyit etmiş olduk. Tüm insanlığın yöneldiği “daha iyi bir gelecek, daha sürdürülebilir bir dünya” hedefi doğrultusunda şu an dünya genelindeki hakim ekonomik modellerin de revize edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda 24-25 kasım tarihlerindeki zirvemizin temasını da “daha iyi bir gelecek ve daha sürdürülebilir bir dünya” hedefi doğrultusunda “Sürdürülebilirlik ve Gelecek” olarak belirledik. Panel konularımızı da bu tema doğrultusunda şekillendirdik. Uludağ Ekonomi Zirvesi Sonbahar 2021’in kapsamını sadece büyüme, yeni yatırımlar verimlilik ve iş dünyası için kritik olan gösterge ve rakamları değil kamunun ve iş dünyasının önde gelen şirketlerinin “sürdürülebilirlik” uygulamaları ve hedefleri, “döngüsel ekonomi”, ekonomik gelişmeyi ivmelendirmek için olmazsa olmaz olan kadınların iş gücüne daha fazla katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi gibi aslında çok daha kritik olan temel gelişme fırsatlarını ve çözüm bekleyen kritik problemleri kapsayacak biçimde oluşturduk. Hibrit yapıda gerçekleştirdiğimiz zirvede 2’si fiziksel, 10’u online olmak üzere tam 12 panelde Türkiye’den ve dünyadan 70 saygın iş insanı panelist olarak yer aldı.

Temamıza uygun olarak dünyanın yaşayan en etkili üç ekonomistinden biri olarak kabul edilen, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Networkü Başkanı olan Profesör Dr. Jeffrey Sachs’ı zirvemize özel konuşmacılarından biri olarak davet ettik. Zirvemizin özel konuşmacılarından bir diğeri olan Columbia Üniversitesi Profesörlerinden Xavier Sala-i Martin ise Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Programı’nın baş ekonomik danışmanı. Dünyada en çok referans gösterilen ve takip edilen ilk 3 ekonomistten biri olan Martin, dünyadaki gelir dağılımı eşitsizliği, yoksulluk düzeyi ve eşitsizlik ölçütlerine ilişkin modeller geliştiriyor ve araştırmalarıyla tanınıyor.

Büyük başarıyla tamamladığımız zirvede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve zirvemize destek veren sponsor şirketlerimize teşekkür ediyorum. Zirvemizin kaçıranlar panellerimizin videolarını Capital ve Ekonomist dergilerinin web sitelerindeki etkinlikler sekmesine tıklayarak izleyebilirler. Bu vesileyle 2022’de hibrit değil tamamen fiziksel bir zirve düzenleyeme kararı aldığımızı da sizlere duyurmak istiyorum. 2022 yılında Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne yer almak üzere sponsorluk ve konuşmacı önerilerinizi lütfen bizimle şimdiden paylaşın.

Yılın en merakla beklenen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmamızı ve yılın bir bilançosu niteliğini taşıyan araştırma haberlerimizi kapsayan aralık sayımızı büyük ilgi ve keyifle okuyacağınızı umut ediyorum.

İyi okumalar ve iyi, sağlıklı bir yıl diliyorum.