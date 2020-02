Geleceğin yetenekleri

Üniversite dereceleri, yıllardır zeki insanlar tarafından dünyanın en yaygın statü sembolü olarak görülüyor. Üniversitelerden alınan her derece yıllarca çalışmayı gerektirir ve üniversiteden mezun olan insanlarda kendilerinin gerçekten parlak ve akıllı olduğu algısı yaratır. Bu arada üniversiteler de bu sisteme girişi olağanüstü kolaylaştırır. “At şuraya bir imza ve tüm hayallerin gerçek olsun!” Ancak bu imaj, artık erozyona uğramaya başladı. Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Third Way’in yayınladığı yeni bir rapora göre Amerikan üniversitelerinin yarısından çoğundan mezun olan öğrencilerin yüzde 70’inden fazlası, kayıt yaptırdıktan 6 yıl sonra yılda 28 bin dolardan az para kazanıyor. Daha da önemlisi, rapora göre bu öğrencilerin yüzde 70’inden fazlası kayıt yaptırdıktan 6, 8 ve 10 yıl sonrasında ortalama lise mezunlarından bile daha az para kazanıyor. Üniversiteler kolay alınabilir öğrenci kredisi programlarının nimetlerinden faydalanmaya devam ettikleri için bugün toplam öğrenci kredisi borç hacmi, 1,6 trilyon doları aşmış durumda. Noam Chomsky’e göre, “Okullarını bitirmek için önemli miktarda borçlanan öğrencilerin değişen toplum hakkında düşünme ihtimalleri yok denecek kadar az. İnsanları bir borçlanma sistemi tuzağına düşürdüğünüzde onların artık düşünmeye zaman ayırma lüksü kalmaz!” Aslında dünyadaki en başarılı insanlardan bazıları çok farklı bir yol izliyor ve üniversite bitirmeyi asla dert etmiyor. Gerçekte insanların çoğu duvarlarında çerçeveletilmiş bir diplomanın asılı olmasını artık pek de önemsemiyor. O zaman mantıksal olarak yetenekli ama üniversiteye gidecek kadar zamana, paraya ve şansa sahip olmayan insanlar için bu türden bir statü yerine koyabilecekleri başka meşru seçenekler var mı? Evet, hem de yığınla... Şayet becerilerimizin statü kazanmak için bir sıçrama tahtası olduğuna inanıyorsak, o zaman bu seçeneklerin birçoğunun ne olduğunu anlamaya başlayabiliriz. Son zamanlara kadar üniversitelerin başlıca rakipleri diğer üniversitelerdi. Her ne kadar bir üniversite derecesinin bir diğerinkinden ne kadar daha değerli olduğunu tartışıp dursalar da iş yüksek eğitimin desteklenmesine geldiğinde daima tek vücut olurlar. Bugün üniversite dereceleriyle aşık atabilecek pek çok statü sembolü var ve çok daha fazlası ortaya çıkacak. Bir ülkenin kralı veya kraliçesi olmak gibi bir unvan aslında devasa imtiyazlara sahip muazzam bir statü sembolüdür. Ancak bunlar beceriler sayesinde değil doğuştan gelir. Bir Nobel Ödülü de oldukça saygın bir statü sembolü. Ancak onun için genellikle insanların özgeçmişlerinde bir veya daha çok üniversite derecesi şart. Peki insanların çoğunun potansiyel bir işveren, iş adamı veya girişimci olarak bir üniversite derecesine eşdeğer hatta çok daha iyi bir statüye sahip olmak için erişebileceği beceriler neler? Buna cevap vermek için tartışmayı dört farklı kategoriye ayıracağım:

1- EŞDEĞERLİK ÖĞELERİ Tıpkı bir üniversite derecesi kazanmak için alınan ve geçilmek zorunda olunan yığınla ders gibi eşdeğer bir statü yaratmak için bir dizi ufak başarıdan da kolaylıkla faydalanılabilir.

Sertifika programları: Sertifika programlarının itibarı büyük ölçüde onları onaylayan kurslara göre farklılık gösterir.

İnandırıcı bir gönüllü olmak: Gönüllüler sıklıkla sınırların dışına çıkmaya müthiş bir tutkuyla bağlıdır ve orijinal iş kapsamının çok ötesindeki projelerde çalışırlar.

Çıraklık: Usta bir zanaatkarın gözetiminde yıllarca çalışmak anlamına gelen bu süreç belirli endüstrilerde halen geçerli ve tıkır tıkır işliyor.

Yurt dışı seyahat: Yurt dışına yapılan bir seyahatin gerçek değerini ise sizin deneyimlediklerinizi tarif edebilme yeteneğiniz ortaya çıkarabilir.

Patent almak: Patent sahibi olmak halen takdire şayan bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Etkinlik yaratmak: Başarılı bir etkinliğin sizin başkaları tarafından fark edilmenizi sağlayacak bir şekilde konumlandırılması şart.

Köşe yazıları dizisi yazmak: İyi tasarlanmış bir belgenin gücünü asla küçümsemeyin. Her makale beraberinde belirli derecede bir nüfuz getirir.

İş kurmak: Ne kadar başarılı olacağından bağımsız bir şekilde yeni bir şirket kurmak ciddi bir öğrenme deneyimi edinmek demek. Her şirket kurucu kimliğine yeni bir boyut kazandırır.

2- ÜNİVERSİTE DERECESİ DENKLİĞİ

Üniversite dereceleriyle yarışabilecek her türlü başarının da benzer şekilde bir çabayı yansıtması gerekir. İşte size birkaç örnek… Bir sertifika alabilirsiniz. En iyi maaş getirisi sağlayan sertifikalar arasında Google Sertifikalı Profesyonel Bulut Mimarisi, PMP Proje Yönetimi Sertifikası, ScrumMaster Sertifikası gibi örnekler var. Bunun dışında podcast yaratabilir, YouTube yıldızı olabilir, kendi kitabınızı yayınlayabilir veya bir belgesel yapabilirsiniz. Ayrıca bir belediye meclisinde çalışabilirsiniz. Bir sanat eseri ancak hikayeyi anlatan sanatçı kadar önemlidir. Ismarlama sanat beraberinde nadir bulunur bir itibar da getirir. Son olarak bir konuda uzman olun.

3- ÜNİVERSİTEDEN DAHA İYİ

Üniversiteye eşit olanlarla üniversiteden açık ara farkla çok daha iyi olan statü sembolleri arasında ince bir çizgi var. Üniversiteden daha iyi olanlar kategorisine ise çok azı girer. Bunlar.

Meşhur olmak: Aktör veya aktris, yazar, karikatürist, sanatçı gibi şöhret, çok az insana nasip olur. Bu arada Facebook, YouTube gibi şöhret kanalları da sürekli yaygınlaşıyor. Bunları kullanabilirsiniz.

Video oyunu turnuvasını kazanmak: Şayet e-oyunlarda başarılıysanız hemen bir ekibe katılın ve yarışmaya başlayın.

Daha üst makama seçilmek: İnsanlar birilerine oy verdiğinde, bu onların önemli olduklarını tüm dünyaya haykırmalarının eşsiz ve güçlü bir yoludur.

Finansal imparatorluk kurmak: Finansal bir imparatorluk kurmayı başarabilmiş insanlara toplumda olağanüstü bir hayranlık ve saygı duyulur.

Başarılı bir şirket kurmak: Başarıyı yakalayan bir şirket kurmak, tıpkı yazılı kuralları olmayan bir satranç maçı yapmaya benzer. Sadece birkaç insanın ustalaştığı kadar beceri, zamanlama, kararlılık ve şans gerektiren türden bir oyundur.

Oyun tasarımcısı olmak: Oyun tasarımcıları da tıpkı film yapımcıları gibi yeni doğmakta olan piksel elitleri krallığındaki mağrur asiller arasında yerlerini alıyor.

Başarılı bir mucit olmak: Başarılı mucitler bazen iş insanlarından, bazen ileriyi görenlerden, bazen fırsatçılardan ama büyük çoğunlukla da şanslı olan insanlar arasından çıkar.

Bir fon yaratın, yönetin: “Güvenilir” konumda olan ve paranın bekçiliği rolünü üstlenenler genellikle özel bir saygınlığa sahiptir.

4- GELECEĞİN STATÜ SEMBOLLERİ

Sistemler ve teknolojiler evrim geçirirken fırsatlar da aynısını yapar. Bu alanlarda gerçekleşen her bir değişiklik beraberinde gelecek nesil rock yıldızları gereksinimini de getirir. İşte size birkaç olasılık: Profesyonel oyunlaştırıcılar, küresel sistem mimarları, profesyonel ahlak bilimciler, klon tasarımcıları, operasyonel bağlamcılar, profesyonel seviyede serbest çalışanlar, bir akım başlatanlar, uzman miras okuyucular…

NİHAİ DÜŞÜNCELER

Benim işim, profesyonel konuşmacılık yapmak. Bazı konuşmacıların üniversite dereceleri vardır, ancak pek çoğunun yoktur. Bu makale olmayanlar için. Başarılı insanların işleri olmaz, hedefleri vardır. Başardıkları her işin altında kendilerine has tutkuyla gayret yatar, yoksa başka birilerinin onlara dayattığı bir zorunluluk değil. Rekabet içindeki deneyimler, artık insanlardaki tomurcuklanma aşamasındaki yetenekleri eğitmek ve onları izlemek için seçtikleri yolu sahiplenmelerini sağlamak üzere tasarlanacak. Her ne kadar üniversiteye gitme deneyimi değerli olsa da diğer deneyimlerin de ondan altta kalır yanı olmayabilir. Artık aşırı bireysellik çağına giriyoruz ve her insanın en kıymetli başarısına giden yol için aşırı bireyselleşmiş bir yaklaşıma gerek duyulacak. Bu başarıların her birinin temelinde ise zamanın o özel anındaki isteklerimiz, gereksinimlerimiz ve arzularımız yatacak. Sonuçta, seçtiğimiz yoldan çok, elde ettiğimiz sonuçlar önemli olacak.