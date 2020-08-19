Zorlu Center sosyal hayata hazır

Kontrollü sosyal yaşama geçişle birlikte aldığı önlem ve tedbirleri daha da geliştiren Zorlu Center, geniş açık alanlarıyla sunduğu temiz hava imkanının yanı sıra yüzde 100 taze havayla çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisine yaptığı 2 milyon TL’yi aşkın yatırımla kapalı alanlardaki hava kalitesini de en yüksek seviyeye çıkardı.

Konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve kültür sanat alanlarıyla birlikte Türkiye’nin ilk beş fonksiyonlu yaşam alanı olan Zorlu Center, kontrollü sosyal yaşama geçişle birlikte aldığı önlemleri daha da artırarak yeni dönemde de misafirlerine sağlıklı ve güvenilir bir yaşam alanı sunmayı sürdürüyor. 10 bin metrekarelik meydan ve 12 bin metrekarelik açık hava park alanıyla da dikkat çeken Zorlu Center, İçişleri Bakanlığı’nın yeni dönem için getirdiği kurallar içerisinde yer alan AVM havalandırmalarında yüzde 100 taze hava dolaşımını uyguluyor. Bununla birlikte 2 milyon TL’yi aşkın yatırımla UVC (Ultraviyole) teknolojisini tüm klima santrallerinde uygulayarak kapalı alanlardaki hava kalitesini de en üst seviyeye çıkarıyor. Uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisi, taze havayla da gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilmesini sağlıyor. UVC teknolojisi, bugüne kadar grip, soğuk algınlığı, kızamık ve Sars gibi birçok virüse karşı yüksek oranda etkili koruma sağladığına yönelik birçok araştırmaya konu oldu. Özellikle hastane gibi sağlığın ön planda olduğu birçok kapalı alanda uygulanan bu teknolojinin havanın temizlenmesinde oldukça başarılı sonuçlara ulaştığı biliniyor.

HAVA KALITESI ANLIK TAKIP EDILIYOR

Zorlu Center, 1 Haziran sonrası kontrollü sosyal yaşama geçişle birlikte maske zorunluluğu, termal kameralarla ateş ölçümü, steril paspas, sosyal mesafe kuralları ve ileri seviyede hijyen ve dezenfektasyon dahil birçok alanda yeni uygulamaları devreye aldı. Bu çerçevede asansörlerde, yürüyen merdivenlerde, yiyecek-içecek alanı ve ortak oturma alanlarında sosyal mesafe işaretlemesi yapıldı. Bunun dışında temas sıklığı yüksek yüzeyler, ortak alanlar ve asansörler de dahil olmak üzere düzenli bir şekilde dezenfektanlarla temizlenmeye devam ediliyor. Otopark Yönetim Sistemi (OYS) ile nakitsiz/temassız ödeme yöntemlerinin kullanımı teşvik ediliyor. Yüzde 100 taze havayla çalışan klima santrallerinin hava ölçümleri otomasyon sisteminden izlenirken hava kalitesi de anlık olarak takip ediliyor. Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın, normalleşme süreciyle birlikte, Zorlu Center’ın tüm alanlarında birçok yeni önlem aldıklarını belirterek şöyle konuşuyor: “Zorlu Center, konut, ofis, otel ve kültür sanat alanlarıyla birlikte bir alışveriş merkezinden çok, beş fonksiyonlu bir yaşam alanını ifade ediyor. Açık alanlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde meydan ve açık hava park alanıyla misafirlerimize oldukça geniş bir alanda temiz hava imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte kapalı alanlarımızda, İçişleri Bakanlığımızın yeni dönem için getirdiği kurallar içerisinde yer alan, havalandırmalarda yüzde yüz taze hava dolaşımını uyguluyoruz. Salgınla birlikte artan hassasiyetlerimizi de düşünerek UVC teknolojisini tüm klima santrallerimizde uygulayarak, hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimize daha güven ve huzur içinde hareket edebilecekleri bir yaşam alanı sunmak.”