“LİDERLİK ÖZELLİĞİM OKULDA DA VARDI”

ENVER YÜCEL / BAHÇEŞEHİR UĞUR EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI



HİPERAKTİFTİM Büyük bir ailem var. Çok hareketli bir çocuktum. Şimdi geçmişe gidip baktığımda çocukluğumda hiperaktif olarak tanımlanabilirim. Buna rağmen okuma yazmayı en erken ben öğrendim. Hemen kavrar öğrenir, bir sonrakine geçmek isterdim. Çok sabrım yoktu. Köyde okul olmadığından okula her gün 2 km yürüyerek giderdim. İlkokul yıllarım boyunca yürüyerek gidip geldim o çamurlu, karlı yolu. Mutlulukla, yorulmadan, güle oynaya. Kışları her çocuk gibi ben de bir odun götürürdüm okula. Sınıfın sobasında o odunları yakarak ısınırdık. Kışın kar yağınca neredeyse bir metre yüksekliğinde kara gömülürdü o cennet. Kar tatili olmazdı. Biz yine o patikadan karlara batarak güle oynaya okula gider, okuldan dönerdik. Karlarda yuvarlanır; yan yana, sırt üstü yatıp kalıbımızı çıkarırdık.

OYUN ÇOK İYİ EĞİTEN BİR OKULDUR Bedenlerimizin karda bıraktığı çukurların boyunu ve derinliğini gösterip çığlık çığlığa bağrışırdık. Her günümüz aşağı yukarı böyleydi ve biz her çocuk gibi; yorgunluğu, acıkmayı, yağmuru, çamuru umursamadan hatta hissetmeden yaşamayı seviyorduk. Ara sıra topumuz bir camı kırdığında arkadaşlarım kaçıp bir yerlere saklanırken benim olduğum yerden ayrılmayıp suçu üstlenişimin ve bütün azarlara katlanışımın bir tadı başkaydı. O oyunlar anılarımda ve o oyunların tadı damağımda kaldı ama çocukla oyun arasındaki o büyülü ilişkiyi hep önemsedim: Oyun, çok iyi eğiten bir okuldur.

TATİL OLMASINI İSTEMEZDİM Liderlik özelliğim okulda da hep öndeydi. Çalışkandım çünkü öğretmenlerim Haydarpaşa Lisesi’ne gitmem için beni teşvik etti. Haydarpaşa Lisesi’nde okumak için İstanbul’a geldim ve yatılı okudum. Biz Haydarpaşalılar, bizi biz yapanın Haydarpaşa Lisesi olduğunu söyleriz. Doğrudur. Bu duygularımız yıllar içinde daha da gelişip pekişti. Sağlam ve ebedi arkadaşlıklar, dostluklar oluştu aramızda. Okulun tatil olmasını istemezdim çünkü okul yokken fındık bahçelerinde veya yaylalarda çalışırdım ve bu bana göre değildi.