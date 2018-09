CEO'lardan lezzetli tarifler

Hande Yavuz

Kimi için yemek yapmak bir aşk kimi için de terapi… İçlerinde birkaç aydır mutfakta olanların yanı sıra yıllarını mutfağa vermiş olanlar da var. Sözünü ettiğimiz kişiler iş dünyasının hünerli CEO’ları. İşin stresini atarken yaşamın keyfini çıkarmak için yeni lezzetler peşinde koşan bu CEO’ları CEOLife bir araya getirdi. Yemek yapmanın onlar için anlamını ve inceliklerini kendilerinden dinlerken en iddialı oldukları tarifleri de sayfalarımıza taşıdık.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, gençliğinden beri mutfakta zaman geçirmeyi seviyor. Şimdi de vakit bulduğunda çocuklarıyla birlikte yeni tatlar keşfetmek ve bunları mutfakta uygulamak hobileri arasında yer alıyor. “Patlıcan musakkayı güzel yaparım” diyen Nane, tarifi şöyle paylaşıyor: “Dilimlendikten sonra tuzlu suda bekletilen ve sonrasında az yağda kızartılan patlıcanlar; çeşni ve baharatlarla hazırlanan kıymalı harçla buluştuktan sonra önce tencerede ve sonra fırında pişmeye devam eder. Yanına tereyağlı pilav ve cacık çok yakışır.” Nane için yemek yapmak rahatlama, mutluluk ve yeni şeyler keşfetmek demek. “Yemek yapmak benim için bir tür meditasyon yöntemi” sözleriyle de duygularını dile getiren Nane, ardından şöyle devam ediyor: “Çünkü yemek yaparken yaptığınız işe konsantre oluyorsunuz. Bu da sizi dış dünyadan uzaklaştırıp dinlenmenizi sağlıyor. Konsantre olmazsanız ya yemek iyi pişmez ya da tadı oturmaz. Ben Türk, Akdeniz, Japon ve Hint mutfağını çok severim ama yeni tatlar denemeye de açığım.”

“DENEYSEL MUTFAK ÜZERİNE ÇALIŞIYORUM”

Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, üniversitedeyken yemek yapmaya merak saldı. Farklı ülke mutfaklarını ve yeni tatları sevdiğini fark eden Yıldız’ın, sonrasında mutfakta küçük deneyler yaptıkça, bu işe ilgisi arttı. “Genel olarak farklı dünya mutfaklarından değişik yemekler yapmayı seviyorum. Deniz mahsulleri ve sushi özellikle uzmanlık alanım. Deneysel dünya mutfağı üzerine çalışıyorum demek doğru olur” diyen Yıldız, hem sağlıklı hem lezzetli yemekler pişirmekten hoşlanıyor. 9 ve 17 yaşında iki kızına hafta sonları kahvaltı hazırlamak da en büyük keyfi. “Ailecek Türk tipi büyük kahvaltıları çok seviyoruz, ama şeker ve un tüketmemeye çalışıyoruz. Bu nedenle Türk ve dünya lezzetlerini şekersiz, unsuz olarak aynı güzel tatlarıyla yapacak tarifler üzerine çalışıyorum” diye konuşuyor. Yıldız’ın ekstra sağlıklı bir pankek tarifi de var. Bu tarifin nasıl ortaya çıktığını da şöyle paylaşıyor: “Adım adım un koymasam, şeker koymasam diyerek, her seferinde pankekin içindekilerinden birini değiştirerek, kendi sağlıklı tarifimi oluşturdum. Artık un ve şeker içermeyen, yulaf, yumurta akı, süt, tarçın ve birkaç gizli içerikle sağlıklı pancake’ler yapıyorum. Ayrıca kayısı ve hurmalı özel soslarını da yapıyorum.”

“İLK TERCİHİM MANGAL”

Tatilsepeti.com Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal lise yıllarından beri yani 20 yıldır yemekle arasının iyi olduğunu söylüyor. “Evde et yemekleriyle ben, çorba ve sebzelerle eşim ilgileniyor. Et yemeyi sevdiğimden pişirmekten de keyif alıyorum” diyor. Karayal, her tür eti bir gün önceden ya da günün sabahında terbiye ediyor. Pişirme yöntemi olarak ilk tercihi mangal, sonra da ızgara. “Bunlarda pişen etin lezzeti bir başka oluyor” diye konuşuyor. Karayal, yemek yaparken başka bir şeyle ilgilenmiyor, bunun da kafayı boşaltmak anlamında oldukça faydalı olduğunu söylüyor. “Tabii yemeği yaptığım ortam da benim için çok önemli. Huzurlu bir yerde, güzel bir havada, yemyeşil bir bahçede, mangal başında geçen bir akşamın tadına doyum olmaz” diye ekliyor. Karayal’ın tercihi Türk mutfağı. Kebap, et çeşitleri, sulu yemekler ve zeytinyağlılar favorileri… “Bizimkilere benzediğinden Yunan mezeleri ve deniz mahsulleri de hoşuma gider. Ayrıca eskiden yurt dışında gidip beğendiğimiz steak restoranları konusunda son yıllarda ciddi ilerleme kaydettik ve dünya çapında steak restoranlarına sahip olduk. Bu nedenle artık yurt dışına gittiğimde steak restoranlar yerine bölgeye özel lezzetlere ağırlık veriyorum” diye konuşuyor.

HARDALLI, ENGİNARLI TAVUK

Asus Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç, üniversite yıllarından bu yana severek yemek yapıyor. Üniversitedeyken de çok nadir fast food yediğini belirten Kılıç, “Ailemden ayrı yaşadığım için yemeğimi kendim yapmak zorunda kalırdım. Hem bulduğum kaynaklardan yaptığım denemelerle hem annemden aldığım telefonda tarif desteğiyle yemek yapmayı öğrendim” diyor. Kılıç’ın favori tarifi deneyerek keşfettiği bir lezzet olan hardallı, enginarlı tavuk sote. Ölçülerini herkesin kendi damak tadına göre ayarlamasını önerdiği tarifi şöyle paylaşıyor: “Malzemeler: Jülyen doğranmış 500 gr tavuk göğsü, 3 adet orta boy ayıklanmış enginar, 1 adet küçük boy soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 adet limon, 1 tutam fesleğen. Enginarı önceden limonlu suda hafif pişiriyoruz. Sonra sarımsak ve soğanı pembeleşene kadar zeytinyağında kavuruyoruz ve üzerine tavuklarımızı ekledikten kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Tavuklar pişmeye yaklaştığında uzun parçalar halinde doğradığımız enginarı ve hardalı ekliyoruz. Limonun suyunu sıktıktan sonra fesleğeni ekliyor ve biraz da tuzluyoruz. Bu şekilde yaklaşık 7-8 dakika daha kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirdikten sonra yemeğimiz hazır oluyor. Çalışan kadınlar için pratik bir tarif, yaklaşık 25-30 dakika içinde hazır hale geliyor.”

KURSA GİTMEYİ PLANLIYOR

Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, iki yıldır yemek yapıyor ama özellikle son 2 aydır yemek yapmaya daha çok vakit ayırdığını söylüyor. Uytun’un en sevdiği yemekler domatesli biberli bulgur pilav ve incikten yapılan yalancı paça çorbası. Çıtır pane tavuk yaptığı yemekler arasında. “Makarna yapımında harikalar yaratmak istiyorum” diyen Uytun, bu nedenle kursa gitmeyi planlıyor. İşte Uytun’dan çiğ enginar salatası tarifi: “Bu tarifte işin sırrı limonda. Limon suyunun içine bir tutam deniz tuzu eklenip eritilir. Sakız enginarların yapraklarının kart kısımları alınıp körpe kısma ulaşılır. Yaprakların uç kısımları eşit boyda olacak şekilde kesilip enginar ikiye bölünerek enginarın orta kısmındaki tüylü kısım kaşıkla çıkarılır. İkiye bölünen enginarlar incecik doğranarak limonlu suyun içene alınıp iyice harmanlanır. Bir diş ezilmiş sarımsak ve değirmen karabiber ekleyip karıştırılır. En az yarım saat buzdolabında bekledikten sonra ince kıyılmış maydanoz ve parmesan peyniri ilave edilir. Son olarak da üzerine sızma zeytinyağı gezdirilip servis edilir.”

KUZU İNCİKTE İDDİALI

Sofra Compass Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal, otelcilik kökenli olduğu için meslek hayatının başından itibaren yemekle iç içe bir iş insanı. Kariyeri boyunca yemek yapmanın kendisi için keyifli bir hobi olduğunu belirten Kartal, en çok ağır ateşte fırınlanmış kuzu incik pişirmek konusunda iddialı. Kartal, incikleri en az 24 saat önceden sarımsak, tuz, tane karabiber, portakal suyu, bal ve sütten oluşan marinasyonun içine yatırıp dinlendirdiğini söylüyor. Sonra ısısı 130 derece fırında çok iri doğranmış soğan, havuç ve patates parçalarıyla birlikte pişirdiğini söylüyor. Devamında tarifi şöyle paylaşıyor: “Etler kemikten ayrılır hale geldiğinde piştiğini anlıyorum. Marinasyonun içinde yeteri kadar bekletmek lezzeti yakalamanın en önemli püf noktası.” Kartal için yemek yapmak hem aileyle birlikte zaman geçirmek hem yoğun tempodan ve stresten uzaklaşmak için önemli bir fırsat. “Bu nedenle benim için son derece keyif ve mutluluk verici bir etkinlik halini alıyor. Favori yemeklerim genellikle geleneksel Türk ve İtalyan mutfaklarından” diyor.