CEO'ların iş dışı ajandası

CEO’ların yüzde 60’ından fazlası her gün en az 10 saat çalışıyor. Güne de oldukça erken başlıyorlar. Bu kadar yoğun tempo içinde iş dünyasının önde gelen temsilcileri iş-yaşam dengesini ortak hobileri olan seyahatlerle kurmaya çalışıyor. Her 4 CEO’dan birinin en büyük tutkusu seyahat etmek. Yine yüzde 60’ından fazlası yılda 3 ve daha fazla kez tatile çıkmayı tercih ediyor. İş dünyasının yüzde 18,6’sının tatilde ilk tercihi Bodrum. Yüzde 13,8’i ise İtalya’nın tarihi ve turistik yerlerini, sevdiği tatil mekanları arasında sayıyor. ABD, Fransa, Çeşme ve Ayvalık en popüler diğer tatil seçenekleri arasında yer alıyor. Yemekler iş dünyasının hem iş hem sosyalleşme aracı. İşte bu nedenle gidilen restoranlarda iş dünyası çok seçici ve geleneksel yaklaşımını koruyor. Öyle ki İstanbul’da son yıllarda açılan pek çok yenilikçi mekana rağmen yıllardır CEO’ların seçiminde zirvede yer alan Sunset ve Paper Moon yine ilk 2’de yer buluyor. Futbol taraftarlığı konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları CEO’lar arasındaki üstünlüğünü koruyor. CEO’ların dizi ve film tercihleri hem reyting sonuçlarıyla hem genel izleyici tercihleriyle uyumlu. Aile Arasında son 1 yılın en çok izlenen filmi, Vatanım Sensin en çok izlenen yerli dizisi, Game of Thrones ise en çok izlenen yabancı dizisi konumunda. CEOLife, CEO Club üyeleri arasında gerçekleştirdiği anketle iş dünyasının bu en seçkin temsilcilerinin iş dışı yaşam profillerini ortaya koydu.

DİJİTAL CEO’LAR

CEO’ların Yaşam Ajandası anketinden çıkan sonuçlara göre CEO’lar sosyal medyada oldukça aktif. Pek çoğu artık kendini dijital bir CEO olarak tanımlıyor. Her 4 CEO’dan 3’ü sosyal medyayı hayatlarının her anında ve akıllarına her geldiğinde kullandıklarını belirtiyor. Yaşamında dijitalin büyük yeri olan iş insanlarından biri de Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany. Doany iş dışı yaşamında da oldukça aktif bir yönetici. Müzik, sinema ve kitap okumaya da zaman ayırıyor. Uzun yıllardır gitar çalıyor, hemen hemen her gün gitarını eline alıp bir şeyler çaldığını söylüyor. En sevdiği restoranın Lacivert, en sevdiği tatil yerinin ise Bodrum olduğunu belirtiyor. Sosyal medyaya olan ilgisini de şöyle anlatıyor: “Hemen hemen tüm platformlarda varım ama en çok LinkedIn’i kullanıyorum. Sosyal medya platformları tüketiciye temas edebilmeme olanak sağladığı için benim için çok değerli. Hatta Twitter’daki unvanımı ‘Customer experience officer – Müşteri deneyimi yöneticisi’ olarak değiştirdim ve gelen tüm şikayet ve önerileri görüp çözüme yönlendirme imkanım oldu.” BKM CEO’su Soner Canko, kendini tam bir dijital CEO olarak tanımlıyor. Canko, tüm popüler sosyal medya araçlarını kullanıyor. En çok Twitter ve LinkedIn kullandığını belirtiyor. Canko, her cumartesi YouTube’da da yayın yapıyor.

TEKNE TUTKUSU BÜYÜK

İş dünyasının yüzde 16,9’unun en büyük hobisi tekne ve yat. Seyahatin ardından CEO’ların ortak hobilerinden olan tekne, pek çok kişiyi cezbediyor. Orange Orta Doğu, Afrika ve BDT Başkan Yardımcısı Oğuz Özel, bu isimlerden biri. Özel, 9 yıldır ailesiyle Dubai’de yaşıyor. Orta Doğu’da pazar, Afrika ve Rusya’da ise cuma iş günü olunca Özel, çoğu zaman haftada 6 gün çalışıyor. Cumartesi günlerini ise genellikle Dubai Marina’daki teknesinde geçiriyor. Özel’in teknesi 9 metre boyunda, 600 beygir gücünde, iki motorlu ve tek kamaralı. Özel, “Teknem ilgi alanlarımın hepsine büyük ölçüde hizmet ediyor” diyor ve açıklıyor: “Derin su balıkçılığı, su sporları, yüzme, aile ve arkadaşlarla gezi ve zaman zaman da teknede konaklama. Teknemle aramda güçlü bir bağ var. Su altı ve üstü temizliği ve bakımıyla da büyük ölçüde kendim uğraşıyorum. Üyesi olduğum Dubai Marina Yat Kulübü’nün yılda 10 civarı toplu tekne organizasyonu oluyor. 30- 40 kadar tekne topluca etraftaki ada veya şehirlere giderek farklı etkinliklerde bulunuyoruz.” ODE yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın da en büyük ilgi alanı ve tutkusu deniz. Turan, denizde arındığını ve denizi bir tür terapi olarak gördüğünü söylüyor. Yılda yaklaşık 45 gününü denizde geçiren Turan, “Stratejik kararları en sakin ve huzurlu olduğum yer olan teknemde alıyorum. Bunun dışında seyahat etmeyi, yeni ülkeler görmeyi ve yeni kültürler tanımayı çok seviyorum. Fırsat buldukça seyahat ediyorum” diyor.

GEZGİN VE FUTBOLSEVERLER

“CEO’ların Yaşam Ajandası” anketine katılan iş dünyası temsilcilerinin ortak hobileri arasında seyahat ve futbol önemli bir yer tutuyor. Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Burak Cem, hem seyahat hem futbol tutkunu bir iş insanı olarak öne çıkıyor. Tatillerini ailesiyle uzak coğrafyalarda geçirmeyi seven Cem, “Ailemle birlikte çok rahat ettiğim ve keyif aldığım için Tayland Phuket ve Maldivler en sevdiğimiz tatil yerleri. Her gidişimizde 10’ar gün kalıyoruz. 4 erkek çocuğumuz var. Onlar da bu tatili iple çekiyor” diyor. Cem’in en büyük tutkusu ise futbol. Yıllardır düzenli olarak haftada 2 gün ikişer saatten toplam dört saat futbol oynayan Cem, bir Galatasaray taraftarı. Futbol oynamayı çok seven Cem, çok tutkulu bir taraftar olmadığını, maçları ancak vakit bulursa izlediğini belirtiyor. AE Arma-Elektropanç CEO’su Burak Kızılhan, ayın 20 gününü iş için yurt dışında geçirdiğini ve deşarj olmak için yabancı dizileri izlediğini söylüyor. İzlediği diziler Marseille, Seven Seconds, Peaky Blinders, Ozark ve OA. En büyük tutkusunun Fenerbahçe olduğunu söyleyen Kızılhan, Fenerbahçe aşkını şöyle anlatıyor: “Her fırsatta yurt içi ve yurt dışındaki maçlara gitmeye çalışıyorum. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe SK Kongre üyesiyim. Hayatımın bir döneminde FB’ye hizmet etmek en büyük hayal ve hedeflerim arasında.” Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes de seyahat ve futbol tutkunu. Serbes, bu tutkusunu şöyle ifade ediyor: “Seyahat etmekten, özellikle portre fotoğraf çekmekten, futbol ve basketboldan çok keyif alıyorum. Fenerbahçe kongre üyesiyim, futbol ve basketbol maçlarına aksatmadan gitmeye çalışıyorum.”

LEZZET PEŞİNDE

İş dünyasının temsilcileri için “iyi yemek” her zaman önemli. Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı Polat Gülman da bu isimlerden biri. Tarabya’daki Kıyı Balık’ın yerinin ayrı olduğunu söyleyen Gülman, ayrıca Papermoon ve Beyti’den vazgeçmiyor. Gülman, yurt dışında yeni keşfettiği yerleri ise şöyle anlatıyor: “Eşimle en son gittiğimiz Londra seyahatinde birkaç yeni yer keşfettim. Hatırımda kalan Dinnings diye bir sushi lokantası, Park Chinois diye bir Çin lokantası, Chiltern Firehouse diye eski bir itfaiye merkezinden dönüştürülen bir lokanta ve her gittiğimizde gidebileceğim hareketli ve renkli olan The Ivy Chelsea Garden İngiliz Lokantası.” Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Burak Cem de tam bir lezzet düşkünü. Görevi gereği uzun yıllar Dubai’de yaşadığı için Abdul Wahab Dubai’nin mezelerini ve özellikle etlerini tavsiye ediyor. Cem, yine Dubai’de Anatolia Restoran’ın ve Kopenhag’da Nimb Restoran’ın yemeklerini öneriyor. Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, Papermoon ve Frankie’nin lezzetli yemeklerini, atmosferini ve servisini çok başarılı bulduğunu söylüyor. Serbes, “Lokasyon olarak da sık sık uğrayabileceğim yerdeler. Hem iş yemekleri hem ailem ve dostlarımla bu mekanlarda vakit geçirmeyi seviyorum” diyor.