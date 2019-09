Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Bu yıl dolu ve kritik bir iş ajandası olan CEO’lar, önümüzdeki dönemde iş-özel yaşam dengesi konusunda daha hassas olmayı hedefliyor. Örneğin Karaca Group CEO’su Fatih Karaca işi, ailesi ve hobileri arasında dengeli bir zaman yönetimi yapmaya özen gösterdiğini söylüyor. “Bu yıl geçmiş yıllara göre ailemle birlikte daha fazla seyahate zaman ayırdığım bir yıl olacak” diye konuşuyor. Kurtsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Aylin Kurt, 2019 ile beraber uzun süredir ara verdiği pilatese tekrar başladığını ifade ediyor. “Bu yıl dünyada görmek istediğim yerlere fırsat buldukça gitme hedefi koydum” diye konuşuyor. İş insanlarının daha fazla denge arayışı içinde olmasının önemli bir nedeni de çocuklar ve sağlık sorunlarının kendilerine hatırlattığı hayata dair yapılacak çok şey olduğu gerçeği… Örneğin SIO Automotive Genel Müdürü Kemal Görgünel, geçtiğimiz yıl yaşadığı bir rahatsızlığın hayata farklı bir gözle bakmasına neden olduğunu dile getiriyor. “Bu nedenle bu iki yaşamımı, sağlığımı daha çok gözetecek şekilde dengeleme konusunda kendime hedef koydum” diye ekliyor. Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, hayatın sırrının denge olduğunun altını çiziyor. “Bu konuda doğal bir alarmım var; 4,5 yaşındaki oğlum Aden, işin ağır bastığı ve dengenin kaçtığı zamanlarda beni uyarıyor. Bu uyarı üzerine dengeyi tekrar kurmaya çalışıyorum” diye konuşuyor. TNB Bilgisayar CEO’su Aytaç Biter de hafta sonunu kızının karting antrenmanları ve yarışlarını izlemek için pistte geçirdiğini ifade ediyor. “Bu beni dinlendiriyor. Bu yıl yarış takvimine göre program yapıyoruz” diyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da CEO Club üyelerinin katılımıyla iş dışı yaşama dair CEO Yaşam anketi gerçekleştirdik. Toplam 142 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz anketle iş insanlarının hobilerinden beğendikleri restoranlara, izledikleri dizilerden filmlere özel yaşamlarına dair tercihlerini ortaya koyduk.

TUTKULARI SEYAHAT VE YELKEN Bugün iş dünyasında neredeyse hobisi olmayan iş insanı yok gibi… İş yaşamının önemli bir parçası olan seyahat ise bir numaralı hobileri. CEOProfil anketine katılan CEO’ların yaklaşık 4’te 1’i en çok zaman ayırdıkları hobinin seyahat olduğunu belirtiyor. Tekne ve yelken de iş insanları için önemli bir hobi olmaya devam ediyor. Anket katılımcılarının yüzde 17,5’i deniz tutkusunu dile getiriyor, tekne ve yelken hobisi olduğunu açıklıyor. Futbol, sinema, bisiklet, fotoğraf, basketbol, koleksiyon, avcılık ve bahçe de CEO’ların hobi listesinde yer alıyor. Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, eşi ve oğluyla birlikte en büyük hobilerinin seyahat olduğunu söylüyor. Ortalama her üç ayda bir yeni bir ülkeye seyahat ettiklerini belirtiyor. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, 20 yıldır her yaz yelkenle ilgileniyor. Öte yandan resim yapmak da Yüngül’ün son 3 yılda en çok zaman ayırdığı hobisi. “TV seyretmemek için 3 yıl önce bu hobiye başladım. Her akşam 2-3 saat uğraşıyorum” diyor. Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar’ın hobisi yelken yapmak. “Yelken yapmak hem fiziksel olarak insanı aktif tutan hem konsantrasyonla insanı yaşadığı anda tutmaya katkı sağlayan bir hobi” diyor. MV Holding CEO’su Ebru Dorman, 20 yıldır yoga yapıyor. Bu hobisi için “Pozitif enerji veren bir müzik eşliğinde evde yarım saat yoga yaparak güne başlamak beni çok mutlu kılıyor” diye konuşuyor. Troy Kıymetli Maden Ortağı Ali Bütün’ün hobisi yemek yapmak. Bütün, “Keyif alarak ve severek yemek yapıyorum, mesela bal kabağı çorbam efsanedir” diyor. Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, bu yıl golfe başladı. Haftanın iki günü ders alan Önen, yine haftanın 4-5 günü de fitness yapıyor. Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özdoğan’ın hobisi de golf oynamak. Hafta sonları dostlarıyla golf oynadığını belirtiyor. “Böylelikle hem doğada yürüyebilme hem temiz hava alma imkanı buluyorum” diye konuşuyor. Beymen CEO’su Elif Çapçı, seyahat, çağdaş sanat ve mimari alanlarını takip etmeyi seviyor.

DAHA FAZLA ZAMAN OLSAYDI Daha fazla zaman olması durumunda iş insanlarının planlarında hobilerini çeşitlendirmek var. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, daha çok zaman olması halinde bir müzik enstrümanı çalmak istediğini belirtiyor. “Önceliğim akordiyon olurdu. İkinci tercihim ise batari olabilirdi” diyor. Lenovo Türkiye Müdürü Emre Hantaloğlu, daha çok hobisi olmasını isteyenlerden. “İçinde deniz ve toprak olan her konuya ilgim var. Daha fazla deniz üzerinde vakit geçirmek ve toprakla daha fazla ilgilenmek isterim” sözleriyle bu konudaki duygularını dile getiriyor. GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, denize açılmayı seviyor. “Ayrıca su sporları da ilgimi çekiyor. O nedenle önümüzdeki dönemde fırsat yaratabilirsem yelken sporu yapmak istiyorum” diyor. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, amatör kaptan ehliyeti aldığını hatırlatıyor, tekne kiralayıp yelken yapmak istediğini açıklıyor. Kemal Görgünel’in niyeti eşiyle yaptığı seyahatleri artırmak. Bu konudaki düşüncelerini de şöyle paylaşıyor: “Bu şekilde fırsat bulamadığım ilginç yerleri görmek istiyorum.” Ergun Hepvar, daha önce klasik gitar çalmaya başladığını ancak devam edemediğini dile getiriyor. Zaman ayırıp tekrar gitarla uğraşmak istediğini söylüyor. Demirhan Şener, seyahatler dışında fotoğraflara istediği kadar vakit ayıramamaktan yakınıyor. “İlk fırsatta fotoğrafa yoğunlaşmak istiyorum” diyor. Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt, özellikle kızı ve eşiyle birlikte olabileceği yeni aktivitelerin kendisini çok mutlu edeceğini ifade ediyor. “Ayrıca hep bir müzik aleti çalmak istemişimdir belki yakında batari eğitimi alabilirim” diye konuşuyor.

LEZZET ADRESLERİ İş dünyasının en beğenerek gittiği restoranlar arasında Sunset ilk sırada geliyor. Onu Paper Moon, Lacivert ve Ulus 29 takip ediyor. Balıkçı Abdullah, Escale, Bebek Balıkçısı, Feriye, Le Petite Maison ve 360 İstanbul da yine iş dünyasının en beğendiği ilk 10 restoran sıralamasında kendine yer buluyor. Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal, Boğaz’ın en güzel manzaralarından birine sahip Sunset’in favori restoranı olduğunu belirtiyor. İtalyan lezzetleriyle öne çıkan Paper Moon’u ve Bodruma gittiğinde muhakkak uğradığı Mimoza’yı da çok beğendiğini ifade ediyor. Niyazi Önen İstanbul’da Tarabya’daki Kıyı restoranı, Çanakkale’de de Yalova restoranı beğendiğini ifade ediyor. Beğeni nedenini de şöyle açıklıyor: “Deniz ürünleri mutfağına sahip olmaları ve her zaman yüksek ürün ve servis kaliteleri önemli.” Alpet CEO’su Ali Murat Yeşilyurt’un tercihi ise Florya’da Kaşıbeyaz ve Yüksel Balık, Boğaz’da ise Sur Balık. Aylin Kurt da Sunset’in uzun yıllardan beri değişmeyen kalitesi ve nefis manzarası ile listesinin başında olduğunu belirtiyor. “Yazın Les Ottomans Şamdan, Gabbro ve İskele Balık keyif aldığım yerler” diyor. Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran da “Benim en çok keyif aldığım restoranlar İstanbul’daki deniz kenarı restoranları. Boğaz’da Del Mare, Tuzla’da Mercan sıklıkla gittiğim restoranlar” diyor. Beymen CEO’su Elif Çapçı tercihini yeni restoranları ve lokal lezzetleri denemekten yana kullanıyor. “Son olarak Alaf ve Azur’a gittim ve beğendim” diye konuşuyor. Öget Kantarcı’nın favori restoranları Söğüt’teki Ahtapotçu Mehmet, Selimiye’deki Sardunya ve Rumeli Hisarı’ndaki İskele Restoran. “Bu üç restoran da hem lezzetli yemekleri hem keyifli atmosferleriyle her zaman gitmeyi tercih ettiğim yerler arasında” diyor.









EKRANDAKİ FAVORİLERİ

Son yıllardaki dizi furyası CEO’ları da etkisi altına almış görünüyor. Gerek yerli gerek yabancı birçok dizi CEO’ların yakın takibinde. Yerli diziler arasında CEO’ların favorisi açık ara Jet Sosyete. Neredeyse ankete katılanların 4’te 1’i en beğendiği yerli dizinin Jet Sosyete olduğunu belirtiyor. İstanbullu Gelin de ikinci favori konumunda. Bu iki diziyi Erkenci Kuş, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Diriliş Ertuğrul, Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Payitaht Abdülhamit ve Savaşçı takip ediyor. Multinet Up CEO’su Demirhan Şener televizyonla pek arası olmamasına rağmen zaman zaman Jet Sosyete’yi izlediğini belirtiyor. “Gülse Birsel ve dizideki karakterler beni eğlendirmeyi başarıyor” diyor. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu da Çarpışma’yı takip ediyor. Diziyi genellikle internet üzerinden izlediğini söylüyor. Takip edilen yabancı dizilerin başında ise La Casa De Papel var. Anket katılımcılarının yüzde 23,2’si bu diziyi izlediğini açıklarken, yüzde 17,8’i Narcos’u, yüzde 15,3 de Game of Thrones’u izlediğini ifade ediyor. En çok izlenen diziler arasında bu üçünü House of Cards, Black Mirror, Person of Interest, Homeland, The Mentalist, CSI ve NCIS: LA izliyor. Kemal Görgünel sadece Netflix’ten dizi izlediğini belirtiyor. Son olarak Black Mirror’ı izlemeye başladığını belirten Görgünel, “Daha önceleri Vikings, Designated Survivor, Narcos, La Casa De Papel gibi dizileri izledim. Tercihim daima aksiyon, macera, dökümanter ve teknolojik unsurlar içeren diziler” diyor. Ergun Hepvar’ın keyifle takip ettiği diziler Game of Thrones ve Narcos. Vikings dizisinin de ilk sezonlarını beğendiğini dile getiren Hepvar, “GoT’un yeni sezonuna bir göz atacağım” diye konuşuyor. Aylin Kurt da Netflix’te Peaky Blinders’ı izliyor. Diziyle ilgili de şöyle konuşuyor: “Müthiş bir dizi, çok kaliteli bir yapım, gerçek hayatta da var olan bir suç çetesini konu alıyor. Hiç sıkmıyor, merakla ve keyifle izliyorum.”

QUEEN İÇİN SİNEMAYA GİTTİLER Son bir yılda CEO’ları sinemaya götürmeyi başaran yapımlara gelince… Bu yılın en çok Oscar kazanan filmi Bohemian Rhapsody iş dünyasının da bir numaralı tercihi oldu. CEO’ların yüzde 30’u efsane grup Queen’in hikayesini anlatan filmin son 1 yılda gördükleri en iyi film olduğunu belirtti. İkinci sırada da Türkiye’nin efsaneleri arasında yer alan Müslüm Gürses’in hayat hikayesini konu alan Müslüm filmi var. Onu Şampiyon, Aile Arasında, Mission Impossible, Ahlat Ağacı, American Made, Captain Fantastic, Churchill ve Equalizer 2 takip etti. Aytaç Biter de en son Bohemian Rhapsody’yi izlediğini belirtiyor. “Filmi Queen ve Freddie Mercury hayranı olarak çok beğendim” diyor. Troy Kıymetli Maden Ortağı Ali Bütün’ün sinemada tercihi komedi filmleri. En son Eyvah Eyvah 3 ve Organize İşler Sazan Sarmalı için sinemaya gittiğini söylüyor. “Hayat stresli ve yorucu. Bu ortamda biraz gülmek lazım. Bu yüzden komedi filmlerini izlemek istiyorum” diyor. Ali Özdoğan, tercihi çocuklarına bıraktığını belirtip sözlerine şöyle devam ediyor: “Gerçi oğlum biraz daha büyüdü, zevklerimiz de aynı. Star Wars ve Marvel filmleri tercih edip fırsat buldukça birlikte sinemaya gidiyoruz.” Alp Günvaran’ı en çok etkileyen film ise Aamir Khan’ın oynadığı, yönetmenliğini Rajkumar Hirani’nin üstlendiği PK. Günvaran, ayrıca; El Royale’de Zor Zamanlar (Bad Times at the El Royale), Aile Arasında, Kapan (Get Out) ve Mucize (Miracle) filmlerinin de son dönemde etkilendiği filmler olduğunu açıklıyor. Nihat Kartal eşiyle sinemaya gitmekten zevk alıyor. Son olarak eşiyle birlikte izlediği film ise Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında. Film için, “ Güzel bir biyografik yapımdı” diyor.



“KODLAMAYLA UĞRAŞIYORUM”

OZAN DİREN / DİMES CEO'SU



“YOGA YAPMAYA ÇALIŞIYORUM” 3 oğlum var, özellikle çocuklara haftada 2 günümü mutlaka ayırıyorum. Üstelik bu zaman dilimlerini kaliteli geçirebilmek için bazen onlara özel planlar yapıyorum. Öte yandan, spor yapmayı çok seviyorum ve spor için haftada 2-3 gün zaman ayırmaya çalışıyorum. Doğada bisiklet sürüyorum. Aynı zamanda vakit buldukça hafta içleri sabah erken saatlerde veya iş çıkışı yoga yapmaya çalışıyorum.

“BEĞENDİĞİM MEKANLAR” Hobilerimin başında kodlama, elektronik devre tasarımı ve kitap okumak geliyor. 11 yaşımdan beri kodlamayla uğraşıyorum. Escale, Soho House, Rana, Grill Polonez, Kokoretto (Üniversiteden beri gittiğim kokoreççim), Erdal Şef, en beğendiğim mekanlar. Aslında çok fazla dizi izlemeye fırsatım olmuyor. Yabancı diziler arasında Game of Thrones, Friends, Mad Man ve Sense8 izliyorum. Bu dizileri rahat takip edebiliyorum çünkü GoT yılda hatta bazen 1,5-2 yılda bir 10 bölüm kadar yayınlanıyor.