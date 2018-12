Özlem Aydın Ayvacı

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, iş dünyasının en tutkulu golf oyuncularından biri. Geçtiğimiz ağustosta Bodrum’da Limak Golf Cup’ın ikincisi düzenlendi. Turnuvaya ev sahipliği yapan Özdemir, Türkiye’de golfün yaygınlaşması için büyük emek veriyor. İki buçuk yıl önce golfe başlayan Özdemir, 36 handikapla başladığı sporda bugün 22 handikapla orta seviyede bir oyuncu haline geldi. Özdemir’in amacı 2018’in sonuna kadar handikap sayısını 18’e düşürmek. Haftanın 6 günü çok sıkı çalıştığını söyleyen Özdemir, her hafta sonu ve yurt dışı seyahatlerinde golfe mutlaka vakit ayırıyor. Özdemir’le Yıldırım Demirören, Hasan Akçayalıoğlu ve Ali Nihat Türker’le golf oynadığı 18 delikli Bodrum’daki Regnum Carya Golf Kulübü’nde görüştük. Hem onların keyifli oyununa tanık olduk hem en sosyal spor olan golfün iş dünyasının iş yaşamına neler kattığını konuştuk. Özdemir, “Bugün golfe başlamış orta yaş birisi olarak ben orta ayarın altında bir oyuncuyum ve bugün dünyanın en iyi golfçüleriyle gidip oynayabilirim. Golf işte böyle bir spor. Golfte herkes kendiyle yarışıyor” diyor. Golf oynamanın sağlığa katkılarından da bahseden Özdemir, “18 delikli sahada, 4 saat boyunca hiç oturmadan ağaçların arasında çimlerin üzerinde oynuyorsunuz. Doğayla iç içesiniz ve bu sürede 10 bin adım atıyorsunuz. Üstelik çok sağlam dostluklar kuruyorsunuz” diyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, CEOLife’ın sorularını şöyle yanıtladı:

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Çok sıkı mesai yapıyorum. Haftanın 6 günü çok yoğun geçiyor. Çok fazla seyahat ediyorum. Çünkü Afrika, Balkan ülkeleri, Rusya, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerde çok önemli işlerimiz var. Bu ülkelerde yaptığımız toplantılar nedeniyle yoğun bir seyahat programım oluyor.

Hafta sonlarınız nasıl geçiyor?

Hafta sonlarım benim için çok değerli. İşten uzaklaşıp kafamı meşgul edecek spor gibi aktivitelerim oluyor. Benim için dinlenmek havuz kenarında oturmak ya da evde yatıp dinlenmek anlamına gelmiyor. Mutlaka kafamı meşgul edecek, hareket halinde olacağım hobilere ihtiyacım var. Bir ara çok tenis oynardım. İki buçuk yıl önce golfe merak sardım ve dersler aldım.

Golfe ilginiz nasıl başladı?

Antalya’ya gidiyorum, herkes golf oynuyor, Amerika’ya gidiyorum öyle… İş toplantılarında bütün yabancıların, Koreliler başta olmak üzere en çok konuştuğu konunun golf olduğunu fark ettim. Golf, belli bir yaştan sonra gerçekten çok önemli bir spor. Tenis de güzel ama daha çok efor istiyor. Ben yürümeyi çok seven bir insanım. Tenis oynadığım zamanlarda da her sabah nerede uyanırsam uyanayım yürüyüş yapardım. Açık havada, ormanlarda, bahçelerde parklarda hiçbir şey bulamazsam kaldırımlarda yürürüm. Ormanda yürümeye bayılırım. Bir de baktım golf hem yurt içinde hem yurt dışında bütün bunları içinde barındıran bir spor. Üstelik sosyal bir spor. Golf oynayan herkes birbirini tanıyor. Bu camiada yurt dışına gittiğiniz zamana öyle bir fiyakanız var ki ona handikap diyorlar ve bu internette her yerde görünüyor. Mesela ben Nihat Özdemir olarak 22 handikaplıyım. 36 handikapla başladım. Düşe düşe 22’ye düştüm. Bu yılki hedefim bu rakamı 18’e getirmek. 22 golfte iyi bir derecedir. Şimdi bu dereceyi bana verdiler, dünyanın neresine gidersem gideyim adım, soyadım, anne-baba ismim ve handikap sayım standart olarak her yerde kayıtlarda geçiyor.

İki buçuk yılda 22 handikapa düşerek iyi bir yol kat etmişsiniz.

Evet, önemli bir dereceye geldim. Hocalarım önemli yol kat ettiğimi söylüyor. 10 yıldır golf oynayıp da 18, 16 handikaplı oyuncular var. Ben de bu yılın sonuna kadar 18 handikapa düşmek istiyorum.

Bu hedef için çok mu oynamanız gerekiyor?

Antrenmanlarınızı yapmalısınız. Hocanızın size gösterdiği çalışma sistemlerine çok önem vermelisiniz ve turnuvalara gelip daima oynadığınız derecenizden daha iyi derece yapmaya çalışmalısınız. Bunu yaptığınız zaman handikabınız sürekli düşmeye başlıyor. Bu da iyi bir golf oyuncusu olduğunuzu gösteriyor.

Geçen sürede golfü ne sıklıkta oynadınız?

Yaz-kış oynadım. Hiç ara vermedim. Yazın her yerde oynayabiliyorsunuz.

Daha çok Bodrum’da mı oynarsınız?

Antalya temmuz ve ağustosta çok sıcak oluyor. Eylülden itibaren Antalya’da golf oynamak mümkün. Öte yandan İstanbul’da 12, Ankara’da 8, Antalya’da 10 ve Bodrum’da 12 ay golf oynanabiliyor. Bazen yurt dışı seyahatlerim sırasında golf oynuyoruz. Geçenlerde Kuveyt’e gittik, orada golf oynadım. Milli takımla beraber Hırvatistan’a gitmiştik. Hemen orada golf organizasyonu yaptık, arkadaşlarla gittik, golf oynadık. Bazen İtalya’da golf oynuyorum. Beni yurt dışına tatile gönderseniz kesinlikle golf olan bir yeri tercih ederim. Güneşin altında yatamam, sıkılıyorum. Mutlaka hareket halinde olup bir şey yapmam gerekiyor.

Bir oyununuz kaç saat sürüyor?

Bugün 4,5 saat oynadım. 18 delikli sahada normalde ortalama 4 saat oynanır. Bazen turnuva zamanı bu 10 saate kadar çıkabiliyor. Çünkü sıra bekliyorsunuz.

Limak Golf Cup geçen yıl başladı. Buna nasıl karar verdiniz?

Bodrum’da bu yıl ikincisini düzenledik. Bütün golf sever arkadaşlarımız katıldı. Bodrum dışından birçok arkadaşımız buraya geldi. Akşam da ödül törenimiz olacak. Kazananlara ödüllerini vereceğiz. Bu turnuvanın kalıcı olmasını istiyorum. Allah yardım ederse gelecek yıl üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Bunu devam ettirirsek hem golf sporuna desteğimiz oluyor hem kendi sevdiğim sporu bu şekilde desteklemiş oluyorum. Şu an Türkiye’de gençler en çok futbol, basketbol oynuyor. Bunun yanında tenis de oynayanlar var. Ben bunların yanına bir de golfü eklemelerini istiyorum. Gençlere golfe çok önem vermelerini tavsiye ediyorum.

Golf hep varlıklı kişilerin sporu olarak görülüyor. Yaygınlaştırmak için ne yapmak gerekir?

Bunun için çok saha yapmak lazım. İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da, Bodrum’da saha var ama şu anda Türkiye’de golf oynanacak yer çok az. Beşaltı şehirde golf oynanabiliyor. Türkiye 81 il ve Türkiye’de öyle iller var ki oraya golf sahası yaptığınız zaman 12 ay oynayabilirsiniz. Samsun’da yeni bir saha yapıldı. Golf Federasyonu sahaları hem teknik hem yön vererek destekliyor. Golf sahalarını ne kadar artırabilirsek o kadar çok kişi oynama fırsatı bulur.

Golf oynamayanlara golfü hangi açılardan tavsiye edersiniz?

Öncelikle bu bir spor. Yani bazıları bu işi sosyetik bir olay gibi düşünüyor ama tamamen yanlış. Futbol, basketbol neyse golf de o. Her yaştan herkes golf oynayabilir. Bugün golfe başlamış orta yaş birisi olarak ben orta ayarın altında bir oyuncuyum ve bugün dünyanın en iyi golfçüleriyle gidip oynayabilirim. Golf işte böyle bir spor. Teniste iyi bir oyuncu yine teniste iyi bir oyuncuyla karşılaşabilir.

Siz 22 handikaplısınız. 0 handikaplı birisiyle oynayabiliyor musunuz?

Evet, dünyanın en iyi oyuncusu kimse şu anda onunla iddialı şekilde oynayabilirim. Çünkü o kendi handikapıyla ben kendi handikabımla oynuyorum. Aslında beraber oynarken herkes kendiyle yarışıyor. Herkes herkesle oynayabilir. Üstelik golf vücudunuzun her organını çalıştırabilen bir spor. Dört saat boyunca hiç oturmadan ağaçların arasında çimlerin üzerinde oynuyorsunuz. Doğayla da iç içesiniz.

Dört saatte kaç adım atıyorsunuz?

Mesela ben 18 delikli bir golf sahasında ortalama 10 bin adım atarım. O kadar güzel ki çimin üzerinde yürüyorsunuz, kıyafetleriniz mevsimlik ve rahat, her türlü iklim şartına hazırsınız. Golf, ruha, bedene ve kalbe iyi gelen bir spor.

Golfü genelde iş dünyasından kişiler oynuyor. Oyun esnasında iş konuşuyor musunuz?

Tabii, şimdi 4 saat topa vura vura gidiyoruz. Yan yana giderken müşterileri de yurt dışındaki işlerimizi de Türkiye’nin ekonomik durumunu da konuşuyoruz. Aslında her türlü işi konuşuyoruz. O bakımdan da golf çok sosyal bir spor. Bu sayede çok önemli ve iyi arkadaşlıklar ediniyorsunuz.

Sayın Fikret Öztürk ile golfü konuşurken altını çizdiği bir konu vardı ki o da golf oynarken oyuncuların dürüstlüğüydü. Golf oynayan yalan söylemez demişti. Sizin de böyle bir gözleminiz var mı?

Çok doğru. Grup halinde oynadığınız için kendinize olduğu kadar tüm arkadaşlara karşı da sorumlu oluyorsunuz. Herkesin karakteri bu sahada ortaya çıkıyor. Golf oynayanlar her konuda birbirlerine destek olur.

Siz en çok kimlerle oynuyorsunuz?

Herkesle oynuyorum. Kendi golf kulübümüz ve golf takımlarımız var. Hafta içi yazışıyoruz.

Peki oynamaktan en keyif aldığınız oyuncular kimler?

Yıldırım Demirören’le, Fikret Öztürk’le oynamaktan çok keyif alırım. Ali Nuri Türker ve Hasan Akçakayalıoğlu ile oynamaktan çok hoşlanırım. Bugün bu arkadaşlarımla oynadım. Golfçülerin birbirine karşı sevgi ve saygıları çok büyük. Golf çok sosyal bir spor. Golf oynayan bakanlarımız var. Mevlüt Bey çok iyi bir golfçü. Tahminimce 14 handikapla oynuyor. Kamuda çalışan birçok arkadaşımız golf oynuyor.

Ankara’da nerede oynuyorsunuz?

Ankara’da 9 delikli, küçük ama çok keyifli bir sahamız var. Çok önemli iş adamları ve kamuda çalışan arkadaşlarımız hep birlikte burada golf oynuyoruz. Ankara’da 8 ay oynayabiliyoruz.

Siyasiler de bu sahada oynuyor mu?

Evet, bu sayı çok artar.

İş yaptığınız coğrafya çok geniş. Seyahatleriniz sırasında etkilendiğiniz kültür var mı?

Almanların golf hayatlarını çok seviyorum. Almanya’da 4 defa golf oynadım. Golf oynama stillerine, bu işteki ciddiyetlerine ve sahalarına hayran oldum. Türkiye’de golf sahalarının sayısı parmakla sayılacak kadar az. Almanya’da, Amerika’da bu rakam binlerle ifade ediliyor. 10-20 bin golf sahası var. Onun için biz golf sahası yatırımlarını artırmalıyız. Golf, İskoçya’da doğmuş, İngiltere’de gelişmiş, sonra bütün dünyaya yayılmış. Korelilerin en önemli sporu golftür. Moskova’ya gittiğinizde de oradaki golf kulüpleri en önemli kulüplerdir.

Sizin otellerinizde golf sahası var değil mi?

Bizim 2 otelimiz zaten golf sahalarının içinde gayet iyi sahalardalar.

Kıbrıs’taki yeni otelinizde golf sahası yapıldı mı?

Yakınında var. Kıbrıs’ta arazi bulmak çok zor. Kıbrıs golf oynamak için ideal bir yer. Kıbrıs’ta keşke iyi bir arazi bulabilsek de golf sahası yapabilsek. En az 600 dönüm arazi lazım.

Gençleri golfe teşvik etmek için bir planınız var mı?

Bu turnuvalarda gençlere ödüller veriyoruz, onları teşvik etmeye çalışıyoruz.

İş dışı yaşamınızın odağını golf mü oluşturuyor?

Ağırlıklı öyle.

Golf oynamak istiyorum dediğiniz birisi var mı?

Hemen hemen herkesle oynadım. Turnuvalarda yan yana geliyoruz. Birçok kişiyle de cumartesi pazar buluşup golf oynuyoruz, çok zevkli oluyor.

İş adamlarından en az handikabı olan iyi oyuncular kimler?

Fikret Öztürk, iyi bir golfçü. Hasan Akçakayalıoğlu 4 handikaplı çok iyi bir oyuncu. Ali Nuri Türker de çok iyi. Rahmetli Mustafa Koç da iyi bir golfçüydü ama ben kendisiyle oynamadım.

Çocuklarınızı başlatabildiniz mi?

Onlarla çok oynamak istiyorum ama bir türlü başlatamıyorum. Hepsi tenis oynuyor.



“KAFAYI TAMAMEN BOŞALTABİLİYORUM”



KAYMAYI SEVİYORUM Yılda bir kez fırsat bulursam 5 gün kayağa gidiyorum, daha fazla zamanım yok. Kayak için Erzurum’u çok seviyorum. Bir de Kartalkaya’ya gidiyorum. Bazen yurt dışına gittiğimiz zaman iş toplantılarımızla birleştirip bazen İsviçre’de bazen Fransa’da 4 günlük kayak tatili yaptığımız da oluyor.

DÜŞMEMEYE ÇALIŞIYORUM Kayak da çok keyifli bir spor. Düşmemeye çalışırken kafanız başka bir şey düşünmüyor. Kafayı tamamen boşaltabildiğiniz bir spor. Kayak yaparken kolumu kırmıştım da…