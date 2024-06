iF Design tasarım sektörünü destekliyor

iF Design’nin Türkiye ofisi Haziran ayında Türk tasarım endüstrisi bir araya geldiği İstanbul ve Bursa’da üç farklı etkinlik düzenledi.

1953 yılından günümüze tasarım sektöründe iyi tasarımları onurlandıran iF Design, profesyoneller, genç yetenekler ve sosyal etki temalarında farklı ödüller düzenliyor. Tasarım eğitiminin geleceğine dair global araştırmalarda yer alıyor. Son üç yıldır en iyi ve en son tasarımların ödüllendirmelerinin referansı ile trend raporu için çalışmalara başladı. 200 sayfadan fazla içerikle hazırlanan raporu dijital olarak erişebilir formatta tasarım endüstrisi ile buluşturuyor.

Benjamin Völksen İstanbul ve Bursa’da ağırlandı

iF Design’nin Türkiye ofisi Haziran ayında Türk tasarım endüstrisi bir araya geldiği İstanbul ve Bursa’da üç farklı etkinlik düzenledi. iF Design tarafından projelendirilen üçüncü “Mega Trend Raporu” Benjamin Völksen sunumu ile endüstriyel tasarımcılar, mimarlar ve iç mimarların katılımı gerçekleşen buluşmalar gerçekleşti.

iF Design Türkiye ofisinden Sinem Kocayaş gerçekleşen etkinlikler hakkında; “ iF Design 70 yıldır tasarım yarışmaları, etkinlikleri ve araştırmaları ile tanınıyor. Tasarımı sadece endüstriyel olarak değil grafik, mimarlık, kullanıcı deneyimi gibi tüm kolları ile ele alıyor. Etkinliklerimiz merkezinde hep tasarım endüstrisini destekleyen, ilham olan kurgular ile gerçekleştiriyoruz. iF TASARIM ÖDÜLÜ dünya çapında tasarım mükemmelliğinin önemli bir mührüdür. Bu nedenle çalışmalarımızın arkasında global büyük bir arşiv ve uzman ekip bulunuyor.” dedi.

Cihan Sirolu ise trend rapor içeriği hakkında; “iF Tasarım Trend Raporumuz, mega trendlerin mevcut küresel tasarım üzerindeki etkisini özetlemekte; tasarım disiplinlerinin birbirleri üzerindeki etkisini ve sosyal trendler ile mega trendlerin birbirini nasıl etkilediğini göstermektedir. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda yaratıcı endüstriyi bilgilendirmek misyonumuz ile farklı buluşmalar düzenledik. İlerleyen dönemlerde farklı buluşmalarda yer alacağız.” dedi.

iF Design Trend Raporu hakkında;

iF Tasarım Trend Raporu 2024, tasarımın hızla değişen teknoloji, toplum ve çevre koşullarına nasıl uyum sağladığını anlamak için değerli bir kaynak olarak hazırlandı. Frankfurt'taki The Future:Project işbirliğiyle hazırlanan rapor, tasarım trendleri ve bunların önemli teknolojik ve toplumsal dönüşümlerle etkileşimi üzerine disiplinler arası bir bakış açısı sunuyor.