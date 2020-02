İş insanlarının favori sokak lezzetleri!

Örneğin Fiba Holding Kurucusu Hüsnü Özyeğin, Beşiktaş’taki Şampiyon Kokoreç’e, Orka Genel Koordinatörü Osman Arar, Bodrum’daki Sarı Kardeşler Seyyar Midyecisi’ne gitmekten keyif alıyor. Dimes CEO’su Ozan Diren üniversite yıllarından itibaren Bahariye’deki kokoreççi Kokoretto’nun, Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo da 50 yıldır Nişantaşı’ndaki Tatbak Kebapçısı’nın müdavimi.

Nilüfer Gözütok Ünal

[email protected]

İş insanları ve en beğendikleri restoranlar denilince akla her zaman şık ve lüks restoranlar geliyor. Bugüne kadar da iş dünyasının restoran tercihleriyle ilgili her haberde bu restoranlar konu alındı. Ancak herkes gibi CEO’lar için de söz konusu lezzet olduğunda adresin çok önemi olmuyor, iyi bir kokoreççinin de yıllardır müdavimi olabiliyorlar. Örneğin yemekle arası oldukça iyi olan Fiba Holding Kurucusu Hüsnü Özyeğin, her mutfağı sevdiğini belirtiyor, “Beşiktaş’taki Şampiyon Kokoreç’e de giderim Boğaz’da balık yemeye de” diyor… Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın için de sokak lezzetleri deyince aklına ilk kokoreç geliyor. “Kokoreçte favorilerim Şampiyon ve Mercan… Tantuniyi de çok severim. Midyenin her türlüsünü yerim. Midye yediğim belli yerler var ve onlara güveniyorum” diye konuşuyor.

