İş ve yaşam dengesini denizde kuruyor

Her alanda dengenin önemine inanan Ankutsan Genel Müdürü Deniz Erdoğan, hayata bir bütün olarak baktığını söylüyor. İşte, özel yaşamda, bedende ve ruhta yakaladığı dengenin hayatında bir harmoni sağladığını belirten Erdoğan, “Hobilerim sayesinde edindiğim yeni deneyimler ve keşifler ufkumu açıyor. Motosiklet, kayak ve yelkenli gibi aktivitelerde yaşadığım hız ve heyecan gibi duygular bu hızı kontrollü olarak iş hayatıma da entegre edebilmemi sağlıyor” diyor.

Capital Şubat 2023 sayısından

Üst düzey yöneticilerin iş temposu yüksek… İşin, yaşamda ağır basmasıyla mesai saatleri özel alanlara da yayılmaya başlıyor. Bu noktada dengenin önemine inanan yöneticilerden Ankutsan Genel Müdürü Deniz Erdoğan, işin etrafında kurulu yaşam yaklaşımındansa yaşamın etrafına kurulu iş yaklaşımını benimsiyor. İş ve özel yaşamda yakaladığı dengenin bir harmoni sağladığına inanan Erdoğan, hobilerinin bu dengenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor. Motosiklet, seyahat, müzik, kayak, yelken ve tekne hobileri olan Erdoğan, okuduğu kitaplar ve sıkça yaptığı yürüyüşlerle de zihnini tazeliyor.

Deniz Erdoğan’la hobileri ve iş yaşam dengesini sağlama formülleri üzerine konuştuk:

* RÖPORTAJIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ







