Kayra, Mezopotamya’da yerel üretici Midin’le iş birliği yaptı

Kayra, 2019 yılından bu yana “Experimental Series” ismini verdiği yeni seri yolculuğuna Old Vine konseptinin ilk örneklerinden Kayra Old Vine Semillon ile 2019’da başladı. Farklı teknikleri keşfetme dürtüsüyle Kayra Ambrosia’yı yaratarak devam etti. Yine deneysel bir yaklaşımla geliştirilen “Experimental Series” in üçüncüsü ise Kayra Experimental Series Old Vine Natural Karkuş oldu. Yerel olanı korumak, çoğaltmak ve sınırları henüz keşfedilmemiş, 150 yıldır kendini koruyan Karkuş’u daha fazla kişiye ulaştırmak için yola çıkıldı. Bunun için her biri 100-150 yaşlarında omcalara saklı bu kıymetli üzümün potansiyelini keşfetmek ve bulunduğu natürel bağları tanımak için Mezopotamya sınırlarına, Şırnak’a uzanıldı ve bölgedeki yerel üretici Midin Şarapçılık il el ele verildi.

On bin yıla uzanan geçmiş

Bugün şarabın anavatanının Doğu Anadolu olduğu biliniyor. Bu topraklarda bağcılık ve şarapçılığın on bin yıla yakın bir geçmişi var. Bölgede şarap yapıldığına ilişkin ilk bilgiler insanoğlunun en eski yazılı metinlerinden olan ve MÖ 3800'lere tarihlenen Nippur tabletlerinde bile yer alıyor. Tarihin babası sayılan Bodrumlu Herodot [MÖ 484-425] da Erodotoi Istoriai (Herodot Tarihi) adlı eserinde Doğu Anadolu ve Mezopotamya kentleri arasında Dicle üzerinden yürütülen yoğun şarap ticaretini anlatıyor. Midin Şarapçılık 16. yüzyıldan beri bölgede bu işi yapıyor. Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Midin Köyü'nde yer alıyor. Dicle ve Fırat Nehri arasındaki bereketli toprakların binlerce yıllık tarihi ve kadim Süryani kültürünün kesiştiği Midin Köyü, 1100 dönümün üzerinde bağa ve kuşaklar önce dikilmiş çok eski asmalara sahip. Süryaniler ve ataları Dicle ve Fırat topraklarında 7 bin yıldır şarapçılıkla anılıyor. Yedi bin yıldır kesintisiz şarap üreten toplumun üyelerinden olan Midin Şarapçılık 16. yüzyıldan beri bağcılık ve şarapçılıkla uğraşan bir aileye ait. Markus Ürek yönetimindeki şarap evi hem ailenin hem bölgenin şarapçılık mirası, tarihi, gelenek ve köklerini koruma ve sürdürme misyonunu sahipleniyor.

Karkuş üzümü ve iş birliği

Karkuş üzümü, benzer isimlerle sadece Midin’de değil Mardin’den Cizre’ye, Nusaybin’den Gercüş’e kadar uzanan platoda yetişiyor. Karkuş bol tanenli ve bir o kadar da şekerli yeşil bir üzüm çeşidi. Mey Diageo’nun şarap tarihi Tekel’den devraldığı mirasla 80 yıla uzanıyor. Sadece Midin Şarapçılığın devraldığı miras ise yedi bin yıla dayanıyor. Mey Diageo araştırmaları sonucunda Midin Şarapçılık’tan Markus Ürek ile iletişime geçiyor. Görüşmeler sonucunda Midin Şarapçılık’ın tecrübesi ve MeyIDiageo’nun yenilikçi know how’ı ve daha fazla kişiye ulaşabilme kabiliyetinin birleşmesine karar veriliyor.

Natürel üretim

Üzümler bölgeden alınıp Şarköy Şarap Fabrikası’nda üretiliyor. İlk olarak 2022 yılında bölgeden ve farklı çeşitlerde 23 ton üzüm alımı gerçekleştirildi. Karkuş üzümü ile yapılan çalışma 2022 bağbozumu dönemi başlayıp, projenin hayata geçebileceğinin sonuçları 2023’ün başlarında netleşti. Üretiminin hiçbir aşamasında kimyasal kullanılmayan, altında olgunlaştığı kavurucu güneşten budama biçimi sayesinde yapraklarıyla korunan bu üzümün hak ettiği bilinirliğe ulaşması için ışığının en iyi şekilde parlatılmasına odaklanıldı. Süreçte geleneksel değerlere bağlı kalındı. Karkuş üzümünün bu zorlu coğrafyadaki güçlü yapısından ve topraklarının öğretilerinden büyük tecrübe kazanıldı.

Karkuş, filtre edilmemiş, teruarını yansıtan aşısız yaşlı asmalardan 4950 adet şişelendi ve gelecek yıllarda da dönüşümünü hissettirecek yıllandırma potansiyeli taşıyor.

Natürel şarap, bağda ve şarap üretim sürecinde ürüne müdahale etmeden, koruyucu katkı koymadan, üzümün kendi üzerindeki yabani maya ile çalışarak kendi kendine fermente olmasıyla ortaya çıkan bir şarap yapım stili.