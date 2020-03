Kış rotası

Nil Dumansızoğlu

SÖMESTİR TATİLİNİ DE BU ŞEKİLDE DEĞERLENDİREN İŞ İNSANLARI, HEM ÇOCUKLARIYLA MUTLU ZAMAN GEÇİRİYOR HEM İŞ STRESİNE KISA BİR MOLA VERİYOR. PLANLARSA ŞİMDİDEN YAPILMIŞ DURUMDA… KAYAK İÇİN AVUSTURYA, FRANSA, İSVİÇRE, PALANDÖKEN ÖNE ÇIKARKEN DENİZ İÇİN ZANZİBAR, MALDİVLER VE MAURİTİUS TERCİH EDİLİYOR.

Yoğun iş yaşantısı içinde aileleriyle kısıtlı zaman geçiren yöneticiler, birlikte vakit geçirebilmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Sömestir dönemi de bunlardan biri. Tamamen sömestire bağlı kalmayan iş insanları da var. Bu isimler, kış döneminde gerek yurt dışında gerekse yurt içinde mutlaka bir tatil planı yapıyor. Genellikle kış dendiğinde akla kar tatili ve kayak geliyor. Yöneticilerin çoğu, kış sporlarını çok seviyor ve çocuklarıyla yapabilecekleri en güzel aktivitelerden biri olarak görüyor. Türkiye’de Uludağ ve Kartalkaya başı çeken destinasyonlar. Yurt dışında ise Fransa, İsviçre, Avusturya gibi ülkelerdeki kayak merkezleri tercih ediliyor. Bununla beraber Paris, New York gibi şehirleri gezmeyi seven yöneticiler de var. Bazıları ise kış aylarında güneşli bölgelere gitmeyi tercih ediyor. İş insanlarına kış tatili tercihlerini, unutamadıkları tatil anılarını ve bu yılki rotalarını sorduk. İşte aldığımız yanıtlar…

“ROTAMIZI KARTALKAYA’YA ÇEVİRDİK”

Kış tatillerinde genel olarak yöneticilerin tercihi, kayak merkezleri oluyor. Sömestirde mutlaka eşi ve çocuklarına zaman ayırmaya önem verdiğini söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı için de kış tatilinin olmazsa olmazı kar. Kışın özellikle kayak tatillerini tercih ediyor ancak zaman zaman sıcak bir iklime gidip yazı yaşamanın da güzel olduğunu belirtiyor. “Aslında nerede olduğunuz, ne yaptığınız çok da önemli değil. Asıl önemli olan, iş yoğunluğuyla geçen hayatın içinde eşime ve çocuklarıma zaman ayırabileceğim fırsatlar yaratmak. Bu yüzden sömestir ve hafta sonu tatillerini olabildiğince ailemle geçirmeye çalışıyorum” diyen Kantarcı, bu yıl için planlarını şöyle anlatıyor: “Eşimle her yıl kayak tatili için yurt dışında bir destinasyon seçiyoruz. Genelde hem kar kalitesi hem de uzun ve farklı pist olanakları nedeniyle Fransa’ya gidiyoruz. Bu yıl ise rotamızı Kartalkaya’ya çevirdik. Kartalkaya’nın olanakları yurt dışındaki pistlerle yarışır nitelikte. Tüm kayak merkezlerinde olduğu gibi Kartalkaya’da da kayak merkezleri zorluk derecelerine göre ayrı, bu da size farklı seviyeleri güvenle deneyimleme fırsatı veriyor.”

“KIŞ TATİLİ OLMAZSA OLMAZIM”

Kış mevsimi, kış sporu tutkunu yöneticiler için yılın heyecanla beklenen dönemi. Örneğin kayak yapmayı çok seven Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş, sömestir dönemi olmasa da mutlaka kış aylarında 3-4 aylık dönemde, hafta sonları kaçabildikçe 2-3 gün, hatta mümkünse 4-5 günlüğüne kayak yapmaya gidiyor. Bu küçük tatilleri de hep ailesiyle geçirdiğini anlatan Yurddaş, “Tatillerimize ailece birlikte karar veriyoruz. Büyük bir arkadaş grubuyla gidiyorsak elbette daha erken planlıyoruz. Kayak tatilleri için kendi programımızı oluşturuyoruz ancak turları tercih ettiğimiz tatillerimiz de oluyor” diyor. Genellikle Avrupa’nın değişik şehirlerine gitmeye çalıştıklarını, son iki yıldır ise Fransa’da küçük bir kasabaya gittiklerini belirten Yurddaş, şöyle devam ediyor: “Kış tatilinin kendisi benim için olmazsa olmazlardan… Doğa içinde vakit geçirmek ve şehirden uzaklaşmak vücuttaki negatif enerjiyi alıyor, adeta bir meditasyon gibi insanın ruhuna da iyi geliyor. Bu nedenle baştan sona bir kayak tatilinde spor yaparken aynı zamanda dinlendiğimi hissediyorum. Fırsat buldukça da yoğun iş temposunun stresini atabilmek için kış aylarında kayak yapmaya çalışıyorum. Nispeten kolay ulaşılabilir yerlere gitmeyi tercih ediyorum.”

“DOĞA TUTKUNUYUM”

Aktif iş hayatı dolayısıyla yılın yaklaşık 150 gününü seyahatlerde geçiren Zade Vital Genel Müdürü K. Taha Büyükhelvacıgil, bu nedenle ailesiyle geçirebildiği kısıtlı zaman dilimine çok önem veriyor. Uzun bir tatil yapma fırsatı bulamasa da kısa kısa özel anlar oluşturmaya çalışıyor. Kış aylarında da mutlaka bir tatil planlıyor. Eşiyle birlikte doğa tutkunu olduklarını söyleyen Büyükhelvacıgil, kızını da aynı şekilde yetiştiriyor. Bu nedenle yeşil rotaları keşfetmeyi, bitki çeşitliğinin çok olduğu ve hayvanlarla temas edebilecekleri yerlere gitmeyi tercih ettiğini belirtiyor ve şöyle konuşuyor: “Rotaya eşimle beraber karar veriyoruz. 2,5 yaşında bir kızımız olduğu için seyahat sırasında onun rahat edebileceği yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Hiç gitmediğimiz yeni duraklar tabii ki bizi heyecanlandırıyor. Seyahat acenteleriyle gitmek yerine kendi kendimize haritamıza bakarak bir bölgeyi kendimiz keşfedip deneyimlemekten çok keyif alırız. Bu yıl eğer fırsatımız olursa New York’taki dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden Bronx Hayvanat Bahçesi’ni gezebileceğimiz bir seyahat yapmak istiyoruz. Buradaki 5 binin üzerindeki hayvan türü merakımı daha da artırıyor.”

“PARİS İKİNCİ EVİMİZ GİBİ”

Bazı yöneticiler içinse kış tatili için kış sporları ya da kar şart değil. Örneğin Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “Tatil planlarımızda mutlaka kar ya da güneş olmalı gibi şartlarımız yok. Birlikte olabilmek yeterli” diyor ve bu yılki planlarını şöyle anlatıyor: “Özellikle yurt dışında yaşadığımız dönemde Noel ve yeni yıl tatillerine zaman ayırıyorduk. Bir yılbaşı tatilimizi eşimle Karayipler’de, Guadeloupe Adası’nda geçirmiştik. Küçük bir arabayla tüm adayı turlamış, yeşile ve Creole mutfağına doymuştuk. Unutamadığım tatillerden birisidir. Ancak bir süredir, küçük yaşta ikizlerimiz olduğu için kış tatiline ara vermek zorunda kaldık, büyümelerini bekledik. Artık 7 yaşını doldurdukları için bundan sonra kış tatili için daha kaliteli vakit ayırabileceğimizi düşünüyorum. Gideceğimiz yerlere eşimle birlikte karar veriyoruz. Bu yılki planımız Paris… Uzun yıllar Paris’te yaşadığımız için orada ikinci evimizdeymişiz gibi hissediyoruz.”

UNUTULMAYAN TATİL ANILARI

Tüm bu seyahatlerde yöneticilerin ilginç deneyimler yaşadığı da oluyor. Bunlar da tatilleri unutulmaz kılıyor. Örneğin Öget Kantarcı, “Bir defasında, uçakla Belçika’ya inip oradan arabayla Fransa’ya geçmiştik. Ancak otele geldiğimizde kayak kıyafetlerimizin olduğu bavulu havalimanında unuttuğumuzu fark ettik. Tekrar Fransa’dan Belçika’ya dönüp bavulumuzu geri aldık” sözleriyle birkaç saate mal olan bu hikayesini unutamadığını söylüyor. Taha Büyükhelvacıgil, geçen kış tatilinde başına gelen olayı şöyle anlatıyor: “Kış tatilinde off-road turlarına çıkmak keyiflerim arasında. Geçen kış Bolu’da yaptığımız off-road turunda araçların hepsinin kar ve çamura saplandı. Bu zaman zarfında telefonlarımız çekmiyordu ve araçları kurtarmak için köye inmek durumunda kaldık. Köyden traktör çağırmamız ve toplamda 12 saat harcamamız benim için hoş ve dondurucu bir anı oldu.” Çocukları büyüdüğü için artık sömestir tatillerini birlikte yapamadıklarından yakınan Silk&Cashmere’in kurucusu Ayşen Zamanpur ise şöyle konuşuyor: “Biz, çocuklarım Yasemin ve Ferhat’la 11 yıl boyunca İsviçre Saint- Moritz’e kaymaya gittik. Sonra çocuklar büyüdü ve doğal olarak ayrı tatil yapmaya başladı ve bu keyif bizim için bitti. Ama iki yıl önce nostaljik bir gezi daha yaptık ve eski günlerimizi birlikte yad ettik. Aynı pistlere, aynı restoranlara gittik. Kar tatilini hepimiz çok severdik. Zürih’ten harika trenle panoramik manzara eşliğinde Saint Moritz’e gitmek, buz hokeyi, buzda polo kriket izlemek, kızak yapmak, gurme festivallerine gitmek, Badrutt’ Palace’da prenseslerle çay içmek gibi anılarımız var.”



“BU YIL MEGÈVE TATİLİ PLANLIYORUZ”

Polat Gülman GÜLMAN GROUP BAŞKANI



FAVORİ ÜLKELER Genelde her yıl sömestir tatili yapmak istiyorum. En fazla 1 hafta olabiliyor. Eşim ve oğluma uyan yerleri tercih ediyorum. Şahsen tercihim, İsviçre ve Fransa’da belli başlı yerler oluyor. Bu yıl yapabilirsek bir Megève tatili olabilir. Olmazsa olmaz yerler ise Val d’Isère, Chamonix-Mont Blanc, Crans-Montana, Megève, Gstadt, Saint Moritz ve Zermatt.

EN BÜYÜK KEYİF Sabahtan akşama kadar eşimle dağda olmak ve öğlen yemeğini güneşin altında açık havada yemek en büyük keyif. Unutamadığım anım, okulumla Crans-Montana dönemimizde geçirdiğimiz yıllar ve eşimle ilk Megève seyahatimiz.











“5 KİŞİ BİR ODADA KALDIK”

Ahu Serter FARK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI



DOĞAL YERLER Kışın, çocukların okulu müsait olduğunda 1 haftalığına kayağa gideriz. Genellikle kayak pistlerinin çeşitliliği, uzunluk ve zorluğu, gidilecek yerde bizim gittiğimiz mart aylarında yeterince kar olması, sportif ve doğal yerler olması bizim için önemli oluyor. Bu yıl için net karar veremedik henüz ama Avusturya’ya gitmeyi düşünüyoruz.

YANLIŞ BİLET Kış tatillerinden en unutamadığım anım da yine Avusturya’da. Çok revaçta bir dağ kulübesine bir yıl önceden rezervasyon yaptırmıştım ama biletleri de eşim almıştı. Koordine olamayıp rezervasyonu biletlerden bir hafta sonrasına aldığımızı kulübeye varınca gece vakti dağın tepesinde öğrendik.

MUTLU SON Eve girdik, bir grup dağ gibi Norveçli bizim evde parti yapıyor. Beni de kimse uyarmamış, çünkü beni de Norveçli sanmışlar. Gece dağ tepesinde küçük bir odaya beş kişi sığıp ertesi gün kendimize bir yer ayarlamıştık. Başlangıcı pek iyi olmayan sonu mutlu biten bir tatil oldu.