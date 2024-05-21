Kozan'da ilk bal hasadı gerçekleşti

Temelleri 1995 yılında Adana Kozan’da atılan Anavarza Bal, ‘Dünya Arı Günü’nü bölgedeki bal hasadında kutladı. Yıllık 8 bin 500 tonluk bal kavanozlama kapasitesiyle sektörün iki büyük oyuncusundan biri olduklarını söyleyen Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, “2023 yılı ciromuz yaklaşık 235 milyon TL’ydi. İnovatif ürünlerimizle büyümemizi sürdürüyoruz. Krem baldan sonra toz bal’ı yakında tüketicilerle buluşturacağız” dedi.

Türkiye 115 bin tonluk bal üretimi ile Çin’den sonra dünyanın 2’inci büyük arıcı ülkesi konumunda. Yaklaşık 100 bin arıcı ailesi bu işten geçimini sağlıyor. Bu aileler çeşitli coğrafyaları gezmek suretiyle bal üretimi yapıyor. Bu alanda faaliyet gösteren, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı şirket sayısı ise irili ufaklı 500 civarında. Temelleri 1995 yılında Adana Kozan’da atılan Anavarza Bal, sektörün önde gelen oyuncuları arasında.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ve her yıl 20 Mayıs’ta kutlanan ‘Dünya Arı Günü’ kapsamında Türkiye’nin en çok bal üreten ilçesi Kozan’daki bal hasadında basın mensuplarıyla bir araya gelen Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, Albert Einstein’ın “Eğer arıların tamamı ölürse insan nesli 4 sene sonra fire vermeye başlayacak” sözünü hatırlatarak, Dünya Arı Günü’nün özel bir gün olarak kutlanmasının, 2030 yılına kadar ulaşılması gereken ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ için önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye’de neredeyse tüm Avrupa’dan daha fazla bitki çeşidi olduğuna dikkat çeken Sezen, “Ülkemizde yaklaşık 500 ballı endemik bitki mevcut. Bu da dünyaya satabileceğimiz bize özgü 500 bal çeşidi olduğu anlamına geliyor. Bu çok büyük bir zenginlik. Türk balını dünyaya tanıtmalıyız” dedi.

ADINI BÖLGEDEKİ ANTİK KENTTEN ALIYOR

Babası Süleyman Sezen’in ticari hayatına 1979 yılında başladığını belirten Can Sezen “Biz Adana Kozan’lıyız, dedelerimiz de burada yaşıyordu. Aile olarak uzun yıllardır gıda ve perakende işinin içerisindeyiz. Kozan’da gıda İşletmeleri ile başlayan şirketimizin faaliyetleri, 1993 yılında Kozan’ın ilk süpermarketini açarak devam etti. 1995 yılında ise bölgenin üretim gücünü ve bu bölgedeki arıcılığı çok iyi tanımamızın bir sonucu olarak Anavarza Bal markası ile Türkiye’nin en fazla bal üretilen ilçesi olan Kozan’da bal ambalajlama ve paketleme sürecine başladık. Burada arıcılık hemen hemen her ailede mutlaka vardır. Biz de bu değeri ulusal bir markaya dönüştürmek için 1995 yılında kolları sıvadık ve bugünlere geldik.

Adını, Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Köyü'nde yer alan antik kentten alan şirket bugün, Türkiye’nin iki büyük bal markasından biri. Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiklerini söyleyen Sezen, “Türkiye’nin iki büyük markasından birisiyiz. 2023 yılı ciromuz yaklaşık 235.000.000.-TL’dir, bir önceki yıla oranla % 100 civarı bir büyüme gerçekleştirdik TL olarak, tonaj olarak ise % 30 gibi bir büyüme gerçekleşmiş oldu. %5’lik bir ihracatımız var, bu rakamı da büyütmeyi öngörüyoruz. Ancak şunu söylemeliyim ki bal, doğada her yıl sınırlı miktarda toplanan doğal bir ürün. Doğa şartlarına göre ne kadar verirse biz ancak o kadar kavanozlayıp sofralarla buluşturabiliyoruz. Dolayısıyla doğada sınırlı bulunan ve mevsim şartlarına göre her yıl hasatla elde edilen ve miktarı değişken bir ürün için rakamsal bir hedef vermeyi pek doğru bulmuyoruz. Bizim için en önemli hedef şu; benzersiz bir coğrafyada bulunuyoruz ve çiçek zenginliği bakımından dünyada çok öndeyiz, bu benzersizliği katma değere dönüştürmek. Yani bu topraklardan üstün lezzete sahip balları sofralar ile buluşturmak bizim bizim için en büyük hedef ve önceliktir” diye konuştu.

BALLAR 100’E YAKIN ANALİZDEN GEÇİYOR

Süleyman Sezen’in ilk gıda işletmeleri için aldığı yer olan 500 metrekarelik alanda başlayan üretim yolculuğuna bugün aynı yerde 15 bin metrekare olarak devam Anavarza Bal, yıllık 8 bin 500 tonluk bal kavanozlama gerçekleştiriyor. Tesis olarak gerek alt yapısı gerek kapasitesi gerekse laboratuvar olanakları bakımından dünyanın ‘ilk 10’ tesisinden biri olduklarını vurgu yapan Sezen, “Bu anlamda başladığımız günden bu yana işimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin her yerindeki arıcılarımızdan ürün alımı yapıyoruz. Üreticiden gelen ballar tek tek kontrol edilerek tesisimizde kavanozlama işlemine alınıyor. Pestisit, antibiyotik ve kalıntı analizlerine bakılıyor. Bal alırken bizim için önemli olan kriter, alacağımız balın akredite laboratuvarımızda yapmış olduğumuz 100'e yakın analizden ve son olarak da tat kurulumuzun lezzet testlerinden geçmiş olması. Bu kriterlere uyan ürünleri alıyoruz. Kozan’da bulunan Anavarza Bal tesisimiz dünyanın en yetkin 10 tesisinden birisi konumunda. Tam akredite ve bağımsız laboratuvarımız tesisimizde yer alıyor. Bu tesiste dünyada balla ilgili yapılabilen tüm analizleri yapabiliyoruz. Bu sayede de dünyanın en büyük gıda markalarından bazılarının da tedarikçisi konumundayız” diye anlattı.

‘TOZ BAL’ YAKINDA TÜKETİCİLERLE BULUŞACAK

Ürün gamında 20 çeşit ürün bulunan Anavarza Bal, inovatif ürünler geliştirmeye devam ediyor. Son dönemde raflarda yerini alan Anavarza Krem Bal, şirketin geliştirdiği yenilikçi ürünlerden biri. Özellikle çocukların bal tüketimini kolaylaştıran ve ekmeğe rahatça sürülen Anavarza Krem Bal’ı, Türkiye'de ilk çıkaran marka olduklarını ifade eden Sezen, şunları anlattı: “Avrupa'da Amerika'da yıllardır satılan bir ürünü ilk kez ülkemizde yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları sonucunda çıkardık. Ayrıca yine Türkiye'de ilk kez ürettiğimiz Anavarza Toz Bal ürünümüz de var. Henüz endüstriyel satışı yapılıyor. Daha önce endüstrinin ithal ettiği bu ürünü biz 5-6 yıldır üretiyoruz. Toz balımız ilerleyen dönemde nihai tüketiciye de ulaşmış olacak. Çayınıza, kahvenize şeker yerine yüzde 100 doğal olan toz balı kullanabileceksiniz. Şu anda birçok çikolata, cips, mama, ekmek markası bu ürünü balla yaptığı inovatif ürünlerinde kullanıyor.”

KENDİ ENERJİSİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

Anavarza Bal, sürdürülebilirlik adımları çerçevesinde geçen yıl güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyor. Böylece tesislerinin tüm ihtiyacı olan elektrik tüketimini bugün güneş enerjisinden sağladıklarını söyleyen Sezen, “Kapasite artırımımız da bu yıl içerisinde muhtemelen olacak. Ayrıca laboratuvar yatırımlarımız devam ediyor. En son C'3 Analizlerini gerçekleştirmek için cihaz yatırımı yaptık. Şu anda ülkemizde bu analize bakan birkaç kuruluştan birisiyiz” diye ekledi.