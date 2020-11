Nil Dumansızoğlu

ANCAK BAZI LEZZETLERIN KEYFI DIŞARIDA ÇIKIYOR, EVDE YAPIMI ZOR OLAN VE ÖZLENEN LEZZETLER DE ÇOK FAZLA. ÖRNEĞIN NG HOTELS YÖNETIM KURULU BAŞKANI HEDIYE GÜRAL GÜR, BU DÖNEMDE DIŞARIDAN EN ÇOK SUŞI YEMEĞI ÖZLEDIĞINI SÖYLÜYOR. EVE SIPARIŞ VERMEYE DEVAM ETSE DE YEMEKSEPETI CEO’SU NEVZAT AYDIN, AZUR VE BALIKÇI KAHRAMAN’DA BOĞAZ MANZARASI EŞLIĞINDE BALIK YEMENIN TADININ BAŞKA OLDUĞUNU BELIRTIYOR. RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES’IN ORTA DOĞU, KUZEY AFRIKA VE TÜRKIYE’DEN SORUMLU ORTAĞI BURAK GORBON DA YENIKÖY’DEKI APARTIMAN LOKANTASINA GITMEYI DÖRT GÖZLE BEKLIYOR.

Bizde sosyalleşmeyle yemek iç içedir… İş toplantıları, arkadaşlarla buluşma, aileyle bir araya gelme gibi etkinliklere hep yemek eşlik eder. Şimdi yavaş yavaş normalleşmeye başlasak da uzun süre evlerden çıkamamanın bir sonucu da sevdiğimiz restoranlara gidememek oldu. Sevdiğimiz yemekleri evde yapmayı denesek, bazen de dayanamayıp sipariş versek de favori restoranların atmosferinin yerini o kadar da tutmadı. CEOLife olarak yöneticilere pandemi sürecinde en çok hangi restoranları ve yemekleri özlediklerini sorduk. Görünen o ki Boğaz’da balık keyfi tüm yöneticilerin burnunda tütmüş. Sushi, kebap gibi evde yapması pek de kolay olmayan lezzetler, en çok özlenenler listesinde başı çekmiş. Yine de tabii yemek bahane, yöneticiler, aslında en çok arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi, sevdikleriyle vakit geçirmeyi özlediklerini anlatıyor.

“MAHALLEMİZİN VAZGEÇİLMEZİ”

Aslında bu süreçte mutfakta vakit geçirmek hepimize iyi geldi. Yemek yapmak, her zaman söylendiği gibi konsantrasyonu artırmak, stresten biraz uzaklaşmak için iyi bir yöntem. Biraz da sosyal medya üzerinden yapılan meydan okumalar da pandeminin özellikle ilk günlerinde mutfakla oldukça haşır neşir olmamızı sağladı. Russell Reynolds Associates’ın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’den sorumlu ortağı Burak Gorbon da eşi Başak Hanım’la evde çok güzel yemekler yaptıklarını söylüyor. Ancak yine de Boğaz’da balık yemenin keyfinin başka olduğunu belirten Gorbon, şöyle konuşuyor: “Eşim sağ olsun, pandemi döneminde evde çok güzel yemekler yaptık. Ama yine de Boğaz’da balık yemeyi çok özledim. Tarabya Kıyı, Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı, Rumelihisarı İskele Lokantası İstanbul’dayken sık sık gittiğimiz restoranlar. Yeniköy’deki Apartıman lokantası bizim çok sevdiğimiz bir mekan, mahallemizin vazgeçilmezi.”

"İLK İŞİM FARİNA’YA GİTMEK OLDU”

Evde kaldığımız sürelerde mutfağa girdik ama yapması zor, yemesi keyifli lezzetlere hasret kaldık. Bu yemek NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür için suşi oldu. “Pandemi döneminde dışarıdan en çok suşi yemeği özledim. Çünkü pek çok yemeği evde kendimiz yapabiliyoruz ama sushi maalesef evde yapabildiğimiz bir yemek değil. Suşi için tercihim Sunset ve İnari. İlk fırsatta gidip yemeyi planlıyorum” diyen Gür’ün gitmeyi en özlediği mekan ise NG Sapanca’da yer alan Farina Restoran. Bir et restoranı olan Farina’nın pide ve lahmacunlarının da çok güzel olduğunu söyleyen Gür, otel açılır açılmaz hemen bu restorana gidip yemek yediğini anlatıyor ve ekliyor: “Farina’yı özel kılan sadece yemekleri ve servisi değil, aynı zamanda yeşillikler içinde olması… Doğayla iç içe olmak iyi hissettiriyor.”

EN ÇOK “BALIK” ÖZLENDİ

Dışarıda yemek yemeği seven, sosyal iş insanlarından biri de Kurtsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Kurt. Bu dönemde pek çok restoranı özlediğini söylüyor. Sunset, Spago, Set Balık, Duble Meze ise ilk aklına gelenler. Pandemi döneminde en çok kebap, balık ve Çin mutfağını çok özlediğini ifade eden Kurt, favori restoranlarını şöyle sıralıyor: “Kebap için Develi’yi, Çin yemeği için Sushico’yu, balık için Arnavutköy Balıkçısı, Set Balık ve Azur’u tercih ediyorum.” Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, sahil kenarında dostlarıyla birlikte gittiği yemekleri çok özlediğini söylüyor. Samsun’da yaşayan yönetici, “Samsun’un eşsiz sahilinde Pamukkardeşler Restoran’da balık yemeği özledim. Uzun yıllardır sürekli gittiğimiz bir restoran ve burayı tercih etmemizdeki neden yıllardır değişmeyen lezzeti, ürünlerinin taze olması ve güler yüzlü personeli” diye konuşuyor.

“SIKÇA EVE SİPARİŞ VERDİM”

Bu dönemde eve sipariş vererek restoranlarla arasını açmayan yöneticiler de oldu. Örneğin Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Pandemi döneminde de eski normalimde olduğu gibi Yemeksepeti’ndeki restoranların tüm seçeneklerinden faydalandım” diyor. Dışarıya ihtiyaç dışında çıkmadığını, bu dönemde dışarıdan sipariş vermenin hayatını her zamankinden daha fazla kolaylaştırdığını söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Günün tüm öğünlerinde dilediğim her şeyi yemeye Yemeksepeti’yle devam ettim. Örneğin sabah kahvaltımda bir gün Türk mutfağından menemen sipariş verdim, diğer gün pancake söyledim. Et, salata, pizza her an elimin altında. Bu yüzden hiçbir yemeği özlememe gerek kalmadı. Gitmeyi en fazla özlediğim restoranlar ise Azur ve Balıkçı Kahraman. İkisinin de lezzeti ve servisi beni her zaman mutlu etmiştir. Ayrıca boğaz manzarası ve özellikle kalkan sezonunda yediğim balık çok iyi.

“RESTORANDA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM”

Sektörün içinden yöneticiler ise elbette en çok kendi restoranlarına gitmeyi özledi. Bu yöneticilerden biri, Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz. “En çok kendi restoranlarımızda vakit geçirmeyi ve o dönem restoranlarımızda yer alan Yeni Dünya, Keme Kebabı’nı yemeği özledim. Çünkü sadece mart-nisan aylarında bu iki yemek çeşidi restoranlarımızda sunuluyor” diyen Kaşıbeyaz, şöyle devam ediyor: “Babamızdan gördüğümüz terbiye gereğince her sabah mutlaka restoranda oluruz. Malları kontrol ederiz ve akşam son misafirimiz restorandan ayrılana kadar işimizin başındayızdır. Bu yüzden hem işimi kontrol etmeyi hem misafirlerimizle yakın temasta bulunmayı özledim.”



“SUSHI EN ÖZLEDİĞİM YEMEK OLDU”

FEYZA NARLI/MANPOWERGROUP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ



“DIŞARDAN YEMEDİM” Şu dönemde dışarıdan en çok özlediğim yemek Sushi oldu diyebilirim. Pandemi başladığından beri dışarıdan yememeyi tercih ettim. Normalde de mutfağa girmeyi, yemek yapmayı seven bir insandım ama şu dönem çeşitlilikte de epey gelişim sağlamama rağmen Sushi yapmak hala benim için epey iddialı.

“FAVORİ MEKANLARIM” Sushi özelinde en çok sevdiğim restoranlar Zuma ve Inari. Bunun dışında gün batımında güzel bir yemek için şefini ve mutfağını sevdiğim Spago, bahçesini çok sevdiğim Galvin, denizin üzerinde keyifli bir yemek için Balıkçı Abdullah diyebilirim.











“MELİNA KATİNA’NIN MÜDAVİMİYİZ”

MİKRO YAZILIM GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN TOMUŞ



“HAYIR DİYEMEDİĞİM LEZZETLER” Eşim çok iyi yemek yaptığı için pandemi sürecinde özellikle özlediğimiz bir lezzet olmadı açıkçası. Özlediğimiz yemeklerin ev versiyonlarını yaparak özlemimizi gidermeye çalıştık. Ama Marcus’tan kaburga, Zanzibar’dan somonlu Scrocchiarella, Parle’den karidesli zeytinyağlı enginar yemeğe hayır diyemem.

KAHVALTI RİTÜELİ Pandemi öncesi hafta sonları ailece Arnavutköy’e gidip hem sahilde yürüyüş yapıyor hem de müdavimi olduğumuz Melina Kantina’da kahvaltımızı yapıyorduk. En çok özlediğim ritüelin bu olduğunu söyleyebilirim. Melina Kantina’nın oldukça özgün ve güzel bir mutfağı var. Özel anasonlu sucuklu çırpılmış yumurtası, hindistan cevizli özel tatlısı ve Cheesecake’leri favorilerim arasında.











“PİZZA İÇİN ADRESİM THE UPPER CRUST”

ÖGET KANTARCI/GİTTİGİDİYOR GENEL MÜDÜRÜ, EBAY MENA BÖLGE DİREKTÖRÜ



“BAZI ŞEYLERDEN UZAK KALDIK” Korona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız dönemde bazı sevdiğimiz lezzetlerden uzak kalmak zorunda kaldık. Benim de yemeyi en çok özlediğim yemeklerden biri pizza oldu. İstanbul’da pizza yemek istediğim zaman ise The Upper Crust’ı tercih ediyorum.

“BOĞAZ’A GİTMEYİ ÖZLEDİM” Bu dönemde en çok, Boğaz manzarasında keyifle yemek yediğim Rumelihisarı İskele Restoran’a gitmeyi özledim. Taze deniz ürünleri ve muhteşem mezeleriyle Rumelihisarı İskele Restoran, hem ailemle hem de dostlarımla birlikte gitmeyi çok sevdiğim ve her zaman zevk alarak yemek yediğim bir mekan.