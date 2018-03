Yeni nesil anne!

Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, hayatının her yönünü CEOLife’a anlattı...

Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, iş yaşam dengesini kurmada kendine özel formüller geliştiren bir iş kadını. 1990’dan beri beraber çalıştığı Adil Işık’la 1992’de evlenmiş. Adil Işık adlı şirketlerini karı-koca birlikte kurmuşlar. Bugün 45 yaşında olan Zehra Işık, moda sektörünün önemli bir ismi. Biri eşinin ilk eşinden olmak üzere 2 oğlu var. Oğlu Emre 17 yaşında ve üniversite sınavına hazırlanıyor. Diğer oğlu Alican 28 yaşında bir mimar. Alican Işık da şirkette çalışıyor. Kağıthane’deki ADL Tasarım Merkezi, Işık ailesinin adeta üssü konumunda. Çok yoğun bir tempoda Cumartesileri dahil çalışan Zehra Işık, Kağıthane’deki eski bir binayı orman içinde büyük bir konağa çevirmiş. Her yıl her mevsim bahçeye binlerce çiçek ve ağaç ekiyor. Açık ofiste tasarımcılarıyla iç içe çalışan Zehra Işık’ın masası ise bugüne dek gördüğümüz hiçbir yöneticinin masasına benzemiyor. Masasındaki onlarca fesleğen ve diğer çiçekler arasında Işık, kendini evinde gibi hissediyor. Bahçelerine ayçiçeği dahi eken Işık, Bodrum’dan getirdiği begonvilleri yaşatmak için 3 yıl denemeler yapmış. Işık’ın iş yaşam dengesini kurmasındaki bir diğer başarısı oğlu Emre’yle olan ilişkisi. Kitabını e-kitap olarak okuyan, dizileri Netflix’ten izleyen, basketbol maçlarına giden, oğluyla araba galerileri gezen yeni nesil bir anne kendisi. Zehra Işık, bu konuda o kadar ileriye gidiyor ki oğlu Emre’den sık sık “Anne sen de diğerlerinin annesi gibi normal bir anne olamaz mısın” sitemlerini işittiğini söylüyor. Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, hayatının her yönünü CEOLife’a anlattı.

Kaç yıldır moda dünyasındasınız? Adil Bey’le nasıl tanıştınız?

1990’dan beri birlikte çalışıyoruz. Tanıştıktan 2 yıl sonra evlendik. İşte tanıştık. Ben tasarımcıydım, hala öyle devam ediyorum. Şimdi işin yönetim tarafındayım ama işe tasarımcı olarak başlamıştım. İş yaşamımız da neredeyse birlikte başladı. O zaman Adil Bey’in bir, iki şirkette ortaklığı vardı. 1992 yılında o şirketlerden koptu. Adil Işık adı altında birlikte bir şirket kurduk.

Yani markayı birlikte mi yarattınız?

Evet. ADL’nin perakende geçmişi var. 1990’lı yıllarda mağazalaşma olmadığı için üretim ve toptan satış yapıyorduk. 1992 yılından itibaren markanın tasarım ekibinin başında ben varım.

Çocuklarınız kaç yaşında, neler yapıyorlar?

45 yaşımdayım. Bir tane doğurduğum bir de eşimle birlikte büyüttüğümüz 2 oğlumuz var. Küçük oğlum Emre 17 yaşında ve üniversiteye hazırlanıyor. Büyük oğlum 28 yaşında, yeni evlendi. Evlenene kadar hep birlikte yaşıyorduk. 3 yıldır da mimari ekibin başında birlikte çalışıyoruz.

Küçük oğlunuz nerede okuyor?

Şişli Terakki’de 12’nci sınıfta, üniversite sınavına hazırlanıyor. Türkiye’de okumasını istiyoruz. Aklında bir iki üniversite var, inşallah girer.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Çok yoğun geçiyor. Uyumayı çok sevmediğim için erken kalkıyorum. Emre okula gidiyor ben de ardından çıkıyorum. Sabah 8’de masamda oluyorum. Her güne erken toplantı ile başlıyoruz. Pazartesi en yoğun günüm. 120 mağazamız var. Hafta sonları cironun yarısı geldiği için pazartesi sabahları satışları değerlendirdiğimiz toplantılarımız uzun sürüyor. Öğleden sonra tasarım, marka ve tedarik ekibiyle çalışıyorum. Gün, o kadar değişik görüşmelerle bitiyor ki… Bazı haftalar haftanın bir günü Cengiz Abazoğlu ile çalışıyorum. İki ayrı markamız var. Günümün büyük kısmı tasarım ekipleriyle geçiyor. Ofis dışında da daha çok kumaş görüşmelerini yapıyorum. Kumaşı bire bir kendim seçmeye çalışıyorum. Yoğun yurt dışı seyahatlerim oluyor. Sabah sekiz, akşam yedi işteyim. Cumartesi günleri de çalışıyorum. Ekiple beraber sahada yani mağaza ziyaretlerinde oluyorum.