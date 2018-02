Yenilenme formülleri

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Her yeni yıl yeni başlangıçlar için de bir fırsat. İş dünyasının başarılı isimleri de yeni yılda kendilerini yenilemek için yapılacaklar listesini hazırladı. Liste oldukça kalabalık. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, stres seviyesini düşürmek, sevdiklerine daha fazla zaman ayırmak, ruhlarını beslemek için daha çok gezip okumak ve fiziksel yenilenmeyi sağlamak için spor yapıp bakım merkezinin yolunu tutmak listenin ilk maddelerinde yer alıyor. Örneğin Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar, 2018 yılında ruhunu yenilemek için çeşitli kültürleri yakından tanımaya ve spor yapmaya özen gösterecek. Özellikle yurt dışı iş seyahatlerinde işin dışında kalan zamanı bölgeyi tanımak ve o şehrin, o ülkenin kültürünü soluyarak geçirmek istediğini belirten Arar, farklı kültürlerin, yaşamların içinde olmanın, onları tanımanın insanın her türlü birikimine katkıda bulunduğunu ifade ediyor. Arar, bedenini yenilemek için ise daha çok topraktan çıkan besinlere öğünlerinde yer verecek, hayvansal gıdalardan uzaklaşmaya çalışacak. Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, söz konusu vücudu yenilemekse sağlıklı beslenmenin her şeyden önemli olduğuna inanıyor. Beslenmesinde de organik ürünlere ağırlık vereceğini söylüyor. Spor da Orakçıoğlu’nun bir diğer önemli yenilenme yöntemi. Her gün sabah yürüyüşlerini aksatmamaya çalıştığını anlatıyor. “Aynı zamanda pilates, tenis ve esneme de zaman zaman yaptığım aktiviteler arasında” diyor.

DOĞA TERAPİSİ

DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Hasan Kavcı, her daim dinç ve zinde olmak için beslenmesine özen gösteriyor. Taze sebze tüketimine ağırlık veriyor, öğünlerinde ızgara et ve balığı ihmal etmiyor. Hobileri de onun kendisini yenilenmiş hissetmesinin en önemli aracısı. Bisikletle seyahat etmek, bahçeyle ilgilenmek, doğa yürüyüşleri yapmaktan keyif alıyor. “Hatta ofisin içinde kullandığım katlanılabilir bir bisikletim dahi var. Sürekli seyahat etmeyi, kendim için avantaja çeviriyorum” diyor. İzmir’de evinin bahçesinde kendi meyve ve sebzesini yetiştiren Kavcı, “Hafta sonu bahçemde olmak, toprakla uğraşmak büyük bir rahatlık, özgürlük, canlılık ve mutluluk. Ayrıca fırsat buldukça doğada, deniz kenarında yürüyüş yapıyor ve temiz hava almaya çalışıyorum. 2018’de daha zinde olabilmek için düzenli sporu alışkanlık haline getireceğim” diye konuşuyor. Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, yeni yılda kişisel gelişimine daha fazla zaman ayırıp doğada zaman geçirerek kendini yenilemeyi planlıyor. “Yıllardır ilgi alanım olan felsefe ile akademik düzeyde ilgilenmeye başladım. İstanbul Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıt oldum. Doğada ailemle birlikte vakit geçirmenin ruh sağlığıma çok iyi geldiğini düşünüyorum. 2018’de yakın yerler de olsa, kısa süreli de olsa, onlarla birlikte daha sık doğaya çıkmak istiyorum” diyor.

PROTEİNLİ VE LİFLİ BESLENME

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, dinç ve canlı olmak için uzun yıllardır sürdürdüğü yüzme alışkanlığını haftanın bir günü iki saat olmak kaydıyla devam ettiriyor. Ancak hayatında yapmayı planladığı değişiklikler de var. Örneğin daha sağlıklı olmak için yıl içindeki iş seyahatlerini biraz filtreleyip, oradan artırdığı zamanı aile ve sosyal hayatında kullanmayı düşünüyor. “Sağlıklı yaşamın önemli bir parçası da stresi iyi yönetebilmek” diyen Ulusoy, sözlerine şöyle devam ediyor: “İş ve sosyal hayata ayrılan zamanın terazisinde biraz ayarlama yapmak 2018’e dair gerçekleştirmeyi düşündüğüm planlarım arasında… Doğa ile iç içe olabileceğim tatil planlarımı 2017’de gerçekleştiremedim. 2018’de bunu gerçekleştireceğim.” Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal, mutfakta vakit geçirmeyi ve yemek yapmayı çok seviyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için beslenmesine dikkat ediyor. Proteinli, lifli ve doğal ürünler tüketmeye gayret ediyor. Her gün yürüyüş yapmayı ihmal etmediğini belirten Kartal, “Bu sayede formda kalmaya çalışıyorum. Gezmeyi ve seyahat etmeyi çok seviyorum fakat çok fazla fırsatım olmuyor. Önümüzdeki yıl kendime daha fazla vakit ayırarak gezilerimi artırmak, dünya mutfağındaki yeni lezzetleri keşfetmek istiyorum. Yıl boyunca en az 5 farklı ülkede, o ülkelere ait lezzetleri denemeyi planlıyorum” diyor.

“10 KİLO ZAYIFLAYACAĞIM”

Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık’ın hedefi ise 2018 yılında Prof. Dr. Canan Karatay’ın beslenme tavsiyelerine göre beslenmek. Haftada en az iki gün Karate Do antrenmanlarına ve hafta sonları avcılık sporuna devam edeceğini belirten Işık, daha zinde olmak adına diğer yapacaklarını da şöyle anlatıyor: “Boş vakitlerimde yürüyüş yaparak daha aktif bir yıl geçirmeyi hedefliyorum. Ekmek, unlu ve şekerli gıdalar, fast food türü yiyeceklerden uzak duracağım. Akşam yemekleri sonrası meyve ve tatlı tüketimini bıraktım. 2018 yılı içinde toplam 10 kilo kadar zayıflamayı ve ideal vücut kitle endeksine ulaşmayı istiyorum.” RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn da hem ruhsal hem bedensel olarak kendisini daha iyi hissetmeye yönelik yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri arasında ilk sırada karatenin geldiğini söylüyor. Halen bu sporda en üst seviyeyi temsil eden siyah kuşağın bir altındaki seviye olan kahverengi kuşakta olduğunu belirten Goldştayn, “Yeni yılda da haftanın iki günü karate yapmaya devam edeceğim” diyor. Goldştayn’ın kendini zinde hissetmek için yaptığı tek şey karate değil… Doğa yürüyüşleri ve koşu da yapıyor. Hava durumu elverdikçe evden ofise bisikletle gidiyor. Bu konuda yaptıklarını ve yapmayı planladıklarını şöyle paylaşıyor: “Aynı zamanda nefes egzersizleri yapmayı planlıyorum. Adalarda rüzgar sörfü aktivitem devam edecek. Tüm bunlara ek olarak, öğle yemeklerinde avokado ve yeşil sebze ağırlıklı yiyeceklere yönelik tercihim de aynı şekilde sürecek.”

DETOKS PROGRAMINA KATILACAK

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, her zaman formda ve sağlıklı olmaya dikkat ediyor. Çocukluğundan beri düzenli olarak spor yapıyor. Her sabah saat 06.00’da kalkıp koşuyor, haftada bir kez mutlaka tenis oynuyor ve yüzüyor. “Yürüyerek gidilebilecek mesafede olan her yere yürüyorum. Spor benim için bir yaşam biçimi ve tabii ki 2018’de de mutlaka hayatımda olacak” diyor. Beslenme konusunda da hassas olan Kantarcı, her öğünde bol yeşil sebze tüketiyor. Günde 2-3 litre su içiyor. “Un ve şeker tüketimimi hemen hemen sıfırladım. Yeni yılda bu beslenme biçimimi korumayı hedefliyorum. 2018 planlarım arasında detoks programlarına katılmak da var” diyor. Dow Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkanı İhsan Necipoğlu’nun 2018 planı sabah koşularına ağırlık verip tekrar tenise başlamak. Fiziksel aktiviteyi artırırken ilave olarak özel bir beslenme rejimi geliştirmesinin de faydalı olacağına inanan Necipoğlu, yeni yılda yenilenmek için kendisine üç hedef belirlediğini söylüyor. Bu hedefleri de şöyle açıklıyor: “Yürüyüş zamanını artırmak, daha fazla sevdiğim kitapları okumaya zaman ayırmak, zaman zaman kısa turistik seyahatler yapmak.” GD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar, yeni yılda bir beslenme uzmanıyla çalışmayı planlıyor. “İş yoğunluğuna bağlı stresin getirebileceği sağlık sorunlarından korunabilmek ve yaşam kalitemi artırmak için rutinime fiziksel aktiviteleri ve sağlıklı beslenmeyi entegre etmek istiyorum” diyor.