Akbank'tan ödeme çözümlerinde üretken yapay zeka dönemi

Akbank, müşterilerinin kredili ürünlerine ilişkin ödeme çözümü desteğine daha hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş şekilde ulaşabilmesi için yapay zeka teknolojileriyle geliştirilen sesli sanal asistan hizmetini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üretken yapay zeka teknolojilerini kredili ürünlerin ödeme süreçlerine entegre eden banka, "agentic" yapay zeka kabiliyetlerine sahip yeni nesil sesli sanal asistan çözümüyle müşterilerine anlık ve kişiye özel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Doğal dil işleme ve doğal ses modeli teknolojileriyle geliştirilen, üretken yapay zeka destekli sesli sanal asistan, müşterilerle doğal bir sohbet akışı içinde gerçek zamanlı iletişim kuruyor.

Müşterilerin ödeme süreçlerine ilişkin sorularını anlayan asistan, ihtiyaçlara uygun seçenekler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme sağlayarak söz konusu kabiliyetleriyle ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu sayede müşteriler, kredili ürünlerine ilişkin ödeme çözümleriyle ilgili ihtiyaç duyduğu desteği alırken, gerekli durumlarda görüşme, canlı müşteri temsilcisine de aktarılabiliyor.

Banka, müşterilerinin yaşamına değer katan dijital çözümler geliştirmek hedefiyle agentic sistemler ve üretken yapay zeka başta olmak üzere yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı sürdürecek.

- "Doğru zamanda ve çözümle destek olmak için kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kredi İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz, gelişmiş yapay zeka teknolojilerini, müşterilerine ödeme süreçlerinde doğru zamanda ve çözümle destek olmak için kullandıklarını belirtti.

Temel önceliklerinin, müşterilere ihtiyaç duyduğu anda alternatif ödeme çözümleriyle destek olmak ve ödeme süreçlerini daha kolay, hızlı ve yönetilebilir hale getirmek olduğunu aktaran Düz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, finansal ihtiyaçlarına destek olmak için kredi çözümleri sunduğumuz müşterilerimizin ödeme süreçlerinde de yanında olmaya devam ediyoruz. Üretken yapay zeka destekli sanal asistan çözümümüzü de bu anlayışla geliştirdik. Agentic yapay zeka kabiliyetlerine sahip sesli sanal asistanımız, yapılan görüşmeyle müşterilerimizin ihtiyacı olan uygun ödeme alternatifini sunuyor. Teknolojiyi insan temasının yerine geçen değil, onu güçlendiren bir unsur olarak konumlandırıyoruz."

Yapay zeka yatırımlarında değerin, müşteri deneyimini daha erişilebilir, sade ve öngörülü hale getirmesinde yattığını aktaran Düz, "Gelecek dönemde de teknolojiyi sorumlu, güvenilir ve insan odaklı yaklaşımla kullanarak ödeme çözümlerinde müşterilerimize daha proaktif ve kişiselleştirilmiş destek sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.