ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ekonomi Ocak-Mart döneminde yıllıklandırılmış % 3.2 ile beklentinin üzerinde büyüdü.

Beklenti büyümenin % 2.3 olmasıydı. ABD'de federal hükümetin Ocak ayının çoğunda kapalı olması da büyümenin güçlü gelmesine engel olmadı. Ekonominin büyük kısmını oluşturan kişisel harcamalar % 1 beklenirken % 1.2 arttı. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda % 2.2 büyümüştü.

Fed'in de takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi bu dönemde % 1.3 arttı. Beklenti, % 1.4 artıştı. Bu, Fed'in %2'lik hedefinin oldukça altında. Çekirdek PCE önceki ay % 1.8 artmıştı.

Ücret artışlarındaki istikrar ve Fed'in faiz artışlarında sabırlı olacağını belirtmesi büyümeyi desteklese de vergi indirimlerinin etkisinin azalması ve küresel yavaşlama gibi faktörler ABD Başkanı Donald Trump'ın %3'lük büyüme hedefine ulaşmayı zorlaştırabilir.

Güçlü gelen büyüme verisine rağmen Fed yetkililerinin faiz politikasındaki 'sabırlı' duruşunda bir değişiklik uyapması beklenmiyor. Fed'in bir sonraki faiz toplantısı gelecek hafta gerçekleşecek.