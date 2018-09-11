'En Beğenilenler' için geri sayım başladı

Capital Dergisi'nin 18'inci "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" araştırması için geri sayım başladı. Zenna Danışmanlık tarafından gerçekleştirilecek araştırma, Aralık ayında açıklanacak.

Capital Dergisi, bu yıl 18. kez "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri"ni belirleyecek.

Aralık ayında açıklanacak olan "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" araştırması, Capital Dergisi önderliğinde Zenna Danışmanlık tarafından gerçekleştirilecek.

1 Aralık 2017 tarihinde açıklanan son araştırmada, ilk 3 sırayı Koç Holding, Akbank ve Garanti Bankası paylaşmıştı. Rekabetin kendini yoğun olarak hissettirdiği En Beğenilen 20 Şirket Listesi’nde ise geçen yıl 16 şirketin yeri değiştirmesiyle müthiş bir hareket yaşanmıştı.

Zenna Danışmanlık, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da zorlu bir rekabetin yaşanacağı araştırma için çalışmalara başladı. "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri" araştırması, Capital Dergisi tarafından Aralık ayı başında kamuoyuna duyurulacak.

Araştırmanın 2017 sonuçlarına şu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.capital.com.tr/gundem/aktuel/iste-2017de-turkiyenin-en-begenilen-sirketleri



