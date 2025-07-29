“Yatırımlarımızı iki katına çıkarıyoruz”

Bu yıl Bulgaristan’da altın aramaya başladıklarını söyleyen Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı , “3 yılda madencilikten enerjiye, sağlıktan gayrimenkule toplam 4,5 milyar dolar yatırım yapacağız” diyor. Yatırımları 2 katına çıkardıklarını belirten Türker, yurt dışında Bulgaristan ve Romanya’ya odaklandıklarını belirtiyor. Yıl sonuna kadar Zincirlikuyu’daki yeni AVM’leri Mahall İstanbul’u açacaklarını söyleyen Türker, gayrimenkulde hızlı büyüme planlıyor ve “Eylülde enerji dağıtım, gelecek yıl ise enerji üretim ve GYO’yu halka arz edeceğiz” diye konuşuyor.

Kazım Türker, aktif büyüklüğü 3 milyar dolar olan Ankara merkezli Türkerler Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Gazi Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği okurken tekstille başladığı iş hayatında önce inşaata ardından çimento ve enerjiye daha sonra sağlık sektörüne girdi. Bu yıl ise Kanadalı maden şirketini satın alarak Bulgaristan’da altın aramaya başladı. Türker, ticari hayattaki başarısında risk almaktan çekinmemesi, iş takibi ve şansın etkili olduğunu söylüyor. İş hayatındaki önemli dönüm noktasının ise Uzanlar’dan aldığı çimento fabrikalarının olduğunu vurguluyor. Türker, “Çimento şirketlerini iyi fiyata satarak 20 yıl önce enerjiye girdik. İkinci dönüm noktamız enerji oldu” diyor.

Ayçe Tarcan / [email protected]

Fotoğraflar: Gökhan Çelebi

Capital Dergisi / Haziran 2025

Son 10 yılda emek yoğun işlerden çıktıklarını ve katma değeri yüksek alanlara odaklandıklarını söyleyen Türker, bu yıl enerji dağıtım şirketini halka arz edeceklerini belirtiyor. “Gelecek yıl da GYO ve enerji üretim şirketimizi halka arz etmeyi planlıyoruz” diyen Türker, önümüzdeki 3 yılda toplam 4,5 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Zincirlikuyu’daki en büyük AVM’leri Mahall İstanbul’u yıl sonuna kadar açacaklarını söyleyen Türker, Mahall markasıyla lüks konut projelerinde büyüyeceklerini belirtiyor. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker’le “stratejik” gördüğü sektörlerdeki yatırım planlarını, son 10 yıldaki değişimi ve yeni girdiği sektörleri konuştuk:

10 yıl önce zor işlerden çıkacağınızı söylemiştiniz. Bu hedefinizi gerçekleştirdiniz mi?

Büyük ölçüde gerçekleştirdik. 20 yıl önce enerji sektörüne girmemizin esas amacı da buydu. Son 10 yılda emek yoğun işlerden büyük ölçüde çıktık.

Neydi bunlar?

Artık grup olarak taahhüt işlerinde yokuz, sadece kendi inşaat işlerimizi yapıyoruz. Mahall Ankara, Mahall İzmir ve İstanbul Zincirlikuyu’daki eski adıyla Çiftçi Towers yeni adıyla Mahall Center’ı yaptık. Yıl sonuna kadar en büyük alışveriş merkezimiz olan Mahall İstanbul’u açacağız.

Başka çıktığınız sektör var mı? Son 10 yılda çimentodan çıktık. Tekstil de çok emek yoğun bir sektör. Ancak tekstilden tamamen çıkmadık. Bu işimize çok küçük de olsa Selen Giyim olarak devam ediyoruz.

10 yıl öncesine göre holdingin portföyü nasıl değişti?

10 yıl önce 5 sektörde faaliyet gösterirken bugün enerji üretim, elektrik dağıtım, sağlık, gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul yönetimi, inşaat, madencilik ve tekstil olmak üzere toplam 8 sektörde yatırımlarımız var.

En büyük işiniz hangisi oldu?

Eskiden en büyük işimiz taahhüttü. Bugün cirodaki payına göre en büyük işimiz enerji. İkinci sırada inşaat ve onun arkasında sağlık var. 8 yıl önce kamu özel ortaklığı (PPP) modeliyle sağlık sektörüne girdik. Ankara Etlik, İzmir ve Kocaeli şehir hastanelerini yaptık, şimdi bunları işletiyoruz.

Sektörlerin cirodaki payı nasıl?

Enerjinin payı yüzde 42. Onu yüzde 36’yla inşaat, yüzde 18’le sağlık izliyor. Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerin payı ise yüzde 4.

Yeni girdiğiniz başka sektör var mı?

10 yıl önce elektrik dağıtımına girdik. Bu yıl da yurt dışında Kanadalı şirketten altın madeni satın aldık. Bulgaristan’da altın arıyoruz. Yurt içinde yeni altın madeni sahalarına bakıyoruz. Altın işinde biraz daha büyümeyi hedefliyoruz. Çatalca’da da kömür madenimiz var. Yeni maden sahalarıyla ilgiliyiz, ihaleleri takip ediyoruz.

Madende yeni bir şirket daha satın alma planınız var mı?

Olabilir, bir okazyon olursa değerlendirebiliriz.

Diğer sektörlerde satın alma planınız var mı?

Yok, diğer sektörlerimizde elimizde yeteri kadar iş var.

Son 10 yılda yeni sektörlere ne kadar yatırım yaptınız?

Toplamda 6 milyar dolar yatırım yaptık. Bunun en büyük kısmı sağlık ve enerji yatırımları oldu. 10 yıl önce 80 megavatlık jeotermal enerji için 300 milyon dolar yatırım yaptık. 2 yıl önce sadece yenilenebilir enerjide rüzgara 700 milyon dolarlık yatırımımız var. Ayrıca barajlarımız var. Ardahan’daki barajımıza 160 milyon dolar yatırım yaptık. Hidrolik santrallerimiz için 300 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik.

Enerjide stratejiniz nedir?

Enerjide üretim, dağıtım ve ticaret olmak üzere 3 ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Çeşitliliğe giderek sektördeki risklerimizi azalttık. Hidroelektrik santrallerimizin yanı sıra rüzgar ve jeotermal santrallerimiz de bulunuyor. Dağıtım tarafında ise elektrik dağıtımı yapıyoruz. 11 yıl önce Van Gölü Elektrik Dağıtım şirketini 118 milyon dolara ihaleden aldık. Şimdiye kadar 10 milyar TL’lik yatırım yaptık ve hala yatırım devam ediyor.

Sağlık sektörüne ne kadar yatırım yaptınız?

3 şehir hastanesi için bugüne kadar 3,5 milyar dolar yatırım yaptık.

Yeni sektöre girme kararını nasıl veriyorsunuz?

Hem yurt içi hem yurt dışında önümüze çıkan fırsatlara göre hareket ediyoruz. Mesela yurt dışında Romanya’da sağlık sektörüne girdik. Birkaç ihaleye teklif verdik. Bunlardan biri yakında açıklanacak. Ayrıca Bükreş’te otel yapma projemiz var. Romanya’da rüzgar ve güneş yatırımı da yapmak istiyoruz.

Yurt dışında başka yatırım planınız var mı?

Romanya’da birçok projeyle ilgiliyiz ve görüşmelerimiz devam ediyor, aynı zamanda Bulgaristan’da da rüzgar ve güneş enerjisiyle ilgileniyoruz.

Geçen yıl nasıl geçti? 2024 yıl sonunda holdingin cirosu ne oldu?

2023’e göre aktiflerimiz yüzde 67 büyüyerek 3 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl toplam ciromuzsa 1 milyar dolar oldu.

Kaç çalışan var?

10 binin üzerinde çalışanımız var. Bunun yüzde 50’sine yakını kadın çalışanlar. Kadın istihdamını artırdığımız için çok sayıda ödül aldık.

Bu yıl için ciro hedefiniz nedir?

3,2 milyar dolar ciro hedefliyoruz.

Bu yıl başlayacağınız yeni yatırım var mı?

Enerjide geliştirmelerimiz devam ediyor. Bu yıl özellikle jeotermal ve rüzgar enerjisinde yatırımlarımız olacak. Jeotermalde 90 megavat daha yatırımımız olacak. Bu yıl finansmanını sağlayıp başlamayı düşünüyoruz. Jeotermalde toplam kurulu güç 170 megavat olacak. Çanakkale’de, 1.500 megavatlık offshore projemiz var. Onu da geliştirme aşamasındayız. Türkiye’de ilk kez yapılacak bir proje olacak.

Çanakkale’de nerede olacak?

Denizde rüzgar santralleri kuracağız. 14 yıldır geliştirdiğimiz bu projenin sonuna geldik. Önce GE ile devam ettik, ancak bazı problemlerinden dolayı Çin’e dönük.

Neden rüzgar enerjisinde denize yöneldiniz?

Denizde rüzgar karaya göre biraz daha fazla. Karadaki rüzgar santrallerinin Türkiye ortalaması yılda 4.380 saat iken denizde bu ortalama daha yukarı çıkıyor.

Bu projeye ne kadar yatırım yapacaksınız?

Yatırım bedeli 5 milyar dolar. Proje aşamasının sonuna geldik.

Önümüzdeki 3 yılda yatırımlar ne kadar olacak?

Offshore, yenilenebilir enerjide kapasite artışı ve maden yatırımlarıyla toplamda yaklaşık 4,5 milyar dolar yatırım planlıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımın daha fazlasını önümüzdeki 3 yılda yapacağız. Yatırımları ikiye katlayacağız.

Önümüzdeki dönemde hangi sektörlerde büyüyeceksiniz?

Yenilenebilir enerjide elimizde 2 bin megavatlık lisans var. Enerji sektöründe önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğimizi söyleyebilirim. Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları açısından çok büyük fırsatlar var. En önemlisi bu yatırımlar ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltıyor. Sağlık yatırımlarımızdan da çok memnunuz. Hem zevkli hem kamu hizmeti yaptığımız için mutluyuz. Çok da başarılı bir ekibimiz var, iyi hizmet veriyoruz. Yurt dışına da bu know how’ımızı taşımak istiyoruz.

Sağlıktaki büyüklüğünüz nedir?

Sağlık sektöründe Türkiye’de ikinci büyük oyuncuyuz. Toplam yatak kapasitemiz 7 bin 500. PPP modeliyle yeni ihaleler çıkarsa katılmak isteriz, yurt dışında da hastane yapmak istiyoruz. Hedefimizde Romanya ve Bulgaristan var.

Gayrimenkuldeki hedefiniz nedir?

12 yıl önce Mahall markasıyla markalı konut pazarına girdik. Konutta Mahall markasıyla büyümek istiyoruz. İstanbul, Bodrum, Çeşme ve İzmir’de konut, AVM ve ofisten oluşan yeni karma yatırımlarımız olacak. Gayrimenkulde önümüzdeki dönemde ciddi yatırım hedefliyoruz.

Konut projeleri için yer belli mi?

İzmir Bayraklı’da bu yıl 500 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyoruz. İstanbul’da Kemerburgaz, Göktürk’le ilgiyiz. Beşiktaş’ta bir projemiz var. İstanbul’da 2 bin lüks konut yapmayı hedefliyoruz. İş GYO’yla arazi geliştireceğiz.

İlgilendiğiniz başka sektörler var mı?

Savunma sanayi ve teknoloji alanlarında fırsat görüyorum. Ancak önce bunun için iyi bir ekip kurmak lazım. Ancak bunu bulmak da kolay değil.

Bu yıl için başka hedefiniz var mı?

En büyük işlerimizden biri elektrik dağıtım. Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin elektriğini dağıtıyoruz. Bu işin yaklaşık cirosu 600 milyon dolar. Bu yıl piyasalar düzelirse elektrik dağıtım şirketimizi eylül ayında halka arz edeceğiz. Gayrimenkul yatırım ortaklığını da bu yıl içinde halka arz etmeyi planlıyorduk ama bunu 2026’ya erteledik. GYO’nun bünyesinde Mahall Ankara, Mahall Bomonti İzmir ve Mahall İstanbul olacak. Ayrıca İzmir Mahall Bomonti’de otel projemiz var. Gayrimenkulün yanı sıra 2026’da enerji üretimi işimizi de halka arz etmeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri yeni yatırımlarda kullanacağız.

Otel ne zaman açılacak?

Haziranda Mahall Bomonti İzmir’de 191 odalı ilk otelimizi açıyoruz. Hilton’un üst segmente hitap eden Canopy markasıyla anlaştık. Bu yatırım ilk defa Türkiye’de olacak. Ağustos sonunda misafir kabulüne hazır olacağız. Otel için yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yaptık.





“Bulgaristan’da altın arıyoruz”

SONDAJ

Ekibimiz Bulgaristan’da Türkiye sınırına yakın olan Rozino Bölgesi’nde altın çıkarmak için sondaj çalışmalarına başladı. Yıl içinde imalata dönük çalışmalara başlayacağız. Hedefimiz 2027 Haziran ayında ilk dökümü yapmak.

REZERV

Altığımız altın madeni minimum 1 milyon ons değerinde. Bu da yaklaşık 1,5 milyar dolarlık altın dövizi demek. Bulgaristan’da başka ruhsatlar da aldık. Şu anda Bulgaristan’da toplam 27 ruhsatımız var.

YATIRIM

60 milyon dolara altın madeninin ruhsatını satın aldık. Yaklaşık 240 milyon dolar da yatırım için para harcayacağız. Toplamda 300 milyon dolarlık bir yatırım olacak.

“Eskisi gibi büyük riskler almıyorum”

İŞ TAKİBİ

İş hayatında kararlı ve cesur olursanız başarı gelir. Konfeksiyondan inşaata, inşattan enerjiye geçmeseydim bu kadar büyüklüğe ulaşmazdık. Bunun yanında eleman ve ekip çok önemli. İşi takip etmek, fazla havaya girmemek lazım. Ayaklarınız yere basacak ama bir taraftan öngörülü olup fırsatları değerlendirmeyi bileceksiniz.

ŞANS

Bazen ticaret hayatının dönüm noktaları vardır. O zaman da yatırım yapabilmek, risk alabilmek için beceri ve öngörünün dışında bir miktar şans gerekiyor. Eskiden çok daha fazla risk alıyordum. Ticari hayatımın dönüm noktası 2005 yılında ihaleden aldığım çimento fabrikaları oldu. O dönem sektörün büyüğü 100’ün üzerinde firmayla yarıştık ve Uzanlar’ın iki çimento fabrikasını 358 milyon dolara aldım.

RİSK

Heyecanla o dönem fazla risk aldığımı düşünmeden çimento fabrikalarını satın aldım. Şimdi olsa böyle büyük bir riske girmem, giremem. O dönem benim için bu yatırım büyük bir fırsattı. Eğer finansman sağlayamasaydım işler tersine dönebilirdi. Daha sonra satışlarımız çok iyi gitti. Biraz da şansımız yaver gitti, 5 yıl işletip ciddi bir kârla bu işi satıp enerjiye yatırım yaptık. O dönem vergi rekortmeni oldum.

İŞ ADAMLIĞI ZOR

Artık iş adamlığı çok zor. Büyük işler yapmak, yatırım yapmak, istihdam sağlamak zorlaştı. Kapasiteli, ahlaklı, liyakat sahibi, becerikli, öngörülü çalışan bulmakta sıkıntı çekiyoruz. En büyük sıkıntımız iyi yönetici, iyi çalışan bulmak. Ayakta durmak, büyümek kolay değil.

“İstanbul’un en iyisi olacak”

MAHALL İSTANBUL

İstanbul’da yıl sonuna kadar açmayı planladığımız Mahall İstanbul alışveriş merkezi için 160 milyon dolar yatırım yaptık. Çok farklı bir AVM olacak. Bana göre hem marka karması hem kullanım açısından İstanbul’un en iyi AVM’si olacak.

“İCRADAN ALDIK”

Projenin geçmişi 14 yıl öncesine dayanıyor. Projenin inşaatında ortağımız Çiftçi ailesinin ekonomik durumu bozuldu. Bankalar alacakları için Çiftçiler’e ait konutlara ve alışveriş merkezine el koydu. Alışveriş merkezini ve bazı daireleri icradan satın aldık. Kalan dairelerin tamamında bankalardan satış hakkını alarak satışa sunduk. 111 adet bankalardan aldığımız ve 14 de kendi satın aldığım daire var.

İLGİ FAZLA

Toplam 125 konutun satışına başladık. Son 1 ayda satışlar azalsa da bunlar çok üst segmente hitap eden konutlar olduğu için buranın her zaman alıcısı var. Bankalar icradan satın aldığı için KDV’den de muaf. Bu nedenle emsallerine göre yüzde 20’lik bir indirim sunuyoruz.