"Marmara yeni bir mega proje kaldıramaz”

Marmara'ya çok fazla yük bindirildiğini söyleyen WWF Türkiye- Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü Ayşe Oruç, “Marmara Denizi’nin yeni bir mega projeye tahammülü yok” diyor.

4.06.2021 15:58:000
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"Marmara yeni bir mega proje kaldıramaz”

Marmara Denizi’nde görülen müsilaj, aslında uzun yıllardır uzmanların dikkat çektiği bir sorundu. Ancak bugüne kadar çözümde geç kalındı. Deniz, acil durum sinyalleri vermeye başladı. Bu özel denize çok fazla yük bindirildiğini söyleyen WWF Türkiye- Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü Ayşe Oruç, “Marmara Denizi’nin yeni bir mega projeye tahammülü yok” diyor.

Günümüzün Dünyası’nın yeni bölümünde, WWF Türkiye Deniz ve Yaban Hayatı Programı Müdürü Ayşe Oruç’la Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununu ve denizlerimizi konuştuk.


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