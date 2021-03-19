"Yetenek keşfinde eşit imkanlar olmalı"

Günümüzün Dünyası’nın yeni bölümde Ece Çiftçi’yle SosyalBen Vakfı’nın çalışmalarını ve sosyal girişimciliğin nasıl olması gerektiğini konuştuk

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmeleri amacıyla kurulan SosyalBen Vakfı, resim, müzik, dans, oyun, yaratıcı yazarlık, kısa film ve fotoğrafçılık, spor, icat olmak üzere 8 temel atölye çalışmalarıyla çocuklara ulaşıyor.

Kendi çocukluk deneyiminden yola çıkarak SosyalBen’i kuran Ece Çiftçi, köy enstitülerinin modern halini yapmaya çalıştıklarını söylüyor. “Eğitimde fırsat eşitsizliğinin en temel sebeplerinden biri de deneyim. Çocukların deneyimsel alanlarda yeteneklerini keşfetmesi konusunda eşitlik olmayınca gelecekte iş hayatında gençler arasındaki makas da açılıyor, eşitsizlik devam ediyor” diyor.

Günümüzün Dünyası’nın yeni bölümde Ece Çiftçi’yle SosyalBen Vakfı’nın çalışmalarını ve sosyal girişimciliğin nasıl olması gerektiğini konuştuk.











