"En büyük 3 dijital bankadan biri olacağız"

Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, “ON Dijital Bankacılık olarak önümüzdeki 5 yıl içinde müşteri sayımızı 5 milyona çıkararak Türkiye’nin en büyük üç dijital bankasından biri olmayı hedefliyoruz” diyor.

Burgan Bank, Türkiye’de müşteri deneyimine ve dijitalleşmeye en çok yatırım yapan bankalardan biri. Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, yatırım ürünlerini genişleterek, dijital bankacılığı yalnızca günlük işlemlerle sınırlamaktan çıkardıklarını söylüyor. ON Robo, ON FX, VIOP ve Fon Evren gibi finansal araçları müşterilerinin hizmetine sunduklarını ifade ediyor. Özcan, şöyle devam ediyor: “Dijital müşteri edinimi sürecimizi daha da hızlandırarak bankacılık hizmetlerine kolay ve hızlı erişim sağladık. Uzaktan müşteri edinimi sürecimizi ortalama 5 dakikaya kadar indirerek müşterilerimizin zahmetsizce hesap açmalarını ve bankacılık işlemlerine başlamalarını mümkün kıldık. Böylece, dijital platformumuz üzerinden yatırım yapmayı tercih eden kullanıcılarımız için kapsamlı bir deneyim sunmayı başardık. 2024 yılı boyunca attığımız adımlar, müşteri sayımızı artırmanın yanı sıra bankacılık deneyimini kolaylaştırmak ve erişilebilir kılmak adına önemli katkılar sağladı.” Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, sorularımızı şöyle yanıtladı:

2024 yılı nasıl geçti?

2024 yılı boyunca attığımız adımlar, müşteri sayımızı artırmanın yanı sıra bankacılık deneyimini kolaylaştırmak ve erişilebilir kılmak adına önemli katkılar sağladı. Bunun yanında 2024, ON Dijital Bankacılık için büyümenin ve dijital dönüşümün hız kazandığı bir yıl oldu. Müşteri sayımızı bir önceki yıla göre yüzde 65 artırarak 1 milyon müşteriyi aştık. Müşteri edinimi alanında sektör ortalamasının 3,7 katı büyüme yakalayarak dijital bankacılıktaki konumumuzu daha da güçlendirdik. Dijital bankacılık ekosistemimizi daha güçlü hale getirmek için teknoloji yatırımlarımızı artırdık. ON Mobil uygulamamızı yenileyerek daha basit ve yalın tasarıma dönüştürdük. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve onlara özel çözümler sunmayı amaçladık. Finansal büyüme anlamında da önemli sonuçlar elde ettik. Mevduat hacmimizi yüzde 50 artırarak 14 milyar TL’ye çıkardık. Kredi hacmimiz yüzde 36 büyüyerek yaklaşık 5,5 milyar TL’ye ulaştı. Sigorta komisyon gelirlerimiz 8 kat artarak 47 milyon TL seviyesine çıktı. Yatırım fonu işlemi gerçekleştiren müşteri sayımız 6 kat arttı ve fon büyüklüğümüz 14 kat artarak yaklaşık 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Dijital kanallarımıza olan ilgi de 2024 boyunca artış gösterdi. Aylık ziyaretçi sayımız yüzde 25 artarken, on.com.tr ziyaretçi sayısı 3,5 milyona ulaştı. ON Dijital Bankacılık olarak bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz.

2025 ajandanızın en önemli maddeleri neler?

Bu yıl temel önceliklerimizden biri müşteri deneyimini daha da geliştirecek dijital yatırımlara odaklanarak ürün çeşitliliğimizi artırmak. Bunun yanında, müşteri tabanımızı genişletmek ve dijital bankacılık hizmetlerimizi daha fazla kişiye ulaştırmak da gündemimizde üst sıralarda yer alıyor. Müşteri sayımızı yıl sonuna kadar 2 milyona taşımayı hedefliyoruz. Dijital bankacılık ekosistemi her geçen gün gelişirken müşteri beklentileri de aynı hızda değişiyor. Biz de bu değişime ayak uydurmakla kalmayıp sektöre yön veren bir banka olmak için yenilikçi çözümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. ON Kredi Kartı, bu yıl önemli bir büyüme alanımız olacak.

Çok yakında VISA iş birliği ile ON Dijital Bankacılık ile VISA Direct üzerinden yapılacak yurtdışı para transferlerinde de masraf almayarak müşterilerimizin para transferlerinde elde ettikleri tasarrufları daha da artıracağız. Finansal teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu hayata geçirerek fintech ve retailtech girişimlerine yatırım yapacağız. Bu adımla söz konusu girişimlere yatırımcı olma perspektifinin ötesinde aynı zamanda sektördeki inovatif çözümlerin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Dijital müşteri edinimi sürecimizi daha da hızlandırarak pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Müşteri beklentilerine hızlı yanıt veren, sürekli kendini yenileyen ve dijital bankacılık deneyimini en üst seviyeye taşıyan bir yapı ile fark yaratmaya devam edeceğiz.

Dijital ve mobil bankacılıkta en önemli ürünleriniz hangileri ve nasıl çözümler sunuyorsunuz?

ON Dijital Bankacılık olarak sunduğumuz en önemli ürünlerden biri yenilenen ON Mobil uygulamamız. Bu uygulama sayesinde müşterilerimiz bankacılık işlemlerini hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş bir deneyimle gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar, en sık kullandıkları işlemleri ana ekrana ekleyerek kendilerine özel bir kullanım deneyimi yaratabiliyor. ON Kredi Kartı, sunduğumuz bir diğer önemli finansal çözümlerden biri. ON Kredi Kartı’nı da yıllık kart ücreti olmayan, avantajlı ve kazandıran bir model olarak konumlandırdık. Kullanıcılarımız, market, restoran gibi harcamalarda yüzde 15’e varan indirim kazanıyor. Yatırım hizmetleri kapsamında müşterilerimize ON FX, Fon Evreni, ON ROBO ve VIOP gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, dijital bankacılık platformu üzerinden yalnızca günlük bankacılık işlemleri değil, yatırım işlemlerini de kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bugüne kadar ON’lular para transferlerinde hiç ücret ödemeyerek 81 milyon TL’nin üzerinde tasarruf etti.

Yapay zeka 2024’ün en konuşulan konusuydu. Sizin gündeminizde nasıl bir yeri var?

Yapay zeka, müşteri deneyimini iyileştirmek için kullandığımız en önemli teknolojilerden biri. Yenilenen ON Mobil uygulamamızda yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş finansal öneriler sunarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin de yardımıyla hiper kişiselleştirmeye yatırım yapıyoruz. Bu sayede müşterilerimize kendi ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, dijital bankacılık hizmetlerini ON Mobil üzerinden önceliklendirebilecekleri, kişiselleştirmiş bir deneyim sunuyoruz. Müşterilerimiz en sık kullandıkları fonksiyonları kolayca uygulama ekranına ekleyerek, bankacılık işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirebiliyorlar. Ayrıca, müşterilerimizin hem bizdeki varlıklarına hem mobildeki varlıklarına göre gerçek zamanlı önerilerde bulunuyoruz. Bunlar da müşteri deneyimini güçlendiren önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

Gündeminizde hangi teknolojiler var?

Mobil bankacılığın geleceğinde açık bankacılık, yapay zeka ve blockchain tabanlı çözümler ön plana çıkacak. ON Dijital Bankacılık olarak biz de bu alanlarda yenilikçi hizmetler sunmaya hazırlanıyoruz. Özellikle açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı konusunda önemli adımlar atıyoruz. Müşterilerimizin farklı bankalardaki hesaplarını tek bir platformdan yönetmelerini sağlayan açık bankacılık çözümleri üzerinde çalışıyoruz. Blockchain tabanlı finansal çözümler konusunda da araştırmalarımız devam ediyor. Orta vadede, dijital varlık yönetimi ve akıllı kontrat çözümlerini ON ekosistemine entegre etmeyi hedefliyoruz.

Öncelikli olarak finansal ürünlerimizi yaygınlaştırmak için girişimlerle ortak projeler geliştirme hedefimiz var. Müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal ürünlere alıştıkları platformlardan ulaşabilmelerini sağlayan çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, gömülü finans alanında yeni iş birlikleri planlıyoruz. ON Dijital Bankacılık olarak girişimcilik ekosisteminde sadece entegrasyon yapan bir oyuncu olmayı değil, aynı zamanda girişimlere yatırım yapan ve onlarla organik bağlar kuran ve birlikte büyüyen bir banka olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzu kurarak büyüme aşamasındaki fintech ve retailtech girişimlerine finansal destek sağlamayı planlıyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl için hedeflerinizden bahseder misiniz?

ON Dijital Bankacılık olarak önümüzdeki beş yıl içinde müşteri sayımızı 5 milyona çıkararak Türkiye’nin en büyük üç dijital bankasından biri olmayı hedefliyoruz. Yapay zeka destekli bankacılık çözümlerini daha da geliştirerek, her müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun kişiselleştirilmiş hizmetler sunacağız. Açık bankacılık kapsamında Yetkili Ödeme Servis Sağlayıcısı (YÖS) olarak faaliyetlerimizi 2025’in ikinci çeyreğinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Fintech ve retailtech alanlarında faaliyet gösteren büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak, bu girişimlerin bankamızın stratejik hedefleriyle uyumlu bir şekilde büyümelerini sağlayıp, girişimcilik ekosistemine de katkı sağlamak istiyoruz. Bu yatırımlarla geleceğin finans dünyasında lider konumda olmayı hedefliyoruz.

Ülkemizde fintech alanında çok ciddi bir potansiyel ve yetkin bir yetenek havuzu bulunuyor. Bu potansiyeli ve yeteneği, Burgan Bank’ın global gücünü kullanarak faaliyet gösterdiği Körfez (GCC) ve Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) bölgesindeki ülkelere taşımak için değerlendirmeler yapıyoruz.

DİJİTAL BANKACILIĞA YÖN VERECEK TRENDLER

Mart ayında ON Dijital Bankacılık ve PwC çatısı altındaki Strategy& iş birliğiyle hazırlanan “Dijital Bankacılık Raporu”nu yayınladık. Rapor 2025 ve ötesinde dijital bankacılığa yön verecek trendlere ışık tutuyor. Çalışmalarımızda, dijital bankacılığı şekillendiren şu teknolojilerin öne çıktığını görüyoruz.