“ÇEŞİTLİLİK AVANTAJ SAĞLADI”

2021’i yüzde 30 büyüyerek 330 milyon Euro’yla kapattıklarını söyleyen Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Farklı sektörlerde yatırım yapmak avantaj sağladı” diyor.

Bursa’nın en büyük gruplarından Coşkunöz Holding, geçen yılı 330 milyon Euro ciroyla kapattı. Global oyuncu olmayı hedefleyen holding, dünyada otomotiv üreticilerinin kümelendiği stratejik bölgelerde yeni üretim ve depolama yatırımları yapıyor. Sektördeki ayak izlerini büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen CEO Erdem Acay, Rusya’daki yatırımlarında değişiklik olmadığını belirtiyor ve büyüme planlarını şöyle anlatıyor:

YÜZDE 40 HEDEFİ

“Ciromuz yüzde 30 artışla 330 milyon Euro’yu aştı. İhracatımız da geçen yıl yüzde 30’un üzerinde büyüdü. Bu yıl da ihracat artışını yüzde 30’un üzerine çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz, doğrudan ihracatın cirodaki payını kısa vadede yüzde 15’ten yüzde 25’e, orta vadede ise yüzde 40’ın üzerine çıkarmak.Pandemi farklı sektörlerde faaliyet göstermenin önemini gösterdi. Böylece krizlerde aldığımız riski düşürdük. Otomotivin yanı sıra çevre, enerji, havacılık, savunma ve BT alanlarında büyüme, yurt dışına açılma ve ihracat hedefimiz var.

“ARA VERMEDİK”

Kurduğumuz fonla mobilite, medikal teknolojiler, tarım ve hayvancılıkta faaliyet gösteren start up’lara yatırım yapacağız. Pandemide yurt dışı yatırımlara ara vermedik. 2020’de Romanya’da 27 milyon Euro yatırımla Coşkunöz MA’yı kurduk. Otomotivde Uzak Doğu’yla temasımızı artırma hedefimiz var. Çin’le de Türkiye’de ve Çin’de kalıp ve seri üretim için stratejik ortaklık hedefliyoruz. 2025’e kadar en az iki ülkede daha yatırım yapmayı planlıyoruz.”

“RUSYA PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK”

“Rusya’ya bugüne kadar 60 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık. Bu yıl 15 milyon Euro daha yatırımımız olacak. Rusya yatırımlarımızda değişiklik yok, istikrarlı üretim yapıyor ve büyüyoruz. Global hedeflerimiz için Rusya çok değerli ve potansiyeline inanıyoruz.”

KONYA İLK 20’DE

Konya, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik artışla 20 milyar dolar ihracat yaptı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Dış ticarette yeni hedeflerimizde ilerlediğiniz 2022’de yüksek ihracat artışımız sürüyor” diyor ve şöyle konuşuyor:

“2021 yılında 3 milyar dolara ulaşan ihracatımız, 2022 yılına da artışla başladı. Ocak ayında 216 milyon dolar olan Konya’nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,94 geçen aya göre de yüzde 23,87 artarak 267 milyon 475 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakama göre şubat ayında il bazında genel ihracattan yüzde 1,46 pay alan Konya, en yüksek ihracat yapan iller arasında 11’inci sırada yer alıyor. 2022’in ilk iki ayında ihracatımız 483 milyon 407 bin 967 dolar oldu. Bu yıl yüksek ihracat artışımızı sürdürmek istiyoruz.”