İkinci fabrika Niğde'ye

“İKİNCİ FABRİKA NİĞDE’YE”

İkinci fabrikasını Niğde’de açmaya hazırlanan GTC Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Besen, “5 yılda ciromuzu 60 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Adıyaman’da üretim yapan güneş paneli üreticisi GTC’nin patronu Çiğdem Besen, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mezunu bir girişimci. MIT’de çift ana dal yapan, nükleer mühendislik ve siyasal bilimlerden mezun olan Besen, aynı üniversitede plazma fiziği üzerine yüksek lisans yaptı. Ancak eğitim aldığı alanı bırakıp konfeksiyona yöneldi. 27 yıl konfeksiyon alanında çalıştıktan sonra 2013’te Adıyaman’da güneş paneli üretimine başladı. Besen, yıllık cirosu 40 milyon TL olan şirketi GTC’yi şöyle anlatıyor:

GÜNEŞE YATIRIM

“7 yıl önce Türkiye bir güneş ülkesi olacak diye bu işe girdik. İlk yıldan itibaren Ar-Ge’ye odaklandık. Bugüne kadar 20 milyon dolar yatırım yaptık ve bunun çok büyük kısmını Ar-Ge ve yeni teknoloji yatırımlarına harcadık. Ar-Ge yatırımları şirketimizin bugünkü konuma gelmesini sağladı ve bizi diğer üreticilerinden ayrıştırdı. Ürettiğimiz panellerin tasarımları şirketimize ait.

HÜCRE FABRİKASI

Yılda 135 MW üretim kapasitemiz var. Bu ay Niğde’de açmaya hazırlandığımız hücre fabrikamız için 69 milyon lira yatırım yaptık. İlk etapta yıllık üretim kapasitesi 100 MW olacak. Hedefimiz, güneş endüstrisi alanında güçlü bir teknoloji markası olmak. 2023’te üretimimizin yüzde 40’ını ihraç etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda ciromuzu 60 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”

“SON 2 AYDA FAZLA SİPARİŞ ALDIK”

Bu yılın ilk 7 ayı pandemi süreci, zorunlu iş tatilleri ve ertelenen projeler nedenleriyle zor bir dönem oldu. Buna rağmen güneş enerjisi sektöründe çatı yönetmeliği ve santral izinlerinin etkilerini yoğun olarak gördük. Son 60 günde 3 yıldır almadığımız kadar sipariş aldık.

“ÇORUM’DAN TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYORUZ”

“HERKESE AÇTIK” Çorum’da faaliyet gösteren Genitec, ECE Holding’in anahtar teslim vitrifiye seramik fabrika ve makinelerini üreten teknoloji şirketi. Başlangıçta grup içindeki Ar-Ge çalışmalarını hayata geçirdiklerini ardından geliştirdikleri makine ve ekipmanların satışını yapmaya başladıklarını söyleyen şirketin genel müdürü Çağrı Çenesiz, “Genitec’le sektördeki 30 yıllık bilgi birikimi ve deneyimimizi herkese açık hale getirdik” diyor ve şöyle devam ediyor:

KAPASİTE ARTACAK “Çorum’da 6.000 metrekarelik üretim merkezine sahibiz. Bu yıl yeni yatırımlarla yıl sonuna kadar kalıp ve makine kapasitesi 3 katına çıkacak. Bu sayede dünya vitrifiye seramik piyasasında daha büyük bir oyuncu haline geleceğiz. Hedefimiz, tüm dünyada bu sektöre en iyi üretim teknolojisini sunan Türk şirketi olmak. Genitec ile bugün Meksika, İran, Hindistan, Malezya, Vietnam, Fas, Cezayir, Özbekistan ve Tunus’a teknoloji ihraç eder hale geldik. Önümüzdeki 5 yıl için de kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle sektöre çok özel üretimler yapacağız. Bu sayede dünya vitrifiye seramik piyasasında daha büyük bir oyuncu olacağız. Her yıl üretim kapasitesini 2 katına çıkaracak şekilde yatırım planlıyoruz.”