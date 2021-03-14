“YURT DIŞINDA ŞİRKET ALACAĞIZ”





Yurt dışında şirket satın alacaklarını belirten Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, “Ana işimizi tamamlayıcı yeni bir sektöre girerek portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz” diyor.

Görkem Alapala, 62 milyon dolar cirolu Çorumlu gıda makine üreticisi Alapala Grubu’nun üçüncü kuşak temsilcisi. ABD’de Kansas State Üniversitesi’nde aile işi olan değirmen bilimi ve yönetimi alanında eğitim aldı. Ardından Missouri Park Üniversitesi “İş İdaresi’ Bölümü’nü bitirdi. Son 7 yıldır da aile şirketinin CEO’su. En büyük hedefinin gıda makineleri ihracatındaki liderliklerini koruyup güçlendirmek olduğunu söyleyen Alapala, ajandasını şöyle anlatıyor:

2021 AJANDASI

“Grubumuzda 12 şirket bulunuyor ve toplam ciromuz 62 milyon dolar. Türkiye’de gıda makineleri sektörünün lider ihracatçısı konumundayız. Bu yıl, yurt dışında yeni satış ofisleri kurmayı planlıyoruz. Ayrıca yurt dışında şirket satın alarak ana sektörümüz olan un ve irmik teknolojilerini tamamlayıcı bir sektöre girerek ürün ve hizmet portföyümüzü genişleteceğiz. Japon Satake Corporation’la ortak girişimimiz olan Henry Simon’la da satış ağımızı genişleterek ciromuzu artırmayı hedefliyoruz.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Gıda makineleri ihracatında liderliğimizi koruyup güçlendirmeyi planlıyoruz. 5 yılda sektördeki ihracatımızı 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Endüstriyel yatırım ortaklığıyla gıda ithalatının fazla olduğu ülkelerde yap-işlet-devret ya da yap-devret modelleriyle un, yem, makarna fabrikaları kurarak yatırım yapmayı planlıyoruz.

Moğolistan’da bir fabrika kurup yapım aşamasında satarak bunun ilk adımlarını attık.”





“İŞE SATIŞTA BAŞLADIM”

İLK İŞ İlk olarak grubumuzun dış ticaret firması olan Alapala Dış Ticaret’te satış uzmanı olarak işe başladım. Daha sonra bölge satış müdürü ve satış direktörü olarak görev yaptım.

YURT DIŞI AĞI 120’den fazla ülkeye 650’nin üzerinde anahtar teslim tesis kurduk. İhracatımızı artırmamızdaki en büyük

“SATIŞLAR 3 KATINA ÇIKTI”

Helvacızade Grubu ve Zade Global CEO’su Dr.Mevlüt Büyükhelvacıgil iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Konya Sanayi Odası’nın aktif üyeleri arasında yer alan Büyükhelvacıgil, bu yıl ABD, Konya ve İstanbul arasında mekik dokudu. ABD pazarında ihracat güçlerini artırmaya odaklandıklarını söyleyen Büyükhelvacıgil, bağışıklık sistemi güçlendirici ürünlerinin satışının ise 3 kat arttığını belirtiyor. Büyükhelvacıgil şöyle konuşuyor:

YÜZDE 65 BÜYÜDÜ “Ürün gamımızı genişletmemizin yanı sıra yaptığımız yatırımlarla 2019’u yaklaşık yüzde 40 büyümeyle kapattık. 2020 büyümemiz ise yüzde 65’in üzerinde oldu. Bağışıklığı dengelemeye yardımcı olan ürünlerimizin satış hacmi ve üretim kapasitesini 3 katına kadar artırdık.

YATIRIM 40 MİLYON EURO Sağlık kanadımız olan Zade Vital’e son 5 yılda 40 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştirdik. Yaptığımız bu hamleyle yeni ürün kategorilerini geliştirmenin yanı sıra ihracat kanalımızda da büyüme grafiğimiz yükselişe geçti.”