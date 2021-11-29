“YENİ NORMAL E-TİCARET”

Güçlü e-ticaretin yeni normal haline geldiğini söyleyen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, bilişim, sağlık ve lojistik sektörlerinin hızlı yükselişe geçeceğini belirtiyor.

TBMM tarafından üstün hizmet ödülü, Gaziantep Üniversitesi’nce fahri doktora unvanı ve toplumsal duyarlılık ödülü sahibi olan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş dünyasının duayenlerinden… Rahmetli babası Sani Konukoğlu’nun ‘İşletmesini yenilemeyen patronu, işletmesi yeniler’ sözünü kulağına küpe edinen Konukoğlu, pandemiyle yaşanan dönüşümü ve bu dönemden çıkarılması gereken dersleri şöyle özetliyor:

MİLLİ GELİRDE DEĞİŞİM

“Pandemiyle dünya öngöremediği bir krizle karşı karşıya kaldı ve dijital dönüşümün önemini kavradı. E-ticaret uzak bir hedefken birkaç haftada belki de 5-10 yıllık yol alındı ve güçlü e-ticaret yeni normal oldu. Yeni normal, milli gelir bileşenlerinde köklü değişimlere sebep olacak. Milli gelir yapısında bilişim, sağlık, lojistik gibi sektörlerin hızlı yükselişine şahit olacağız. Teknolojik ve dijital dönüşüm süreci hızlandı. Kimi şirketlerde 4-5 yıl da gerçekleşmesi beklenen dönüşüm birkaç ayda gerçekleşti.

YOL HARİTASI

Teknolojik dönüşüme en hazır gruplardan birisiydik. Pandemiyi aklımıza hiç getirmemiştik ancak gelişmelerin bizi götüreceği yol haritasını öngörmüştük. Yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Tüketici taleplerinin doğru karşılanması ve rantabl üretim yapabilmek için yeniliklere ve teknolojik dönüşüm süreçlerine daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu alanda sistemli bir şekilde yaptığınız yatırımlar, süreci başarıyla yürütmenizi sağlar.”

“GÖÇ İŞ HACMİNİ ARTIRDI”

2-3 KATINA ÇIKTI Pandemiyle İstanbul’dan Bodrum’a yaşanan göç bölgedeki üreticileri olumlu etkiliyor. Bodrum’un pandemiyle neredeyse 2-3 katı göç aldığını belirten Bodrum Muftak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “Bu da bizim iş hacmimizi artırdı” diye konuşuyor. Artan iş hacmiyle istihdam ve kapasite artışına gideceklerini söyleyen Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “2020’de yüzde 20 büyüdük, bu yılki büyümemiz yüzde 40 olacak” diyor. Denizcilik mesleğinden gelip 25 yıl önce mobilya sektörüne giren Güneri, sektörde yaşanan dönüşümü şöyle anlatıyor:

“HEDEFE ULAŞTIK” “Sadece mutfak mobilyası bazında yılda 20 bini aşkın modül üretimi yapıyoruz. Bölgenin dinamikleri ve pandemi gerçeğine rağmen 2020 yılında yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle kapatmayı başardık. Mobilya sektörü için özellikle inşaat yasağı uygulanan sahil bölgelerinde eylül sonrası en hareketli dönemdir. Ancak geçirdiğimiz bu farklı süreçte nisan ve mayıs ayları hariç sergilediğimiz büyüme devam etti ve hedefimize ulaştık.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 40 Bu yıl ise Ar-Ge ve üretim çalışmalarımızla kaliteli hizmet sunmaya devam ederek büyümeyi sürdürdük. Genel olarak 2021 yılında üretim tesislerinde çok fazla COVID vakası yaşandı. Bu da ister istemez üretimde ve sevkiyatta bazı aksaklıklara sebep oldu. Biz de üretim tesisimizi olası bir dalga veya kriz durumuna karşı hazırlıklı hale getirdik. Üretimin sorunsuz bir şekilde gidebilmesi ve taleplere yetişebilmek adına üretim ve satış personeli istihdamını da yüzde 25 artırdık. 2021 yılı hedefimiz ise yüzde 40 ve üzeri büyümeyi sağlamak. Şu ana kadar bu yıl için belirlediğimiz büyüme hedefinin yüzde 60’ını tamamlamış durumdayız. 2022 yılının çok daha güzel geçeceğini düşünüyoruz.”