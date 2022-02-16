“YURT DIŞINDA YATIRIMLARIMIZ VAR”





Türkiye’nin yanı sıra Portekiz ve İspanya’da ceviz ve badem yatırımları yaptıklarını söyleyen Erba Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ergüder, “Ceviz tüketimi her yıl artıyor” diyor.

Erba Tarım, Manisa’nın Köprübaşı İlçesi’nde sürdürülebilir modern uygulamalarla ceviz üretimi yapıyor. Kurucusu Ömer Ergüder, 30 yılı aşkın tekstille uğraşmış bir iş insanı. 10 yıl önce ceviz üretimindeki fırsatı görüp bu alana yöneldiklerini söyleyen Ömer Ergüder, bugün Türkiye’nin yanı sıra Portekiz ve İspanya’da da ceviz ve badem yatırımlarının bulunduğunu belirtiyor. Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı da olan Ergüder, “Türkiye’de ceviz tüketimi her geçen yıl artıyor” diyor. Ergüder, tekstilden sonra girdiği ceviz üretimini ve sektördeki artan talebi şöyle anlatıyor:

YENİ BAHÇE YATIRIMI

“Cevize yönelmemizin temelinde Türkiye’deki ceviz tüketiminin büyüklüğü ve yerli üretilen cevizin tüketime karşı yetersiz kalması bulunuyor. Ceviz, Türkiye’de o kadar büyük ve önemli bir tüketim pazarı ki şu ana kadar üreticiler ancak iç pazarın her geçen yıl artan talebine yetişebiliyor. Biz de ürettiğimiz bütün ürünleri iç pazarda satıyoruz. Türkiye’de yeni ceviz bahçeleri kurmak istiyoruz.

TÜKETİM ARTIYOR

Türkiye’nin yanı sıra Portekiz ve İspanya’da ceviz ve badem yatırımlarımız bulunuyor. İki ülkede toplam 3 bin dekarlık bahçeye sahibiz. Toplamda ise 4 bin dekarlık bahçemiz bulunuyor. Yerli üreticiler olarak hedefimiz tüketicide yerli ceviz algısını oluşturarak ürettiğimiz cevize talebi artırmak. Ayrıca ürettiğimiz ceviz tonajını da artırmak istiyoruz.”

“DÜNYADA İLK 3’TEYİZ”

“Türkiye, dünya ceviz tüketiminde ilk üçte. Ancak tükettiğimiz cevizin sadece üçte birini üretebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ceviz ithalatı 91 bin ton oldu. Toplam ihracatımız ise yaklaşık 25 milyon dolar. Türkiye’de kaliteli ceviz miktarını artırarak 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlayabiliriz.”

ÇİN PAZARINA GİRMEYİ BAŞARDI

Teksüt, Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden. 66 yıl önce Balıkesir Gönen’de kurulan şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Mert Özmen, ihracat pazarlarına Singapur, Japonya ve Filistin’den sonra Çin’i de eklediklerini belirtiyor. Özmen, ihracat pazarındaki hedeflerini şöyle anlatıyor:

YÜZDE 10 HEDEFİ “Son 5 yılda ihracatta daha güçlü adımlar atıyoruz. Geçen yıl Avrupa ülkelerine ürün göndermeye başladık. 23 ülkede ürünlerimiz tüketiliyor. Hedefimiz ihracatımızı ciromuzun yüzde 10’una ulaştırmak. Avrupa’ya ve Amerika’ya düzenli ihracat yapıyoruz.

UMUT VERİYOR 2021 yılında önce Japonya’ya sonra da Çin’e ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. Japonya’ya beyaz peynir, labne ve çeçil peyniri, Çin’e ise mozeralla ve üçgen peynir gönderiyoruz. Çin’e ihracatın kapısını açarak umut verici bir başlangıç yaptık. İhracatımızın sürekli ve düzenli hale gelmesi için çalışıyoruz.”